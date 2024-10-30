台南早午餐【玏食早午餐】九點開賣！爌肉飯＋豬腳飯一早吃飽飽.推薦８盎司漢堡排堡、芋泥肉鬆焦糖吐司│善化高中│南科早餐│善化美食
台南善化早午餐，玏食早午餐，善化人氣下午茶！
７點半開始營業，９點開賣！爌肉飯＋豬腳飯，早餐有夠罪惡感～
營業到下午３點，招牌人氣的焦糖吐司也能當作下午茶.
自製漢堡排有厚又多汁，熱熱吃滿滿肉香和肉汁太滿足.
中西早午餐，環境舒服，配合外送平台，點餐超方便！
台南早午餐「玏食早午餐」九點開賣！爌肉飯＋豬腳飯一早吃飽飽.推薦８盎司漢堡排堡、芋泥肉鬆焦糖吐司
內容目錄
玏食早午餐│餐廳外觀
玏食早午餐位於善化區樹人路上，近民族路.
藍色建築外觀相當顯眼，之前位置是在對面.
現在換了餐廳位置，用餐環境也變得更好.
室內冷氣開放，可以從早餐吃到下午茶～
玏食早午餐│室內環境
有２人桌和４人桌，以及牆邊座位.
即使一人用餐，也能舒服慢慢享受美食時光.
有冷氣吹，大熱天的吃爌肉飯、豬腳飯非常暢快.
牆面點綴綠色植栽，增添綠意又活力.
想要一人獨享時光，也能坐在側牆座位，不受打擾.
點餐後，自助區有餐聚、醬料、面紙.
洗手間在２樓.
櫃台旁邊有季節限定的餐點及集點卡活動.
內用點餐，可以直接掃描桌上條碼，快速方便.
玏食早午餐│菜單品項
浮誇手作堡、玏食樂食、玏食飲品、招牌焦糖吐司、趣物小點、滿意自由配.
玏食之後還會推出你嗜豬的聯名品牌旗艦店.
現在店內早上９點開賣！
聯名餐點～必點爌肉飯＋豬腳飯！
當作正餐，也能直接點上套餐，好爽套餐，直接飽到晚餐不誇張～
中午時間，想吃漢堡、飯食，通通都有的中西早午餐！
職人爌肉飯
端上桌時，爌肉飯的滷汁香氣四溢，口水直流.
切成四大塊的爌肉飯，不只厚度，油亮醬色也太誘人.
搭配小黃瓜片及，另外加點半熟蛋，充滿罪惡感.
爌肉切成四大塊，肥瘦均勻又恰到好處.
肉植入口化開舌尖，燉得有夠嫩，滿滿醬香充滿口中.
完全都不硬柴的爌肉口感，油脂香甜又香潤.
真的讓人一吃就愛上！爌肉嫩口又滑順，醬香迷人.
半熟蛋畫開拌在飯裡，多了蛋香，層次豐富.
配上小黃瓜片也很解膩又清爽.
職人豬腳飯
豬腳飯二大塊燉煮得醬香入味.
配上筍乾和小黃瓜片.
一樣滷汁香氣迎面而來，肚子咕嚕嚕！
豬腳和筍乾就是好夥伴！筍乾爽脆甘口.
搭配白飯鹹香滋味，有筍香更提升味道.
大塊豬腳有著滿滿Ｑ彈膠質，一點都不油膩.
真的不顧形象大口啃咬，就是過癮！
豬腳外皮Ｑ爽入味，滿嘴膠質，黏香滑口.
吃到只剩小小骨頭，真的太好吃！
二大碗職人爌肉＋豬腳，飯量十足，吃得飽足又滿足.
你最愛哪一款呢？
８盎斯漢堡排堡
喜歡早餐吃漢堡的推推８盎司漢堡排堡.
店家自製漢堡排非常厚實又香嫩.
從側邊看就能感受到漢堡排的份量十足.
漢堡排中間夾入生菜、起司片，口感豐富有層次.
漢堡麵包澎鬆微脆，夾著配料大口咬下，肉汁滿溢.
口中充滿肉香及肉汁，還有起士鹹香，味道豐富.
還有生菜清脆水潤，也讓味蕾增加清爽風味.
厚厚的漢堡排肉有夠大方，咬下噴汁，濕潤鹹香.
芋泥肉鬆焦糖吐司
餐後來憤甜食也能點到.
當作下午茶也很幸福.
爆滿的芋泥肉鬆，光看就知道用料實在！
芋泥微甜帶有飽滿的芋頭香氣.
結合肉鬆鹹香滋味，真是對味.
表層裹上糖粒烤過，金黃香甜的吐司外層.
烤得不乾，吃得到吐司香氣及糖粒口感.
裡頭內餡飽滿用料，光吃一份也能飽到晚上.
好適合點一份下午茶，滿足一下嘴饞味蕾！
鮮奶茶
圓潤醇厚的鮮奶風味，尾韻茶香甘口不澀.
紅茶
微甜不澀的紅茶，爽口風味，很適合搭配飯食！
夏天來上一杯冰涼暢爽.
善化美食早午餐，想吃飯食又想吃漢堡.
這間玏食早午餐肯定可以納入口袋名單.
職人推薦的爌肉飯和豬腳飯，燉煮入味，厚實份量.
自製厚嫩的漢堡排，趁熱吃會噴汁，鹹香有味～
都讓人一吃就愛上，想聚餐的環境也很舒服自在.
【玏食早午餐】
時間：07：30～15：00
公休：星期一
電話：0983-182-016
粉絲團：玏食早午餐
地址：台南市善化區樹人路77號
（２７ＳＥＰ２４│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主）
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