之前來梅嶺都去文川梅子雞
享用梅子雞大餐
沒想到他們也有文川古梅庭園咖啡廳
這次就來這裡下午茶
喝咖啡+吃甜點囉
由於他用餐環境算是室外
環境算滿清幽的~
但戶外怕蚊蟲的話
還是噴一下防蚊液會比較好
這裡除了有多款蛋糕跟飲品之外
還有販售梅嶺的梅子相關商品
香梅汁&梅子酒我都還滿推薦的
還有想在家自己做梅子雞
只要加入梅子罐就可以輕輕鬆鬆梅子雞上桌
那天點了幾款店家覺得有特色賣得不錯的甜點
來了提拉米蘇、磅蛋糕、小山園抹茶無花果生乳捲、蝴蝶酥、烤半熟流心巴斯克
飲品我點了我最愛的西西里咖啡
我自己覺得小山園抹茶無花果生乳捲很特別
我雖然不愛抹茶
但搭配無花果又覺得很可以
還有這裡也有梅子口味的蝴蝶酥
真的好好吃～～
會讓人不知不覺一片接著一片
烤半熟流心巴斯克&提拉米蘇
表現得也很好
非常意外這裡的甜點跟飲品表現真的一點都不馬虎
且真的很精緻又講究
大家如果有來梅嶺採梅或是看螢火蟲
除了來吃梅子雞大餐也可以來這享用下午茶
梅嶺文川古梅庭園咖啡
台南市楠西區灣丘里梅嶺29-2號
06-5755989
週一到週五 09:00-19:00
週六 08:00-19:00
週日 08:00-18:00