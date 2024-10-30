為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

Ivan Sha 人氣：29
share
窩客好文

Ivan Sha

發表篇數：293篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：

托斯卡尼尼義大利餐廳(桃園店)
phone03-3250222
place桃園市桃園區中正路1473號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章

托斯卡尼尼在桃園已經算是蠻有歷史的餐廳

多樣化套餐的搭配和大份量餐點

可以滿足各種不一樣的口味以及適合聚餐

這次到桃園中正路底的托斯卡尼尼桃園店用餐

本篇依次分享交通位置環境菜單食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

交通位置=>

托斯卡尼尼在桃園有多家分店

中正路底的這間有專屬停車場

整體感覺更大


檢視較大的地圖

今天會來用餐純粹是因為開車經過

實在是太塞於是就拐彎直接進來吃飯

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

可以感覺到整體的風格很浮誇

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

這次坐在叢林風格的這一邊

現在也都有這樣的拍照牆

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

吊燈遠看雖然漂亮

不過上面有些許的灰塵

會覺得在清潔和衛生要再多加強

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

接下來就看看菜單吧!

從排餐到燉飯以及義大利麵都有

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

甚至還有pizza喔

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

菜單上面都是單點的價格

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

不想吃太多或是多人分食的話可以點個沙拉來吃

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

pizza看起來也是較薄˙的麵皮

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

口味也有比較多的選擇

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

想要成為套餐可以再加價就有飲料，湯，麵包以及甜點

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

需要療癒的話也可以來炸物

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

還有綜合炸物盤

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

飲料的選擇也是蠻多的

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

先上的是湯和飲料

但說真的都有點普通

湯又有點鹹

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

比較適合用麵包沾取來吃

特製鮪魚醬是以前對托斯卡尼尼的最愛

但現在會覺得似乎比較稀一點點

味道倒還是很不錯

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

煙燻櫻桃鴨沙拉

搭配油醋醬

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

上面已經有巴薩米醋搭配

有些微的酸味

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

如果覺得味道不夠的話可以再沾取油醋醬

裡面有些許的培根和堅果增加香味

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

法國奶油培根義大利麵

一大盤上桌可以看到到處都是培根

就覺得托斯卡尼尼至少還沒有縮水

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

吃到最後真的是可以一口麵一口肉吃爽爽

微焦的香味更讓人食指大動

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

甜點則是比普通更普通

大約是千葉火鍋的品質

桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼尼(桃園店)

要下結論了喔!

整體的份量還是蠻多的

如果多人來用餐更有分食的多種選擇

要加套餐的話也可以每個人自己吃的開心

只是要注意廁所位於二樓以及外面

如果是腿腳比較不好的老年人就比較需要注意

 

店家基本資料=>

地址: 桃園市桃園區中正路1473號

電話:  03 325 0222

營業時間:11:30~15:00，17:00~21:00(每天)

店家官方網站連結請點我

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台中市中區台中中區-日式懷舊包餡點心-天天饅頭
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up