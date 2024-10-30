托斯卡尼尼在桃園已經算是蠻有歷史的餐廳

多樣化套餐的搭配和大份量餐點

可以滿足各種不一樣的口味以及適合聚餐

這次到桃園中正路底的托斯卡尼尼桃園店用餐

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

托斯卡尼尼在桃園有多家分店

中正路底的這間有專屬停車場

整體感覺更大



檢視較大的地圖

今天會來用餐純粹是因為開車經過

實在是太塞於是就拐彎直接進來吃飯

可以感覺到整體的風格很浮誇

這次坐在叢林風格的這一邊

現在也都有這樣的拍照牆

吊燈遠看雖然漂亮

不過上面有些許的灰塵

會覺得在清潔和衛生要再多加強

接下來就看看菜單吧!

從排餐到燉飯以及義大利麵都有

甚至還有pizza喔

菜單上面都是單點的價格

不想吃太多或是多人分食的話可以點個沙拉來吃

pizza看起來也是較薄˙的麵皮

口味也有比較多的選擇

想要成為套餐可以再加價就有飲料，湯，麵包以及甜點

需要療癒的話也可以來炸物

還有綜合炸物盤

飲料的選擇也是蠻多的

先上的是湯和飲料

但說真的都有點普通

湯又有點鹹

比較適合用麵包沾取來吃

特製鮪魚醬是以前對托斯卡尼尼的最愛

但現在會覺得似乎比較稀一點點

味道倒還是很不錯

煙燻櫻桃鴨沙拉

搭配油醋醬

上面已經有巴薩米醋搭配

有些微的酸味

如果覺得味道不夠的話可以再沾取油醋醬

裡面有些許的培根和堅果增加香味

法國奶油培根義大利麵

一大盤上桌可以看到到處都是培根

就覺得托斯卡尼尼至少還沒有縮水

吃到最後真的是可以一口麵一口肉吃爽爽

微焦的香味更讓人食指大動

甜點則是比普通更普通

大約是千葉火鍋的品質

要下結論了喔!

整體的份量還是蠻多的

如果多人來用餐更有分食的多種選擇

要加套餐的話也可以每個人自己吃的開心

只是要注意廁所位於二樓以及外面

如果是腿腳比較不好的老年人就比較需要注意

店家基本資料=>

地址: 桃園市桃園區中正路1473號

電話: 03 325 0222

營業時間:11:30~15:00，17:00~21:00(每天)

店家官方網站連結請點我