荖子鍋Plus 採現在最流行的火鍋方式：
點主餐，提供自助吧…可自取鍋物、蔬菜、麵飯、甜點、飲料、冰品
外食族平日蔬菜相對吃的少，火鍋是最喜歡的料理之一…讓飲食均衡營養
並且開鍋只要再加10元…小孩也可以自己開鍋，想吃什麼自己煮
還有「荖子製麵所」無添加、無發酵…更安心的麵食
若是平日有「超值商業午餐」選擇…只要279+10%元
其他時段則是從340+10%元套餐 (蔬食菇菇鍋、梅花豬、豬五花套餐)到數千元的高檔肉品
但除了餐點很吸引人之外…還有一個優勢推薦給大家…「好停車」
荖子鍋Plus 新竹忠孝店位於大潤發忠孝店內停車方便，消費可以折抵兩個小時停車費
不用煩惱找停車位問題…是不是很棒呢
(此篇食記為手機拍攝記錄)
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▀ ▀ ▀ 目錄 ▀ ▀ ▀
▪ 荖子鍋Plus
▪ 停車資訊
▪ 自助吧鍋物食記
▪ 食記介紹
▪ 自助區
▪ 餐廰資訊
荖子鍋Plus
子曾說：「治大國若烹小鮮」。眾口雖難調，唯有「鮮」字可解也。
老子在名言中，揭示了治國與烹飪的哲理，而「荖子鍋」便將此哲理和精神體現於餐飲空間中。
(取自官方介紹： https://laozihotpot.ec52.com/about)
荖子鍋有：荖子鍋、荖子鍋+(荖子鍋puls)、荖子鍋++
荖子鍋 - 精緻小火鍋 https://laozihotpot.ec52.com/荖子鍋-menu
荖子鍋+(荖子鍋puls) -無限自助吧 https://laozihotpot.ec52.com/荖子鍋-plus-menu
荖子鍋++ -無限自助吧/和牛吃到飽 https://laozihotpot.ec52.com/荖子鍋plus2
餐廳位於新竹忠孝大潤發內，可以把車停車大潤發停車場內
• 機車不收費
• 汽車緩衝30分免錢， 停車折抵資訊：✧ 有消費不限金額可以抵2小時
✧ 消費滿$800，可以抵3小時 ✧ 消費滿$1000，可以抵4小時 ，最多抵扣4小時
✧ 如果超過4小時，每小時收 費$40
自助吧鍋物食記
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竹北-狂一鍋➤全台最大火鍋集團✖最潮台味狂一鍋、火鍋迷必吃名店
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荖子鍋菜單
消費方式：點主食、湯底，可以再加價選附餐(肉燥飯、洗選蛋)、單點食材…
◼︎ 超值商業午餐 (梅花豬279元、豬五花鍋279元、牛五花299元、小羔羊鍋319元)
其他套餐價錢從340元至千元不等。◼︎若是不點主食，278元/1人
◼︎小朋友身高限制： 120~140公分 :148元，110~120公分：98元，末滿110公分不收費
(價錢均需加價10%服務費)
◼︎荖子鍋在菜單上標示清楚，像：湯底皆以人工調製而成
若為重組肉也會直接寫在菜單上，讓客人知道好做選擇。
相信這樣做大家會比較能接受
官方荖子鍋puls 連結 ：https://laozihotpot.ec52.com/荖子鍋-plus-menu
食記介紹
點了：兩個和風鍋物10*2元、蔬食鍋物10元(如前面提到開鍋就是收費)
有魚片鍋(370元)、小朋友120公分內98元、小朋友140公分內148元、
加入會員送的梅花豬100克
(價錢均需加價10%服務費)
➤ 到荖子鍋用餐一定要記得加入會員哦，直接送5點…並且可以現場折抵不用等下次
我們的五點選擇贈送100克梅花豬 (非重組肉) …印象中還有其他選項可以選擇
自助區
自助區有 ： 新鮮食蔬吧、荖子製麵所(現做新鮮麵條)、飲料、冰淇淋
新鮮食蔬吧
新鮮食蔬吧：高麗菜、大白菜、小白菜、青江菜、水蓮、 萵苣 (大陸妹) 、金針菇、秀珍菇、豆皮、油條、
南瓜、魚餃、玉米、魚丸、黃金魚蛋、鑫鑫腸、豬魚糕、玉米筍、木耳、蓮藕片、絲瓜、冬瓜、紅蘿蔔、
白蘿蔔、魚卵卷、凍豆腐、嫩豆腐、麻吉燒、洋蔥、芋頭、貢丸、杏鮑菇、北海翅
「荖子製麵所」強調 無添加、無發酵…更安心
現「按」現作麵食，可以選擇粗麵、細麵
製作方式：(1)選擇份數 (2)按下開始製作
等個約數十秒…便製作完成
裏面只有麵粉+水 …製作出的麵條
粗麵：建議煮兩分鐘。細麵：建議煮一分半
小孩偏愛細麵…因為粗麵蠻有口感的(媽媽愛)
醬料- 沙茶醬、醬油、蔥花、白醋、蒜泥……等
飲料 - 冰沙、茶類、有汽飲料、咖啡
冰沙 、百香果沙、荔枝冰沙。
飲料 - 可樂、雪碧、美粒果(蘋果、柳橙)、檸檬紅茶、可爾必思、冬瓜檬檸、烏梅汁、日式煎茶
孩子很開心自己去拿菜、想吃什麼自己拿
鍋底 - 和風鍋物
蔬食鍋物
加入會員送的梅花豬100克
贈送的梅花豬並非重組肉，肉質口感上較有嚼勁…但味道上是有肉的甜味不會有腥味
有魚片鍋(370+10%元)
有鱸魚片、鯛魚片，都是含皮的魚片
鯛魚片
鱸魚片
最後再吃冰淇淋，
今天提供的冰淇淋有「黑糖、牛奶 或是 黑糖牛奶綜合」
味道上不算濃…但仍然是個美好的ending
兩隻吃得很開心
自助吧鍋物食記
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(此篇食記為手機拍攝記錄)
荖子鍋Plus-新竹忠孝店
地址： 新竹市忠孝路300樓 (新竹忠孝大潤發)
電話：03-5623918
營業時間：11:00 - 22:00
官方網站：https://laozihotpot.ec52.com/
官方臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100085004931721
線上訂位👉︎ https://inline.app/booking/-MzDA8AajrBpxUbkl3Aq:inline-live-2/-NEF7MwN-CKubbbJux5T
*請依官方公告為主*
記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營