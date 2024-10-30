井町也算是台中素食老店了－看前篇－有一段時間沒來了這回也是隨手紀錄一下（手機拍攝）以日式料理風格為主的素食餐廳主打各種烏龍麵／咖哩／天婦羅之外發現也增添不少新菜色！我真的很久沒來了….
井町日式蔬食料理
- 地址： 404台中市北區青島路三段176號
- 電話： 04 2236 6116
- 營業時間:11:30~14:00 17:30 ~21:00
- 井町台中 FB: 點我
井町飯館空間
外觀一看就很日風！整家店的空間就像日本食堂空間感，需要茶飲／湯／餐具等都請自己來，一進門的櫥窗裡還有當天現做的小菜（請參考前篇）當天我沒多拍！想喝熱湯請往出餐區就在桶子自己倒一樣是海帶湯。（店員都會介紹）
今天吃這個-餐點心得
本來想點壽司＋炸物＋茶碗蒸通通被大貓否決！他只問我一句：今天餓？（啊！被看穿了只想亂點餐）就因為這樣，餐桌上很無趣啊！
▏川味麻辣烏龍麵$200
紅咚咚的湯頭有著麻辣香，喝起來還好大概就小辣而已(對 PA來說…我怎可能不伸手) 湯麵裡的豆腐蔬菜好像不少，湯鍋看起來很燙，呼呼呼大貓先生表示就這樣…是可以的!
補上一張剛端上來的樣子..真的很滾燙啊!
▏蕎麥沾麵 $200
蕎麥麵 /紅蘿蔔絲/小黃瓜絲/黃豆芽 搭配一份炸素排跟炸雞蛋豆腐 這個是我點的，沒想到配菜這麼多!沾醬是胡麻醬
我咬了一口炸豆腐之後..其他兩塊就分給大貓跟婆婆了，粿的粉比較厚一點，很標準，我吃的時候沒有熱熱的所以口感上並沒有酥脆的感非常適合長輩!
沾麵的醬汁是胡麻醬，醬汁很濃郁（偏甜鹹），我自己喜歡沾咖哩或薄鹽醬油汁的吃法！吃到一半我就被大貓整碗端走了，大貓先生看了我一眼繼續…幫我清盤，順手把他的麻辣湯換給我，你乖乖喝湯吧！
▏燒鰻丼飯 $200
燒鰻是誰?我不知道。單看配菜有炸金針菇就很威了，搭配黃金泡菜綠椰菜等等，似乎還有炒高麗菜鋪在飯上，這碗是大貓娘的，他老人家表示…超大碗!!害他差點吃不完
當天就只吃這樣!!拍照記錄一下!!
井町日式蔬食: 菜單
井町菜色選擇性不少，還可以+80元升級套餐還有沙拉跟西米露 ，想吃鍋燒還是烏龍麵，冷麵都有!!也有火鍋，還真的蠻多人特地來這裡吃火鍋!
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