威尼斯影城對面的這間超低調的「蘭欣泰式廚坊」，是由泰國華僑掌廚的泰式料理小店，口味非常道地，每道菜幾乎都是超級白飯殺手！從酥脆的月亮蝦餅、酸辣爽口的涼拌木瓜到香辣的打拋豬，樣樣都很有泰國風味。更棒的是價格平實，單點菜色最低只要120元，超高CP值。
「蘭欣泰式廚坊」的位置在銀河廣場旁、威尼斯影城正對面，吃完飯還能順道逛逛SOGO或看場電影，停車也很方便，可以直接停在銀河廣場的地下停車場。
- 店家名稱：蘭欣泰式廚坊
- 所在地址：臺灣桃園市中壢區九和一街59號
店內空間不大，約可容納20人，還有一間小包廂。為避免用餐時段客滿，建議提前訂位比較保險！
店內菜單選擇豐富，熱炒、涼拌、燴飯、青菜、湯類一應俱全，價格在120到300元之間，辣度還能調整，真的很貼心。
推薦的菜色有以下幾款：
涼拌木瓜：開胃小菜必點！
酸酸辣辣的木瓜絲加上紅蕃茄、紅蘿蔔，還撒上花生，口感爽脆，香氣四溢，讓人一吃就停不下來。
黃金炸豆腐：
外層炸得酥脆，裡面卻依然柔嫩，切成小塊方便入口，搭配特調醬汁，清爽又解膩。
打拋豬：
豬絞肉與洋蔥、玉米筍、四季豆一起爆炒，微酸帶辣，香氣濃郁，超級下飯！
蝦醬炒高麗菜：
蝦醬香味十足，但偏鹹，愛吃重口味的可以試試。
月亮蝦餅：
外皮酥脆，內餡厚實，一口咬下，搭配特製沾醬，滋味豐富。
椒麻雞：
外酥內嫩，酸中帶微辣，鹹甜交錯，簡直就是白飯的好夥伴！
來「蘭欣泰式廚坊」享用道地泰式風味料理，不僅美味且價格親民。泰式料理愛好者千萬不要錯過，記得提前預約，免得錯失這場美食饗宴！
店家/景點資訊
店家名稱：蘭欣泰式廚坊
所在地址：臺灣桃園市中壢區九和一街59號
營業時間：11:00am-14:00pm | 17:00pm-21:00pm
週一公休
店家電話：03-4258608
交通資訊
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