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台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

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跟著華少吃吃吃

發表篇數：137篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 大里區

造訪商家：

墨竹亭大里中興店
phone04-24839068
place台中市大里區中興路二段153-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

今天華少來推薦台中大里市區的平價美食，即將開幕要滿1年的「墨竹亭」，除了招牌必吃的鮮蝦抄手燃麵，他們家最近也推出了重口味的金湯泡椒牛麵以及眾多新小菜，有經過台中東區或大里市區的話絕對不容錯過！

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墨竹亭大里中興店介紹

墨竹亭大里中興店位於台中大里市區，主打四川風味燃麵，以口味獨特且平價著稱。店名中的「墨」象徵醬汁的濃淡，「竹」比喻白麵條的外型，「亭」則隱喻店內優雅的用餐環境。這裡的燃麵、湯麵、功夫菜與小菜選擇豐富，特別適合想品嚐地道川味的饕客。

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

墨竹亭大里中興店強調手工製作的原型食材，不使用任何加工品，除了招牌燃麵外，包含拌麵、湯麵以及煎餃類、功夫菜、開胃小菜及飲品等一應俱全，最推薦川菜中極具特色的傳統麵食搭配獨門醬料，麵條紮實滑順且保留麵香與嚼勁，每一口都能感受到香、辣、麻、酸的魅力。

墨竹亭大里中興店內部環境

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

墨竹亭大里中興店的用餐座位頗多，底部有自助的調料區供客人使用。

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

墨竹亭大里中興店怎麼去

墨竹亭大里中興店位於台中市大里區中興路二段，步行至立人高中僅需三分鐘。

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周邊設有多處停車場，其中距離最近的是嘟嘟房大里站，步行約四分鐘便可到達，非常方便。

墨竹亭大里中興店菜單

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

墨竹亭的點餐方式分為單點與套餐。加價65元的A套餐，包含主菜、飲品（可選墨香紅茶與冷萃綠茶，加價10元可換家傳梅湯）與一份開胃菜；加價75元的B套餐，則提供主菜、蘿蔔鴨丸湯與任選開胃菜，同時滿足各種食量與口味需求的顧客。

墨竹亭必吃新菜色－金湯泡椒牛麵　160元

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

這款近期推出的新品，以店家手工製作的泡椒汁為基底，搭配軟嫩的牛腹肉與新鮮豆芽菜，再加入生辣椒、蒜頭碎與蔥花，重口味愛好者必吃。

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

吸附酸辣湯頭的白麵，口感Q談，一口咬下相當過癮，讓人食慾大開。

墨竹亭必吃新菜色－柚香豆薯　45元

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

這道小菜的豆薯口感清脆多汁，咬下去時有著自然的甜味，彷彿每一口都釋放出豆薯的鮮甜汁液。搭配的柚子醬酸甜適中，既不過於濃烈又能完美提升豆薯的清新感，讓整體風味層次豐富而開胃。

墨竹亭必吃新菜色－皮蛋辣豆腐　55元

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滑嫩的豆腐入口即化，與皮蛋的濃郁鹹香形成強烈對比。皮蛋的滑潤質地與豆腐的細膩柔軟交融，每一口都有著清淡與濃烈之間的微妙平衡，讓這道菜既簡單卻令人回味。

墨竹亭必吃新菜色－麻辣嫩鴨血　49元（單點麵食加購價35元）

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鴨血的口感嫩滑細膩，搭配微辣的湯汁，每一塊都帶有濃郁的麻辣味道。

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

入口時會先感受到辣味，隨後麻香緩緩滲透口腔，可以感受到香料的餘韻和鴨血的絕妙融合。

墨竹亭必吃推薦－鮮蝦抄手燃麵　99元

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

這道鮮蝦抄手燃麵採用四川宜賓燃麵做法，紅油酸辣湯頭勁辣爽口，搭配脆口的黃瓜絲與飽滿的鮮蝦抄手，每一口都充滿了川菜的麻辣魅力。

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

鮮蝦抄手為這道餐點起了畫龍點睛的絕佳點綴。

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

這道麵特別適合愛吃辣的客人，如果不吃辣的話，店家也可以客製化調整辣度喔。

墨竹亭必吃推薦－旨味燒豚拉麵　180元

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這款旨味燒豚拉麵是大里店特別推出的特色餐點，麵條吸收飽滿的味噌湯汁，搭配三片叉燒、脆筍乾與新鮮木耳。

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

叉燒非常大塊，濃郁的湯頭與豐富的配料層次感十足，是老少皆宜的美味選擇。

墨竹亭必吃推薦－紅油口水雞　110元

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵
台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

四川經典名菜口水雞，鮮嫩滑口的雞肉，搭配店家特製麻辣香濃的紅油醬汁，令人一口接一口停不下來。

墨竹亭必吃推薦－炙燒煎餃子　99元

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵
台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

這款煎餃皮脆餡鮮，類似冰花煎餃的做法，外層酥脆，內餡飽滿多汁，吃起來非常過癮。

墨竹亭必吃推薦－雙人套餐　399元

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

皮蛋秘醬拌麵／海老餛飩湯麵，加上紅茶綠茶任選兩杯，搭配季節時蔬跟三款人氣款的今日限定小菜，原價450元，現在只要399元，超級划算的啦！

墨竹亭大里中興店活動－集點卡

台中市大里區台中東區美食／大里平價美食「墨竹亭」必吃鮮蝦抄手燃麵　新品推薦金湯泡椒牛麵

消費200元可集一點，3點可以換小菜，6點可以升級套餐，9點可以換主餐一份，當次消費蓋完章後，優惠限下次使用，有效期限到2024年底。

結論

墨竹亭以其豐富的四川料理選擇和高性價比，成為台中大里市區不可錯過的平價美食之一。不論是新品金湯泡椒牛麵的重口味挑戰，還是經典鮮蝦抄手燃麵的麻辣誘惑，都讓人忍不住再訪。如果你正在尋找台中東區的道地川味美食，墨竹亭絕對是你不能錯過的選擇唷。

墨竹亭大里中興店營業資訊

電話：04-2483-9068

地址：台中市大里區中興路二段153-1號

營業時間：

星期一
am 11:30 – pm 8:30
星期二
am 11:30 – pm 8:30
星期三
am 11:30 – pm 8:30
星期四
am 11:30 – pm 8:30
星期五
am 11:30 – pm 8:30
星期六
am 11:30 – pm 9:00
星期日
am 11:30 – pm 9:00
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華少甫，喜歡分享美食，尋找全台灣好吃的餐廳，喜歡拍攝有畫面跟有話題性的主題。

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