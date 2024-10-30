日本沖繩好玩景點很多，更是非常適合親子旅遊的地方，除了能看到鯨鯊的美麗海水族館，沖繩中部景點東南植物樂園也是小朋友的最愛！東南植物樂園充滿熱帶椰林風情，有許多華麗的奇珍異草，還有大人小孩都喜歡的可愛動物餵食體驗，而且東南植物樂園門票並不貴，是網路上人氣超高的沖繩親子景點！近期如果你剛好也有沖繩旅遊計畫，不妨規劃一天到東南植物樂園走走，拍拍照也開開眼界吧！

沖繩必去景點「東南植物樂園」位於沖繩島的中部，佔地約45,000平方公尺，集結了1,300種以上的亞熱帶植物，雖然名稱是植物樂園，但其實園區也飼養了許多可愛動物如兔子、羊、雞、鴨、豬、象龜等，讓遊客可以餵食互動，其中水豚君、松鼠猴是明星動物，幾乎整天都有排隊等著餵食的人潮。

車輪等元素，讓你來到這裡會讓你多了份親切與熟悉感！

其實很多人不知道每年吸引超過三百五十萬人次觀光客的東南植物樂園，創辦人是來自台灣花蓮的「李堅」所創建，在園區內不乏可以看到一些台灣本土，如水牛、

東南植物樂園雖然以植物為主角，但逛起來一點也不無聊！每年冬季夜晚還會有季節限定的「東南植物樂園燈光秀」，樂園瞬間成為奇幻燈光園區，所以也有不少遊客選擇下午抵達，在園區待到日落，就為了等著見證點燈那一刻，彷彿走入的奇幻冒險叢林！這也是東南植物樂園每年的重頭戲，推薦是來到沖繩必去的景點。

2024年東南植物樂園燈光秀時間將在10月25日至2025年5月25日17:00-22:00，這段時間票價也有特別調整，方案分為夜間門票和一日通行證。非燈光秀期間票價則是1650日圓。

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特別提醒：夜間門票16:30才開放入場喔，最後入場時間21:30。

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沖繩東南植物樂園一日遊推薦

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沖繩東南植物樂園│交通方式

如果你是選擇自駕玩沖繩，那麼直接點選導航就可以了，東南植物樂園就在下交流道不遠處，而且東南植物樂園停車不用錢！但因為沖繩沒有地鐵，如果沒有自備交通工具，人多的話建議可以包車去，不然只能選擇搭公車了，但沖繩不自駕通車時間可能就會比較長，建議出發前可以先研究一下沖繩交通路線，或是沖繩不自駕的自由行方式。

開車前往東南植物樂園

地址：沖繩縣沖繩市知花2146(點我導航)

東南植物樂園在交流道邊，因此行駛縱貫沖繩中部的國道329號，銜接331號下交流道出口匝道，10分鐘就可以抵達東南植物樂園。園區內停車區非常多，可以直接停車就近購票入園。

搭車前往東南植物樂園

若你是不自駕遊沖繩，大多選擇沖繩的巴士前往東南植物樂園，雖然可以抵達，但最近的公車站距離東南植物樂園還要步行近30分鐘，若有孩子、長者同行要審慎考慮喔。

搭乘公車可以從那霸市區搭乘那霸空港線至「登川」公車站下車，或在那霸巴士總站乘90號巴士到農民研修中心前巴士站下車，轉乘計程車3分鐘。

沖繩東南植物樂園│導覽地圖

東南植物樂園面積大，但也相對單純，主要分為兩區，入口右側是「水上樂園」，左側是「植物園」，一張票可以任意進出兩個園區，但要留意的是：燈光秀夜間門票只能進入水上樂園，若要進入植物園(林區)需額外支付300日圓。

東南植物樂園燈光秀期間園區營業到很晚，體力還可以的話，建議2點左右入園，先逛逛植物園區，欣賞日本唯一的亞歷山大椰子林和稀奇古怪的熱帶植物，大約停留30至40分鐘，接下來就可以前往水上樂園區了！

東南植物樂園水上樂園景色比較多變化，有許多人工湖泊、噴水池和湖畔涼亭，可愛動物區、餐廳、點燈也都在這裡。你可以在這一區慢慢逛，待到傍晚5-6點點燈後再離開。記得在入園前可以先在附近便利商店買一些輕食餅乾，園區內慢慢走也是耗體力的，加上園區內的餐飲選項也不多，如果孩子比較怕餓或會挑食，建議備些糧食比較妥當喔。

沖繩東南植物樂園│夜間燈光秀

沖繩南國點燈節無疑是冬季造訪沖繩不可錯過的亮點活動之一！

每年冬季，東南植物樂園化身為一個光影交織的奇幻世界，以約400萬顆色彩繽紛的LED燈將園區打造成充滿魔幻氛圍的熱帶花園。園區的裝飾靈感來自於當地獨特的植物，如蓮花、棕櫚樹、木槿和翡翠藤，將「閃耀的熱帶花朵」主題完美呈現。

根據最新官方釋出的預告，燈光秀的日期是2024.10.25 ~ 2025.5.25。東南植物樂園的燈光秀可不是掛些燈串而已！到了夜晚，東南植物樂園全部景物都會以光雕顯現，表演人潮也會隨之移往水上樂園區，呈現出與白天截然不同的東南植物樂園！而最大的亮點是「光之海」，會有大小親子鯨鯊的呈現，這次在本園登場的鯨鯊將以最大20米的長度亮相！

東南植物樂園燈光秀曾在2022年獲選為沖繩三大夜景之一，2023年11月獲得了Nightscape Koji評選的第一屆國際照明獎「照明活動類別全國第二名」。

今年度燈光秀必看亮點有「光之蓮花」和「光之海」！剛好冬天不是蓮花季，所以光之蓮花就是以蓮花池當舞台，以光雕呈現一朵朵盛開蓮花，每天定時搭配音樂與雷射光束進行投射表演。光之海則是在樂園內打造出沖繩特有的海洋世界，還會有一隻20米長的巨大鯨鯊在夢幻般的光之海中游動。

【2024東南植物樂園燈光秀亮點】 ✨「光之海」：約20米長的巨型鯨鯊在水上樂園閃亮登場！在光芒四射的夢幻海洋中悠然游動，讓人彷彿置身於奇幻世界。 ✨「光之蓮」：以燈光重現每年6月至8月盛開的蓮花景象，每小時上演三場的雷射秀更是不可錯過的亮點！ ✨水果奇幻樂園：五種水果閃耀登場！無論大人還是小孩，都會徹底沉浸其中。 ✨植物園區(亞歷山大椰林大道)：全球首創的環保燈光秀「熱帶植物園ECO燈光2024 」(此部分需額外支付JPY300日圓入園) ✨可用沖繩FunPASS兌換期間限定的東南植物樂園燈光秀。

沖繩東南植物樂園│植物園

沖繩氣候溫暖，島上生態豐富，尤其有許多熱帶植物更是日本本州很難看到的，或許台灣人看起來覺得稀鬆平常，但對日本人來說就像植物寶庫一樣豐富奇幻！這裡幫大家歸納出東南植物樂園散步路線！入園後先從「植物園」開始，大約1小時內逛完植物園區，再到水上樂園餵食小動物及用餐。

走進植物園入口後直走，逆時針逛一圈拍拍照，其中在亞歷山大椰子樹林蔭大道可以停留久一些。因為日本氣候邊冷，椰子樹在日本其他地方難以生長，只有沖繩才看得到！高聳直入天空的整排椰子樹，人在其中顯得超渺小！

沖繩東南植物樂園│水上樂園

東南植物樂園水上樂園設施比較豐富，商店、咖啡廳、餐廳和可愛動物都在這一區，這裡也幫大家彙整了水上樂園必看的3大亮點！

亮點1.「猴麵包樹」

東南植物樂園裡看得到馬達加斯加原產的猴麵包樹！

猴麵包樹不只外型獨特，而且葉子可當成蔬菜，根做為藥材，全身上下幾乎都有用途，有「寶樹」美稱。這個植物大多分佈在非洲大草原地區，在亞洲真的超少見，所以一定必看！

亮點2.「龍血樹」

雖然台灣人常把它當盆栽造景，但其實它的高度可以高達10～20公尺，是超級長壽樹。原生地也是非洲一帶，但在東南植物樂園就能看到群聚生長的龍血樹，也算是奇景了！

亮點3.「「Animaru動物接觸區」

「Animaru」是將沖繩方言中的yuimaru（意為互助）與動物Animal融合而成的詞匯。

這應該是東南植物樂園最熱門的景點了！可以在這裡跟水豚、松鼠猴面對面接觸互動之外，還有兔子、山羊、鴨子、烏龜等小動物，等著你來拍照與互動餵食體驗，建議要留意場次時間。 在動物體驗區可以讓你與動物們的直接接觸，讓您感受到溫暖，並引發對生命珍貴的思考。

可愛動物區互動體驗場次與費用

水豚・松鼠猴面對面接觸 山羊 水豚牧場（純觀賞） 費用 入場費300日圓 飼料費1次100日圓 東南植物樂園

開放時間 平日

12:00~12:30

16:00~16:30 週六、週日及節假日

12:00-12:30

14:00~14:30

16:00~16:30 09:30~15:30 10:00~17:00

亮點4.「世界昆蟲展」

園內的昆蟲展中，展示了世界上最大的獨角仙「Heracles」和世界上最強的鍬形蟲「巴拉望巨扁鍬形蟲(甲蟲之王)」等，以獨角仙和鍬形蟲為主的20個活體。此外，還有約300種的標本展示！展覽還按不同棲息區域分類，今年還新增了尋找隱藏昆蟲的觸摸區。

沖繩東南植物樂園│餐廳美食

知花冰淇淋

東南植物樂園內人氣美食「知花冰淇淋」是選用沖繩縣內在地小農的新鮮水果，搭配北海道直送的鮮奶製作的義式GELATO。

熱帶之店 成功物語

選用沖繩縣內農家直接運送的新鮮水果，能享受食材原味的熱帶之店。

伙伴之店與咖啡屋

店內匯集了取名於花草樹木，能用五感去欣賞的花園用品和雜貨。

Adoha Blossom CAFE & DELLE

在夏威夷般的餐飲環境中，品嘗結合夏威夷料與沖繩在地美食於一體的美味餐點。

和平餐廳

東南植物樂園的餐廳可不一般，號稱是被植物環抱的景觀餐廳，除了提供一般遊客休憩餐飲，這裡也是沖繩熱門的宴客及婚宴場地。東南植物樂園餐廳除了有色彩繽紛的開胃菜、沙拉吧、自製麵包和手工甜點，用餐時還可以在窗邊欣賞水上樂園的景色， 也能品嘗到園內栽種的香料和當地蔬菜，是這裡才吃的到的「植物自助餐」！白天可以賞景，夜間燈光秀期間晚上還能欣賞光之蓮花，因此常常一位難求喔。

沖繩東南植物樂園│常見問題

Q：東南植物樂園可以租嬰兒車、輪椅嗎？ 嬰兒車、輪子園區提供免費租借服務。但數量有限，無法預約。

Q：東南植物樂園可以重複入園嗎？ 可重複入園，但僅限當日使用喔！