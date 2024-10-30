吃心絕對 4 週 ago 在〈鹽埕美食 – 香港發財小館 x 來體驗正宗港式燒臘〉中留言功能已關閉

關於香港發財小館的兩三事

鹽埕超人氣便當店： 香港發財小館七賢店在高雄鹽埕區享有盛名，特別是用餐時間總是高朋滿座。許多人認為是鹽埕區不可錯過的便當選擇之一。 招牌菜色多元： 店內提供多種港式燒臘選擇，包括脆皮燒肉、油雞、燒鴨叉燒等經典菜色，以及牛肉河粉、炒飯等其他餐點。其中，三寶飯是許多人的最愛。 價格實惠份量足： 雖然價格隨著時間有些調整，但整體而言仍相當親民。許多顧客都認為份量十足，CP值很高。

香港發財小館短影片

背景音樂：香港發財小館之歌

香港發財小館位置店內外環境



▲本來要吃鴨肉珍，但鴨肉賣完。

位於七賢三路與新樂街的三角窗，輕軌壽山公園站 走路8分鐘，捷運鹽埕埔站 走路5分鐘，雖然外觀不起眼，招牌也都褪色了，但每次經過總是人潮滿滿的，有店內座位區與騎樓座位區，一旁有提供冷熱水的飲水機。



▲▼看到人潮，跟著排隊點餐。

香港發財小館菜單

燒味飯類

四寶飯: NT$150

烤鴨腿飯: NT$140

臘味飯: NT$130

招牌三寶飯 NT$120

炒燴飯類

牛腩燴飯: NT$150

咖哩牛腩飯: NT$140

滑蛋蝦仁飯: NT$140

星洲炒飯 NT$140

麵類

牛腩麵: NT$140

五香牛肚麵: NT$110

豬肝麵: NT$100

鮮蝦雲吞麵: NT$100

湯類

肉片蛋花湯: NT$50

薑蔥豬肝湯: NT$50

鮮蝦雲吞湯: NT$50

玉米濃湯: NT$50

魚片湯: NT$50

牛肉湯: NT$50

香港發財小館餐點介紹

香港發財小館以其正宗的港式燒臘聞名，特別是燒鴨、燒肉和叉燒，這些都是必點的招牌菜，吸引了許多饕客前來品嚐。

今天是第一次來，不知道點什麼，我前面兩位都是點燒肉，想必是店家招牌。但我今天還是先點個三寶飯來吃，一次吃三種招牌餐點。

三寶飯120元

燒鴨皮脆肉嫩，油脂香氣十足，是店內的招牌之一。

燒肉表皮酥脆，內裡多汁，口感豐富。

叉燒微甜不膩，口感柔嫩，我還滿喜歡的。

而且他們的蔥薑蓉給的還滿多的，多到我都吃不完。



▲吃到一半，有兩位妹子來併桌，好像是泰國人，去拿了蒜酥醬加入，加了大概五、六匙吧。我也好奇的加了一匙，雖然香但滿辣，幸好店家有提供冰水，我就喝了五、六杯，才稍微解辣。店內除了有燒味飯類，其他還有炒飯、燴飯，麵類跟湯品，共約五、六十種菜色。

香港發財小館營業資訊

🏠 鹽埕區七賢三路108號

⌚️ 10:30~20:00

🛏️ 星期六休息

☎️ 07-532-4959

🚈 輕軌壽山公園站 走路8分鐘

🚇 捷運鹽埕埔站 走路5分鐘

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