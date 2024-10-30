



大甲鎮瀾宮美食推薦、大甲鎮瀾宮清醮大典、台中市大甲區必吃美食「特食 豐原排骨酥麵」

台中大甲美食地圖新發現！這次YUNO品嘗了位於大甲蔣公路上的【特食 豐原排骨酥麵】 名字雖然有「豐原」但實際上是在大甲！

排骨酥湯一喝下去 只有四個字能形容：「有夠好喝！」不僅提供排骨酥麵 還有紹興滷肉飯、各式湯品、現切小菜

內用環境寬敞舒適 冷氣開放 真的是鎮瀾宮一個可以輕鬆飽餐的小吃新選擇！

另外特食 豐原排骨酥麵也有提供 Foodpanda外送熊貓 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

原文:特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福。菜單價位(大甲鎮瀾宮)

特食 豐原排骨酥麵在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:特食 豐原排骨酥麵

特食 豐原排骨酥麵電話:04 2688 5473

特食 豐原排骨酥麵營業時間:10:30–14:00；16:30–21:00（週二公休）詳見官網或google商家資訊

特食 豐原排骨酥麵ＦＢ: 點我

特食 豐原排骨酥麵地址:台中市大甲區蔣公路213號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以特食 豐原排骨酥麵為主

文章內有特食 豐原排骨酥麵地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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特食 豐原排骨酥麵位於台中市大甲區蔣公路213號 鄰近大甲鎮瀾宮 生意相當不錯

一進店門 迎接的是寬敞舒適的環境 冷氣開放讓整個用餐體驗更加舒爽 還有電視可供觀看

加上乾淨舒適的洗手間 讓人一進來就感覺到貼心與方便 對於一間小吃店來說 真的難能可貴

特食 豐原排骨酥麵菜單價位



主打排骨酥麵、紹興滷肉飯以及各種湯品和小菜 價格相當親民合理

外帶內用點餐直接畫菜單送至櫃檯付款即可 支付方式多元 街口、LINE PAY都有支援

特食 豐原排骨酥麵｜紹興滷肉飯

紹興滷肉飯也是必點！吃起來肥而不膩 滷肉鹹香適中 肥瘦比例完美 一口吃下去超滿足

搭配的辣蘿蔔真的是畫龍點睛 讓整體風味更上一層樓 十分爽口

特食 豐原排骨酥麵｜排骨酥麵



湯頭甘甜鮮美 排骨酥炸得外酥內嫩 每一口都能感受到濃郁的中藥香氣





排骨酥先經過精心醃製後油炸 香氣撲鼻 咬下去骨肉輕易分離 肉質緊實卻不乾柴 濕潤又柔軟





麵條Q彈扎實 口感非常有嚼勁與湯頭完美結合

特食 豐原排骨酥麵｜芋頭排骨酥湯

如果你喜歡芋頭 那麼芋頭排骨酥湯絕對是你不能錯過的選擇 芋頭煮得軟糯香甜

還加了2顆蛤蜊提鮮 讓整碗湯變得更加濃郁豐富 每一口都充滿了溫暖和滿足感

特食 豐原排骨酥麵｜古早味乾麵

這道傳統乾麵加上香脆的油蔥酥、滷肉、韭菜及豆芽 讓麵條多了層次感和香氣 簡單卻美味 絕對一吃就上癮

特食 豐原排骨酥麵｜燙青菜

簡單川燙後淋上醬汁 保留了青菜的鮮甜和清脆 搭配上調味剛好的醬汁

吃起來清爽又不失風味 是一道非常適合搭配其他主菜的健康選擇

特食 豐原排骨酥麵｜皮蛋豆腐

皮蛋豆腐也是一道經典冷盤 滑嫩的豆腐搭配上香濃的皮蛋 淋上一點醬油膏 簡單卻風味十足 非常適合作為開胃菜

特食 豐原排骨酥麵｜各式小菜

當天我們還特地點了幾道小菜 包括豬頭皮、豬耳朵、肝連和粉腸 無論是單獨品嘗 還是與主食搭配

都十分美味 豬頭皮軟嫩中帶有嚼勁 豬耳朵則脆爽有彈性 肝連的口感豐富 帶著淡淡的滷香 粉腸的處理也非常乾淨 讓人吃得放心

來到台中大甲 除了享受當地美食之外 還有機會參加一甲子一度的宗教盛事 大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮大典

這項活動是宗教界的重要活動 氣氛莊嚴熱鬧 如果有空的話 建議小夥伴們來大甲走走 親身感受這股文化與信仰的力量

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名稱:特食 豐原排骨酥麵

特食 豐原排骨酥麵電話:04 2688 5473

特食 豐原排骨酥麵營業時間:10:30–14:00；16:30–21:00（週二公休）詳見官網或google商家資訊

特食 豐原排骨酥麵ＦＢ: 點我

特食 豐原排骨酥麵地址:台中市大甲區蔣公路213號