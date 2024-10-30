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台南市楠西區[台南下午茶推薦]梅嶺文川古梅庭園咖啡/無花果抹茶蛋糕/梅子口味的蝴蝶酥/甜點飲品多種可選擇

星晴小步 人氣：18
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窩客好文

星晴小步

發表篇數：489篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 楠西區

造訪商家：

文川古梅庭園咖啡
phone06-5755989
place台南市楠西區灣丘里梅嶺29-2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台南市楠西區[台南下午茶推薦]梅嶺文川古梅庭園咖啡/無花果抹茶蛋糕/梅子口味的蝴蝶酥/甜點飲品多種可選擇

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之前來梅嶺都去文川梅子雞

享用梅子雞大餐

沒想到他們也有文川古梅庭園咖啡廳

這次就來這裡下午茶
 
喝咖啡+吃甜點囉
 
由於他用餐環境算是室外
 
環境算滿清幽的~
 
但戶外怕蚊蟲的話
 
還是噴一下防蚊液會比較好
 
這裡除了有多款蛋糕跟飲品之外
 
還有販售梅嶺的梅子相關商品
 
香梅汁&梅子酒我都還滿推薦的
 
還有想在家自己做梅子雞
 
只要加入梅子罐就可以輕輕鬆鬆梅子雞上桌
 
 
台南市楠西區[台南下午茶推薦]梅嶺文川古梅庭園咖啡/無花果抹茶蛋糕/梅子口味的蝴蝶酥/甜點飲品多種可選擇
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那天點了幾款店家覺得有特色賣得不錯的甜點

來了提拉米蘇、磅蛋糕、小山園抹茶無花果生乳捲、蝴蝶酥、烤半熟流心巴斯克

飲品我點了我最愛的西西里咖啡

我自己覺得小山園抹茶無花果生乳捲很特別

我雖然不愛抹茶

但搭配無花果又覺得很可以

還有這裡也有梅子口味的蝴蝶酥

真的好好吃～～

會讓人不知不覺一片接著一片

烤半熟流心巴斯克&提拉米蘇

表現得也很好

非常意外這裡的甜點跟飲品表現真的一點都不馬虎

且真的很精緻又講究

大家如果有來梅嶺採梅或是看螢火蟲

除了來吃梅子雞大餐也可以來這享用下午茶

梅嶺文川古梅庭園咖啡

台南市楠西區灣丘里梅嶺29-2號
 
06-5755989
 
週一到週五 09:00-19:00
 
週六 08:00-19:00
 
週日 08:00-18:00
 
 
 
 

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[台南下午茶推薦]梅嶺文川古梅庭園咖啡/小山園
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