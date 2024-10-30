自從星巴克停賣抹茶拿鐵，只剩醇厚抹茶拿鐵以後，我就過著沒有抹茶拿鐵的傷心日子，醇厚抹茶拿鐵過苦，完全不是我的菜。





一聽到有抹茶媲美星巴克的消息，我就立刻出動了！https://pronews.tw/tag/%E5%90%A8%E5%90%A8%E7%85%AE%E8%8C%B6/





台中西區美術館附近的吨吨煮茶，這天和家人吃飽一起到美術館附近散散步，順便來喝看看是不是有那麼像星巴克的抹茶。

吨吨煮茶的外觀乾淨整潔，裝潢有質感，我們也有顧客的等候區，當天前往時正好遇上小小店長體驗活動很有趣，店員說他們的飲料都是用智能茶機製作，點餐完拿指定飲品貼紙掃描QRCode就可以自動製作茶類飲料，當然比較複雜的飲品還是需要手動加工。





吨吨煮茶菜單









店員主推菲菲烏龍奶茶加珍珠、金萱烏龍、芭檸炙烏龍、莎莎雪蓋炙烏龍和茉莉Q凍。





店家的抹茶拿鐵叫做靜岡抹茶鮮奶，是選用靜岡抹茶和台灣抹茶混合製作的，喝完味道真的保留抹茶應該有的茶香，不會有死甜或是假抹感，還原了9成對星巴克的思念。



菲菲烏龍奶茶加珍珠是一杯很有趣的飲料，原本以為是單純的烏龍奶茶，沒想到有加可可粉，感覺是一杯很適合生理期喝的奶茶（如果對咖啡因不敏感的話），珍珠煮的恰到好處，是咀嚼系的愛，小周哥眼光很好隨便點就是主打。





老孩子們點了金萱烏龍，他們很喜歡金萱奶香的溫和和烏龍的清香，而且智能茶機的好處就在於比例不用怕店員煮太過久不好喝。





莎莎雪蓋炙烏龍很像得正焙烏龍加上奶蓋，小姑出乎意料的喜歡





芭檸炙烏龍這個組合非常少見，大部分芭樂檸檬是加綠茶，第一次看到加烏龍的，姐夫也很喜歡，剛好中和焙烏龍的茶味，酸甜再加上清爽茉莉Q凍很讚！

已經10月底了天氣還是好熱，去台中美術館時不妨到吨吨茶坊來杯喜歡的飲料，店員很親切，從旁邊看小小店長活動感覺也很有趣，抹茶控也可以一解星巴克抹茶相思之苦喔~



吨吨煮茶 國美店



電話：04-23780866



地址：台中市西區美村路一段618號



營業時間：9:30-21:30

FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=61563092041045