但戶外怕蚊蟲的話

還是噴一下防蚊液會比較好

這裡除了有多款蛋糕跟飲品之外

還有販售梅嶺的梅子相關商品

香梅汁&梅子酒我都還滿推薦的

還有想在家自己做梅子雞

只要加入梅子罐就可以輕輕鬆鬆梅子雞上桌

點我看短片介紹

那天點了幾款店家覺得有特色賣得不錯的甜點

來了提拉米蘇、磅蛋糕、小山園抹茶無花果生乳捲、蝴蝶酥、烤半熟流心巴斯克

飲品我點了我最愛的西西里咖啡

我自己覺得小山園抹茶無花果生乳捲很特別

我雖然不愛抹茶

但搭配無花果又覺得很可以

還有這裡也有梅子口味的蝴蝶酥

真的好好吃～～

會讓人不知不覺一片接著一片

烤半熟流心巴斯克&提拉米蘇

表現得也很好

非常意外這裡的甜點跟飲品表現真的一點都不馬虎

且真的很精緻又講究

大家如果有來梅嶺採梅或是看螢火蟲

除了來吃梅子雞大餐也可以來這享用下午茶

梅嶺文川古梅庭園咖啡

台南市楠西區灣丘里梅嶺29-2號

06-5755989