文章目錄 Toggle

假日比較清閒放鬆的時候，就想說帶家裡的狗狗出去走走~ 想到去一般的寵物農場有點花錢加上餐點還不好吃😂 身為一個美食部落客有點痛苦哈哈

所以就想說找找桃園的休閒登山步道，去森林裡呼吸一下芬多精，運動完後還可以再找一間寵物友善餐廳🦮

後來找到了這條五酒桶山步道，步道乾淨平穩，沿途都能好好的享受芬多精~

登山完後會讓人覺得很舒適不會太勞累，於是就想來跟大家分享這個桃園休閒登山景點，很適合大小朋友或初學登山的人一起來挑戰。

桃園休閒景點推薦｜ 五酒桶山步道

五酒桶山步道位於桃園市蘆竹區長興路一段230巷，登山口在南天宮的右側， 從廟旁停車場進入，即可看見登山口。

如果有開車的朋友也可以直接將車輛停置於南天宮的汽車停車場~走路1分鐘左右就到入口，非常的方便！

也因為剛好位於廟宇附近，有些是信眾來拜拜，有些人是來登山的遊客，假日人會比較多，建議提早來~

在登山入口，也會有簡單的幾個小攤販，會賣補給品、飲料以及一些料理食材水果等~有興趣的朋友都可以購買❤️

我和朋友們是先喝好水後才開始登山，然後直接走到休息驛站才進食補水~但也剛好那天天氣比較涼爽

如果天氣比較炎熱還是建議大家帶著水壺一起登山哦，以免太熱身體缺水中署了

五酒桶山步道 路線地圖

五酒桶山步道全程約4公里，總共由五條登山路線串聯而成，海拔高度落差約80公尺，高低不會太大~

走完全程是會讓人流汗但又不會有很大的壓力！很舒服和自在，蠻適合初學者或是一家大小來挑戰一下，邊運動散步邊感受一下森林的芬多精。

五酒桶山步道 沿途風景

五酒桶山步道的登山道路是屬於比較平穩和乾淨的道路，登山過程中不會太喘，但走久了也真的會流汗😂

而且兩側都有樹木和樹蔭遮擋，走起來也不會太炎熱~步道的寬度也不會太窄，所以也適合帶家裡的狗狗一起來散步🐕

像企鵝這次來爬山前後來回至少就看到了5隻狗狗一起跟著主人來散步，還蠻不錯的~除了自己呼吸到新鮮的空氣外，也帶家裡的毛小孩來放鬆☺️

每走到一小段的時候也會看到路標，清楚的指示出了下一個景點的距離~可以抓一下自己的體力，也不用擔心會迷路👍

走到五酒桶餐山公園的時候，這裡就有一排整齊的釀酒桶，蠻多人在這裡拍照打卡或稍微休息一下~

企鵝是讓家裡的小狗來跟大家打招呼哈哈，想要拍照得朋友可以把握一下這個景點哦😆

再往下走就是到擎天草坪活動區，這裡的草地也蠻大和乾淨的，加上旁邊也有一些小攤販~蠻適合全家大小來這裡野餐玩遊戲❤️ 暨健康又有趣！

照片來自樂遊桃園 桃園觀光旅遊官方網站

照片來自樂遊桃園 桃園觀光旅遊官方IG

山頂設有三等三角點，到了山頂還可以眺望桃園的市容和國際機場！其實還滿漂亮的🥰

但因為企鵝有帶狗狗的關係考慮到回程的體力，走到休息驛站吃飽後就先回程了😂 有點可惜~

下次再來會想再挑戰看看走到山頂

五酒桶山步道 休息驛站

擎天草坪活動區再走下去就會看到一間餐廳｜斑馬找樂趣，餐點和環境還蠻不錯的，中間肚子餓的朋友可裡來這用餐哦😋

他們家除了有室內空間外，也有戶外的用餐區！如果帶狗狗來散步的話可以跟店家說一下坐在外面哦~

但前提是狗狗不咬人！因為假日人很多，幾乎都會坐滿，如果家裡狗狗會怕陌生人的話建議就先不要~以免讓狗狗和小朋友相互受驚！

斑馬找樂趣的餐點大多以飲料為主，也有一些簡單的熟食：水餃、風味泡麵、厚片吐司等等~

當然在深山裡的餐點價格多少會貴一點~如果有預算考量也可以吃飽再來，這樣就完全不需要花到錢哦

企鵝和朋友是有點了一份肉燥風味麵和水餃，口感來說都不錯！不會太雷😋而且老闆人也很好~

滿推薦大家來這坐坐休息一下再繼續往山頂前進。

五酒桶山步道 登山心得

我自己很喜歡這個桃園休閒景點步道，步道空間寬敞又乾淨，整趟走起來不會讓人覺得很疲勞~是很舒服愜意和放鬆的！

而且路途也不會很顛波，小朋友或長輩們都可以輕鬆的駕馭，此外也很適合帶家裡的毛小孩來好好放鬆一下~

加上每一小段距離都會有一個休息涼亭，真的累了也可以稍作休息一下👍

總之這道五酒桶山步道真的蠻適合平常比較沒有運動的朋友來😂，可以呼吸森林的芬多精又不會把自己用得太累哈哈👉點我查看更多景點

五酒桶山步道 景點、交通資訊

🏠地名：桃園市蘆竹區長興路一段230巷

📍地址：桃園市春日路150號

🅿️停車：南天宮免費停車場、路邊停車

⏰開放時間：00:00 – 23:59，24小時全天開放

💰備註：免門票

✅服務資訊：觀景台、廁所、停車場、步道

📩資訊參考：桃園市政府觀光旅遊局官網