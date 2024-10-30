你愛吃蔥油餅嗎？台中永興街有一家菁姐蔥油餅，在原本就很受歡迎的炸蛋蔥油餅中加入大量的蔬菜，吃起來更健康，口感也更豐富，菁姐蔥油餅不但是附近居民的絕佳下午茶，連食尚玩家也有推薦喔！

菁姐蔥油餅地點

菁姐蔥油餅就位在永興街上，靠近第二分局的永興派出所，附近還有吳家莊牛肉麵和人氣烤肉攤李林烤肉之家，永興街好吃的攤位還真不少，算是北區美食聚集處

菁姐蔥油餅的燈箱立牌就矗立在店門口，在人來人往的永興街上還挺明顯的

騎樓下的攤位擺了二個，一邊是賣爆蛋蔥油餅，另一邊則是賣海苔飯捲，菁姐一人可以忙二個攤位還挺厲害的，好在有二個孩子幫忙，全家人齊心合作👍

菁姐蔥油餅價格

他們的蔥油餅有大小尺寸，主要差別是在份量的大小，大的捲餅$65~80，小的炸蛋蔥油餅$40~65，客人可依自己的食量來選，不過我通常選大份量的捲餅，比較能吃到更多蔬菜。攤位前面還看得到食尚玩家主持人的簽名，果然好攤位很快就能被發掘！

旁邊的這攤海苔飯捲也是它們的，海苔飯捲口味很多，另外也有供應輕食沙拉$55，一次買二個海苔飯捲可折$10還送雞米花喔！

可能因為做得很熟練了，所以菁姐和兒子的動作都很快，就算排隊也不用等太久，頂多5~10分鐘就能拿到現做的炸蛋蔥油餅了

菁姐蔥油餅介紹

雙拼口味

這是德腸+鱈魚的雙拼口味$80，看得出來除了主角德國臘腸和鱈魚條之外，旁邊還加了不少各式蔬菜，色彩繽紛的模樣，讓人看了食指大動

過了幾天再去買不同口味的炸蛋蔥油，這次買了海鮮卷和鹹豬肉的口味各1

鹹豬肉

鹹豬肉$75口味比較重，搭配旁邊的大量生菜一起吃，剛好可以解膩，吃起來比較清爽，菁姐看我常去，多送了一顆雞米花當沙密斯

鮭魚起司酥

鮭魚起司酥$75，除了主角鮭魚和起司酥之外，酥脆的炸蛋蔥油餅餅皮加上大量蔬菜的組合，的確很加分！吃起來不貴又有飽足感，不論當正餐或下午茶點心都很可以喔！

菁姐蔥油餅 地址：台中市北區永興街202號 電話：0912-048-859 營業時間：11:30~21:00(周日公休)