《球客道鮮果冰沙》是北平路美食裡的北平路飲料新秀，剛開真的沒多久！但球客道鮮果冰沙好品質高評價，從開幕就累積不少回頭客，主打台中鮮果冰沙也真的夠厲害，裡面真的放入鮮果本人，這次點的椰子、草莓跟芒果冰沙，每一杯阿偉都親眼看到《球客道鮮果冰沙》店員，把水果本人加入容器裡面打成冰沙，喝起來的滋味也超乎期待，阿偉對這次業配的店家球客道鮮果冰沙，也深深感到喜歡，不僅飲料真材實料夠好喝，也貼心吩咐分店準備透明杯好拍照，北區飲料大推喝這間《球客道鮮果冰沙》～

球客道鮮果冰沙

球客道鮮果冰沙在台中有好幾間分店，但這次要介紹的球客道鮮果冰沙北平店很不一樣，這間分店是台中冰沙專賣店，主打就是台中冰沙，既然是主打，當然也跟常見的台中飲料店有所不同，《球客道鮮果冰沙》的冰沙品項，裡面真的放了水果本人，這裡要大大推薦椰子冰沙，喝起來除了滿滿的椰子汁香甜，冰沙裡面還有椰子果肉！兩兩加分下來，光喝幾口就感覺到球客道鮮果冰沙很厲害～

台中租車推薦

｜是阿偉國內旅遊、國外旅遊必用APP，裡面可以搞定台中交通、台中住宿跟包套的台中旅遊行程，價格上也有點感受度，當然最多的是勝在安心，有預約不怕臨時沒車可租😂如果很短暫停留台中的話，Go share會是你的好朋友，雖然換算整天車資會更貴些，但只是騎一下，到是還OK～

台中租車(租汽車、租機車)這邊有連結可以預訂，｜價格公開透明，條件跟規範也是明明白白，當然領車時也要先拍照錄影，這是保護自己錢包的好習慣～

球客道鮮果冰沙

電話：0422229996

時間：10:30–22:30

地址：404台中市北區北平路二段83-3號 / 地圖

北平路美食飲料

台中北區的北平路商圈美食真的數不勝數，阿偉來過不少次，也吃過不少間，但遲遲攻略不下全部，就連北平路飲料也是一間接著一間開，短短幾個紅綠燈的距離，就有好幾間台中飲料店，光是照片裡的這位置，前前後後就有7間之多，阿…該喝哪間好呢？都是台中飲料、台中奶茶有沒有其他選擇？

有喔！《球客道鮮果冰沙》就從夾縫中開闢出一條新道路！主打就是北平路上的台中冰沙專賣店。

球客道鮮果冰沙在哪

本篇介紹的《球客道鮮果冰沙》位置，就在剛剛說的北平路上，雖然是剛開幕，但在天氣加持下，馬上就從北平路美食榜裡，佔據北平路飲料一席之地，因為好喝也是有秘訣的，就是球客道鮮果冰沙主打的台中鮮果冰沙裡面，真的放了水果本人，就連第一次喝的阿偉，也大呼這間台中飲料超可以～

《球客道鮮果冰沙》店面是亮色系，在白天真的很顯眼，加上配色也很對比，更突顯出這間台中飲料店的年輕感。

沒想到現在還是有很多人，會直接打電話到飲料店叫飲料，在阿偉等待飲料期間，起碼接了2~3通電話訂單，可見人氣是真的不錯。

由於《球客道鮮果冰沙》北平店剛開店沒多久，電子支付設備還沒安設完畢，目前只收現金！（外送平台正常）

加入球客道鮮果冰沙官方會員，若剛好住附近，也可以請店家直送，直接省下一筆外送費。

《球客道鮮果冰沙》店員配合很合拍，飲料分配製作流程很流暢，雖然這次業配飲料較多，但等待時間也沒多長，而且還考慮到先做冰沙會融化，招牌冰沙飲品都最後面才製作😀

每次看到冰沙機都好心動，這麼厲害的發明，簡直是生活科技的最大進步。

球客道鮮果冰沙菜單

球客道鮮果冰沙菜單在這～有四大品項跟兩大類季節限定，現萃球客道、奶茶系列、奶蓋系列跟醇奶補給站任何時候都有販售，但季節限定就要多關注球客道鮮果冰沙官方公告，畢竟四季變化真的有點亂套😂但阿偉還是要大力推荐現在最夯也最熱門的夏季限定，因為這是球客道鮮果冰沙主打冰沙飲料，用新鮮水果下去製作，喝起來的滋味很厲害！

《球客道鮮果冰沙》店面牆上也掛了推薦的招牌冰沙，第一次來不知道喝什麼，直接從推薦開始點準沒錯～

球客道鮮果冰沙推薦招牌

來球客道當然就要喝冰沙啦！畢竟《球客道鮮果冰沙》是台中冰沙專賣店，天氣對了、氣溫對了，任何時間來上一杯都是最棒選擇，而且主打的鮮果冰沙，是真的加了水果在裡面，不是用調味糖漿做的風味冰，光是這點，就值得阿偉大力、用力的推薦。

球客道鮮果冰沙 / 球客道冰沙

店員製作球客道鮮果冰沙招牌時，心裡真的超疑惑，這冰沙顏色…也太夢幻了😂雖然很漂亮，但阿偉更好奇喝起來的味道😅

球客道鮮果冰沙招牌冰沙味道有點像可爾必思，酸酸甜甜的很好喝，說真的，要不是特別請店家幫忙準備透明飲料杯，還真看不見這天藍色的飲料內在美。

球客道鮮果冰沙 / 椰子冰沙

買飲料也能長見識！原本看到《球客道鮮果冰沙》店員拿出一罐帶點粉色的罐裝水？？？本以為是糖漿，但我點的是椰子冰沙，有點小擔心太甜，所以多問了一點，這才知道原來椰子水是會變色的😆

別看椰子水變粉色了，但打成冰沙後，還是一樣是白色的。

球客道鮮果冰沙的椰子冰沙阿偉真的大愛！椰香真的超棒！再喝冰沙的過程中，不時還有椰子果肉出現，讓美味加倍再加倍，難怪會是《球客道鮮果冰沙》招牌人氣冰沙。

球客道鮮果冰沙 / 草莓牛奶冰沙

輪到最期待的草莓冰沙，果然如期待的一樣，一顆顆鮮豔紅色的凍草莓，直接加到容器裡，還沒喝我能感覺到這杯很厲害！當下也問了《球客道鮮果冰沙》員工草莓來源，球客道鮮果冰沙草莓都是使用台灣草莓，在草莓盛產的季節時，清洗完成後直接冷凍入庫，把最新鮮草莓凍結在最鮮美的時刻。

草莓冰沙喝起來酸酸甜甜的，香濃的草莓味，不時還能在冰沙中感覺到草莓果肉跟草梅籽的存在，很好喝～

球客道鮮果冰沙 / 芒果冰沙

芒果也跟草莓經歷同樣的變化過程，短短幾分鐘間，從芒果塊變成芒果冰沙，再後來變成手上這杯飲料！

話說飲料裡面有芒果跟沒芒果，喝起來真的有差！果香味很好辨認，更何況還有果肉在裡面～

球客道鮮果冰沙推薦飲品

除冰沙外，《球客道鮮果冰沙》店員還自信推薦蜂蜜檸檬蘆薈、美祿奶蓋跟芋頭補給站這三杯飲料，不得不說店員推薦，比網友推薦還有力度一點，因為他們更常試喝每一杯味道😂店員還說他們家的糖很不一樣，用的不是果糖，而是店家自己熬的天然蔗糖，所以喝起來的甜，喝多也不太會膩口。

球客道鮮果冰沙 / 蜂蜜檸檬蘆薈

要不是特請《球客道鮮果冰沙》店家先準備透明杯，要不然很難更直觀的介紹，這杯彷彿黃玉般透徹的台中飲料，而蜂蜜檸檬會這麼好喝，全都是球客道鮮果冰沙調料師一步一步調配試出來、喝出來的黃金比例。

蜂蜜的香甜與檸檬酸雖是極端對比，也是最佳拍檔！再搭配蘆薈爽脆般像是果肉口感，天氣稍熱來上一杯，消暑又退火～

球客道鮮果冰沙 / 芋頭補給站

先把芋頭打成碎泥狀後，再加入純純的鮮乳，而鮮乳一點也不客氣，估計有半杯份量！通通在眼前導入飲料杯裡，這成本可真的下很重啊！

芋頭補給站有雙色漸層，但仔細看其實是三層，第三層是劃開的芋泥跟碎芋頭，喝之前記得先攪拌一下，讓芋頭更融入鮮奶，喝起來滋味呈現是迷人的芋頭味與順滑奶香厚韻。

球客道鮮果冰沙 / 美祿奶蓋

第一次喝美祿+奶蓋組合真的很特別，鹹香的奶蓋與香甜的巧克力滋味搭配在一起，喝起來味道很加分！

球客道鮮果冰沙評價

《球客道鮮果冰沙》這間台中冰沙專賣店超乎期待！招牌主打鮮果冰沙，裡面是真的加了水果本人，喝起來的滋味也是真的超讚！天氣熱來上一杯消暑又解渴，除了球客道鮮果冰沙招牌冰沙，其他飲品也很不錯！飲料大推蜂蜜檸檬蘆薈，喝起來清爽香甜，蘆薈還有像果肉的口感，味道真的很棒～

台中景點美食懶人包

台中旅遊資訊小彙整！很多懶人包文章會陸續整理更新上來～

台中吃到飽懶人包

延伸閱讀