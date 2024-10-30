台南善化早午餐，玏食早午餐，善化人氣下午茶！

７點半開始營業，９點開賣！爌肉飯＋豬腳飯，早餐有夠罪惡感～

營業到下午３點，招牌人氣的焦糖吐司也能當作下午茶.

自製漢堡排有厚又多汁，熱熱吃滿滿肉香和肉汁太滿足.

中西早午餐，環境舒服，配合外送平台，點餐超方便！

台南早午餐「玏食早午餐」九點開賣！爌肉飯＋豬腳飯一早吃飽飽.推薦８盎司漢堡排堡、芋泥肉鬆焦糖吐司

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玏食早午餐│餐廳外觀

玏食早午餐位於善化區樹人路上，近民族路.

藍色建築外觀相當顯眼，之前位置是在對面.

現在換了餐廳位置，用餐環境也變得更好.

室內冷氣開放，可以從早餐吃到下午茶～

玏食早午餐│室內環境

有２人桌和４人桌，以及牆邊座位.

即使一人用餐，也能舒服慢慢享受美食時光.

有冷氣吹，大熱天的吃爌肉飯、豬腳飯非常暢快.

牆面點綴綠色植栽，增添綠意又活力.

想要一人獨享時光，也能坐在側牆座位，不受打擾.

點餐後，自助區有餐聚、醬料、面紙.

洗手間在２樓.

櫃台旁邊有季節限定的餐點及集點卡活動.

內用點餐，可以直接掃描桌上條碼，快速方便.

玏食早午餐│菜單品項

浮誇手作堡、玏食樂食、玏食飲品、招牌焦糖吐司、趣物小點、滿意自由配.

玏食之後還會推出你嗜豬的聯名品牌旗艦店.

現在店內早上９點開賣！

聯名餐點～必點爌肉飯＋豬腳飯！

當作正餐，也能直接點上套餐，好爽套餐，直接飽到晚餐不誇張～

中午時間，想吃漢堡、飯食，通通都有的中西早午餐！

職人爌肉飯

端上桌時，爌肉飯的滷汁香氣四溢，口水直流.

切成四大塊的爌肉飯，不只厚度，油亮醬色也太誘人.

搭配小黃瓜片及，另外加點半熟蛋，充滿罪惡感.

爌肉切成四大塊，肥瘦均勻又恰到好處.

肉植入口化開舌尖，燉得有夠嫩，滿滿醬香充滿口中.

完全都不硬柴的爌肉口感，油脂香甜又香潤.

真的讓人一吃就愛上！爌肉嫩口又滑順，醬香迷人.

半熟蛋畫開拌在飯裡，多了蛋香，層次豐富.

配上小黃瓜片也很解膩又清爽.

職人豬腳飯

豬腳飯二大塊燉煮得醬香入味.

配上筍乾和小黃瓜片.

一樣滷汁香氣迎面而來，肚子咕嚕嚕！

豬腳和筍乾就是好夥伴！筍乾爽脆甘口.

搭配白飯鹹香滋味，有筍香更提升味道.

大塊豬腳有著滿滿Ｑ彈膠質，一點都不油膩.

真的不顧形象大口啃咬，就是過癮！

豬腳外皮Ｑ爽入味，滿嘴膠質，黏香滑口.

吃到只剩小小骨頭，真的太好吃！

二大碗職人爌肉＋豬腳，飯量十足，吃得飽足又滿足.

你最愛哪一款呢？

８盎斯漢堡排堡

喜歡早餐吃漢堡的推推８盎司漢堡排堡.

店家自製漢堡排非常厚實又香嫩.

從側邊看就能感受到漢堡排的份量十足.

漢堡排中間夾入生菜、起司片，口感豐富有層次.

漢堡麵包澎鬆微脆，夾著配料大口咬下，肉汁滿溢.

口中充滿肉香及肉汁，還有起士鹹香，味道豐富.

還有生菜清脆水潤，也讓味蕾增加清爽風味.

厚厚的漢堡排肉有夠大方，咬下噴汁，濕潤鹹香.

芋泥肉鬆焦糖吐司

餐後來憤甜食也能點到.

當作下午茶也很幸福.

爆滿的芋泥肉鬆，光看就知道用料實在！

芋泥微甜帶有飽滿的芋頭香氣.

結合肉鬆鹹香滋味，真是對味.

表層裹上糖粒烤過，金黃香甜的吐司外層.

烤得不乾，吃得到吐司香氣及糖粒口感.

裡頭內餡飽滿用料，光吃一份也能飽到晚上.

好適合點一份下午茶，滿足一下嘴饞味蕾！

鮮奶茶

圓潤醇厚的鮮奶風味，尾韻茶香甘口不澀.

紅茶

微甜不澀的紅茶，爽口風味，很適合搭配飯食！

夏天來上一杯冰涼暢爽.

善化美食早午餐，想吃飯食又想吃漢堡.

這間玏食早午餐肯定可以納入口袋名單.

職人推薦的爌肉飯和豬腳飯，燉煮入味，厚實份量.

自製厚嫩的漢堡排，趁熱吃會噴汁，鹹香有味～

都讓人一吃就愛上，想聚餐的環境也很舒服自在.

台南吃什麼？小吃、餐廳！

⭕台南炸雞【巷口炸雞 永康大灣店】比臉大的甘梅雞排超夠味.人氣必點醬蒜炸雞

⭕台南冰品【西門吹雪】木質清幽空間氛圍.雪花冰刨冰拉麵熱壓吐司.正餐輕食大滿足

⭕台南燒烤【請上桌－國際港灣 】海鮮蒸籠熱炒超澎派！自動旋轉燒烤輕鬆聊天

⭕台南外燴【村委燴】客製化特色串燒美食.有調酒師現場調酒秀創意美酒

⭕台南小吃【歐家蚵仔煎】安平天后宮前舒適空間菜色豐富.蚵仔煎/虱目魚湯/蝦捲蚵捲大推薦

⭕台南餐酒【杏花村】巷弄中式老屋氛圍酒吧.復古風竹盤烤物好好吃.盤器花飾精緻超美

⭕台南甜點【白面酥生 法式千層脆片】薄脆餅香的千層法夾超美藝術甜點.鬆脆茶香的法式千層脆片

⭕台南伴手禮【南房狀元】台南４００百虱大吉限定好禮！結合開隆宮Ｑ版娘娘特色蛋捲超有趣

⭕台南牛肉麵【國華美食魷魚羹】國華街傳統小吃美食.牛肉麵＄９０大塊有厚度

⭕台南伴手禮【韓金婆婆日式手工豆腐酪】季節限定夏日豪華版芒果樂園雪花冰！









善化早午餐【玏食早午餐】有停車場嗎? 沒有，要找可停車的白線. 南科美食【玏食早午餐】餐點品項? 浮誇手作堡、玏食樂食、玏食飲品、招牌焦糖吐司、趣物小點、滿意自由配. 善化聚餐【玏食早午餐】附近景點? 善化胡厝寮彩繪村、深緣及水善糖文化園區.