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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市大甲區特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福

台中市大甲區特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福

YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：44
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YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1178篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 大甲區

造訪商家：

特食 豐原排骨酥麵
phone04-26885473
place台中市大甲區蔣公路213號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中市大甲區特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福

大甲鎮瀾宮美食推薦、大甲鎮瀾宮清醮大典、台中市大甲區必吃美食特食 豐原排骨酥麵

 台中大甲美食地圖新發現！這次YUNO品嘗了位於大甲蔣公路上的【特食 豐原排骨酥麵】 名字雖然有「豐原」但實際上是在大甲！

排骨酥湯一喝下去 只有四個字能形容：「有夠好喝！」不僅提供排骨酥麵 還有紹興滷肉飯、各式湯品、現切小菜

內用環境寬敞舒適 冷氣開放 真的是鎮瀾宮一個可以輕鬆飽餐的小吃新選擇！

另外特食 豐原排骨酥麵也有提供 台中市大甲區特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福Foodpanda外送熊貓 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

原文:特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福。菜單價位(大甲鎮瀾宮)

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特食 豐原排骨酥麵在哪裡?怎麼去?

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台中市大甲區特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福特食 豐原排骨酥麵營業時間:10:30–14:00；16:30–21:00（週二公休）詳見官網或google商家資訊

台中市大甲區特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福特食 豐原排骨酥麵ＦＢ:台中市大甲區特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福點我

台中市大甲區特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福特食 豐原排骨酥麵址:台中市大甲區蔣公路213號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以特食 豐原排骨酥麵為主

文章內有特食 豐原排骨酥麵地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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特食 豐原排骨酥麵位於台中市大甲區蔣公路213號 鄰近大甲鎮瀾宮 生意相當不錯  

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一進店門 迎接的是寬敞舒適的環境 冷氣開放讓整個用餐體驗更加舒爽 還有電視可供觀看

加上乾淨舒適的洗手間 讓人一進來就感覺到貼心與方便 對於一間小吃店來說 真的難能可貴

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特食 豐原排骨酥麵菜單價位

主打排骨酥麵、紹興滷肉飯以及各種湯品和小菜 價格相當親民合理

外帶內用點餐直接畫菜單送至櫃檯付款即可 支付方式多元 街口、LINE PAY都有支援

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台中市大甲區特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福特食 豐原排骨酥麵｜紹興滷肉飯

紹興滷肉飯也是必點！吃起來肥而不膩 滷肉鹹香適中 肥瘦比例完美 一口吃下去超滿足

搭配的辣蘿蔔真的是畫龍點睛 讓整體風味更上一層樓 十分爽口

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台中市大甲區特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福特食 豐原排骨酥麵｜排骨酥麵 

湯頭甘甜鮮美 排骨酥炸得外酥內嫩 每一口都能感受到濃郁的中藥香氣

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排骨酥先經過精心醃製後油炸 香氣撲鼻 咬下去骨肉輕易分離 肉質緊實卻不乾柴 濕潤又柔軟

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麵條Q彈扎實 口感非常有嚼勁與湯頭完美結合

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台中市大甲區特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福特食 豐原排骨酥麵｜芋頭排骨酥湯 

如果你喜歡芋頭 那麼芋頭排骨酥湯絕對是你不能錯過的選擇 芋頭煮得軟糯香甜

還加了2顆蛤蜊提鮮 讓整碗湯變得更加濃郁豐富 每一口都充滿了溫暖和滿足感

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這道傳統乾麵加上香脆的油蔥酥、滷肉、韭菜及豆芽 讓麵條多了層次感和香氣 簡單卻美味 絕對一吃就上癮

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台中市大甲區特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福特食 豐原排骨酥麵燙青菜

簡單川燙後淋上醬汁 保留了青菜的鮮甜和清脆 搭配上調味剛好的醬汁

吃起來清爽又不失風味 是一道非常適合搭配其他主菜的健康選擇

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台中市大甲區特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福特食 豐原排骨酥麵皮蛋豆腐

皮蛋豆腐也是一道經典冷盤 滑嫩的豆腐搭配上香濃的皮蛋 淋上一點醬油膏 簡單卻風味十足 非常適合作為開胃菜

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當天我們還特地點了幾道小菜 包括豬頭皮、豬耳朵、肝連和粉腸 無論是單獨品嘗 還是與主食搭配

都十分美味 豬頭皮軟嫩中帶有嚼勁 豬耳朵則脆爽有彈性 肝連的口感豐富 帶著淡淡的滷香 粉腸的處理也非常乾淨 讓人吃得放心

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來到台中大甲 除了享受當地美食之外 還有機會參加一甲子一度的宗教盛事 大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮大典

這項活動是宗教界的重要活動 氣氛莊嚴熱鬧 如果有空的話 建議小夥伴們來大甲走走 親身感受這股文化與信仰的力量  台中市大甲區特食 豐原排骨酥麵｜大甲街邊美食新選擇！用排骨酥湯征服味蕾 紹興滷肉飯也不容錯過 每一口都感受滿滿幸福

 

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YUNO聲明：

每個人的口味不盡相同 YUNO是以自身喜歡的美食作介紹

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