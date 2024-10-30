荖子鍋Plus 採現在最流行的火鍋方式：

點主餐，提供自助吧…可自取鍋物、蔬菜、麵飯、甜點、飲料、冰品

外食族平日蔬菜相對吃的少，火鍋是最喜歡的料理之一…讓飲食均衡營養

並且開鍋只要再加10元…小孩也可以自己開鍋，想吃什麼自己煮

還有「荖子製麵所」無添加、無發酵…更安心的麵食

若是平日有「超值商業午餐」選擇…只要279+10%元

其他時段則是從340+10%元套餐 (蔬食菇菇鍋、梅花豬、豬五花套餐)到數千元的高檔肉品

但除了餐點很吸引人之外…還有一個優勢推薦給大家…「好停車」

荖子鍋Plus 新竹忠孝店位於大潤發忠孝店內停車方便，消費可以折抵兩個小時停車費

不用煩惱找停車位問題…是不是很棒呢

(此篇食記為手機拍攝記錄)

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▀ ▀ ▀ 目錄 ▀ ▀ ▀ ▪ 荖子鍋Plus ▪ 停車資訊 ▪ 自助吧鍋物食記 ▪ 食記介紹 ▪ 自助區 ▪ 餐廰資訊

荖子鍋Plus

荖子鍋是一間鏈接了文化、歷史與感情的店

子曾說：「治大國若烹小鮮」。眾口雖難調，唯有「鮮」字可解也。

老子在名言中，揭示了治國與烹飪的哲理，而「荖子鍋」便將此哲理和精神體現於餐飲空間中。

(取自官方介紹： https://laozihotpot.ec52.com/about)

荖子鍋有：荖子鍋、荖子鍋+(荖子鍋puls)、荖子鍋++

荖子鍋 - 精緻小火鍋 https://laozihotpot.ec52.com/荖子鍋-menu

荖子鍋+(荖子鍋puls) -無限自助吧 https://laozihotpot.ec52.com/荖子鍋-plus-menu

荖子鍋++ -無限自助吧/和牛吃到飽 https://laozihotpot.ec52.com/荖子鍋plus2

停車資訊

餐廳位於新竹忠孝大潤發內，可以把車停車大潤發停車場內

• 機車不收費

• 汽車緩衝30分免錢， 停車折抵資訊：✧ 有消費不限金額可以抵2小時

✧ 消費滿$800，可以抵3小時 ✧ 消費滿$1000，可以抵4小時 ，最多抵扣4小時

✧ 如果超過4小時，每小時收 費$40

自助吧鍋物食記

竹北-煮流鍋物➤自助吧火鍋➤甜點、飲料、冰品無限量暢飲

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竹北-狂一鍋➤全台最大火鍋集團✖最潮台味狂一鍋、火鍋迷必吃名店

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竹北-嗑肉石鍋➤自助吧火鍋➤30多種飲料、冰品無限量暢飲

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荖子鍋菜單

消費方式：點主食、湯底，可以再加價選附餐(肉燥飯、洗選蛋)、單點食材…

◼︎ 超值商業午餐 (梅花豬279元、豬五花鍋279元、牛五花299元、小羔羊鍋319元)

其他套餐價錢從340元至千元不等。◼︎若是不點主食，278元/1人

◼︎小朋友身高限制： 120~140公分 :148元，110~120公分：98元，末滿110公分不收費

(價錢均需加價10%服務費)

◼︎荖子鍋在菜單上標示清楚，像：湯底皆以人工調製而成

若為重組肉也會直接寫在菜單上，讓客人知道好做選擇。

相信這樣做大家會比較能接受

官方荖子鍋puls 連結 ：https://laozihotpot.ec52.com/荖子鍋-plus-menu

食記介紹

點了：兩個和風鍋物10*2元、蔬食鍋物10元(如前面提到開鍋就是收費)

有魚片鍋(370元)、小朋友120公分內98元、小朋友140公分內148元、

加入會員送的梅花豬100克

(價錢均需加價10%服務費)

➤ 到荖子鍋用餐一定要記得加入會員哦，直接送5點…並且可以現場折抵不用等下次

我們的五點選擇贈送100克梅花豬 (非重組肉) …印象中還有其他選項可以選擇

自助區

自助區有 ： 新鮮食蔬吧、荖子製麵所(現做新鮮麵條)、飲料、冰淇淋

新鮮食蔬吧

新鮮食蔬吧：高麗菜、大白菜、小白菜、青江菜、水蓮、 萵苣 (大陸妹) 、金針菇、秀珍菇、豆皮、油條、

南瓜、魚餃、玉米、魚丸、黃金魚蛋、鑫鑫腸、豬魚糕、玉米筍、木耳、蓮藕片、絲瓜、冬瓜、紅蘿蔔、

白蘿蔔、魚卵卷、凍豆腐、嫩豆腐、麻吉燒、洋蔥、芋頭、貢丸、杏鮑菇、北海翅

「荖子製麵所」強調 無添加、無發酵…更安心

現「按」現作麵食，可以選擇粗麵、細麵

製作方式：(1)選擇份數 (2)按下開始製作

等個約數十秒…便製作完成

裏面只有麵粉+水 …製作出的麵條

粗麵：建議煮兩分鐘。細麵：建議煮一分半

小孩偏愛細麵…因為粗麵蠻有口感的(媽媽愛)

醬料- 沙茶醬、醬油、蔥花、白醋、蒜泥……等

飲料 - 冰沙、茶類、有汽飲料、咖啡

冰沙 、百香果沙、荔枝冰沙。

飲料 - 可樂、雪碧、美粒果(蘋果、柳橙)、檸檬紅茶、可爾必思、冬瓜檬檸、烏梅汁、日式煎茶

孩子很開心自己去拿菜、想吃什麼自己拿

鍋底 - 和風鍋物

蔬食鍋物

加入會員送的梅花豬100克

贈送的梅花豬並非重組肉，肉質口感上較有嚼勁…但味道上是有肉的甜味不會有腥味

有魚片鍋(370+10%元)

有鱸魚片、鯛魚片，都是含皮的魚片

鯛魚片

鱸魚片

最後再吃冰淇淋，

今天提供的冰淇淋有「黑糖、牛奶 或是 黑糖牛奶綜合」

味道上不算濃…但仍然是個美好的ending

兩隻吃得很開心

自助吧鍋物食記

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(此篇食記為手機拍攝記錄)

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