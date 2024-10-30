想找一家能單獨吃火鍋和燒烤，且不用花大錢的地方？新莊這家「饞饞燒肉」就是你的最佳選擇！它超級單人友善，無需組隊就能享受燒肉和火鍋，價格還很親民！平日低消只要180元，每樣菜都可以自己選份量，老闆似乎超懂單身邊緣人。

地址：新北市新莊區建國一路11號

電話：02 29084608

時間：17:00–00:00

官網：Facebook

位於新莊中正路、建國一路的饞饞燒肉，離捷運輔大站2號出口僅步行3分鐘，地理位置相當方便！

店內裝潢走網美風，暖色調讓整體氛圍相當溫馨

排煙系統也做得很好，吃完衣服不會有濃重的油煙味。

還有自助吧台提供免費飲料、白飯和霜淇淋吃到飽

還有巧克力、香草、綜合三種口味的霜淇淋隨你選，簡直天堂！

饞饞燒肉｜MENU

詳細菜單可以參考文末最下方

平日週一～週五（午間、下午）11:00-16:00｜低消180元/人

平日週一～週五（晚間） 16:00-00:00｜低消250元/人

假日（含國定假日） 全時段 ｜低消250元/人

自助吧白飯、飲品、霜淇淋無限供應

身高未滿100公分不收費

用餐時間90分鐘

酒類跟汽水需另外計價

饞饞燒肉提供雙人、四人、六人套餐，人多時更方便點餐。平日不限時段的酒類無限暢飲僅需388元。平日午間時段低消180元、晚間與假日全時段為250元。

提供舒適的用餐環境，還備有兒童安全座椅，方便帶小孩的家長。

酸菜魚湯底

火鍋湯底選擇包括特別的酸菜魚湯底，以魚骨、雞骨和海鮮精心熬製，湯頭酸甜帶香氣，搭配新鮮的菜盤，食材擺盤用心，視覺與味覺兼顧。

每鍋火鍋湯底僅需149元，附贈一人份菜盤，三人共享三鍋選擇多樣化，也可以選擇單獨享用，每人都能擁有專屬鍋物的體驗。

店內的自助配菜包括多款三格醬，櫛瓜、泡菜、醃蘿蔔分別售價39元、35元與29元

還有燒肉醬、洋蔥檸檬與鹽蔥等可自由搭配，增加口感層次。

牛肋條

每份196元，醃製適度，保留了牛肋條的柔嫩與自然香氣，烤後油脂香四溢，柔軟帶嚼勁。

橫膈膜

一份238元，經過簡單醃製，保留了天然肉香，價格親民，帶點鹹甜，肉質柔軟Q彈。

去骨鹽味雞腿肉

160克售價162元，建議搭配蒜泥奶油醬（17元），搭配後更添豪華口感。

鹽味厚切豬五花

174元的豬五花肥瘦均勻

烤到微焦後香氣撲鼻，讓人食指大動。

烤到微焦，把油脂逼出來後那香氣真的有夠誘惑人的。

雞腿（辣味噌）

這份雞腿約80克，售價91元，搭配微辣的味噌醬料，帶出雞腿肉的鹹香美味。雞腿肉質軟嫩，辣味噌讓香氣更具層次，別具風味。

日本A5極致和牛栗子肉

油花分布均勻，肉質肥嫩柔軟，建議烤至三至五分熟，搭配柚子胡椒或山葵更增添層次。

前腿芯部位又叫栗子肉，是腿肉裡面最嫩的部位。

蔥鹽牛舌

這道菜一份四片，售價168元。店家建議將牛舌單面烤至五分熟

搭配蔥鹽捲起來一口吃，薄脆柔軟、肉汁豐富，蔥鹽的鮮香更是點睛之筆，提升整體口感。

紫蘇和牛

388元的紫蘇和牛選用澳洲和牛柔嫩部位

搭配紫蘇葉提升香氣，是必點菜色。和牛入口即化，紫蘇葉的清香與肉質相得益彰。

白蝦與草蝦

白蝦售價97元，草蝦174元，烤到半熟即可食用，蝦肉鮮甜、口感脆彈，適合做為烤肉的收尾料理。

限量和牛滷肉飯

每碗僅48元，附上溫泉蛋與少量豬肉增加層次，滷肉飯偏甜，是燒肉套餐的絕佳搭配。

饞饞燒肉設有雙人、四人、六人套餐，若怕選擇困難，可以直接選套餐，店家會幫忙搭配食材，既省時又方便；單人客也可以自由點選菜品，依需求決定分量。餐廳的食材新鮮，肉質佳且價格合理，是多人聚會或單人用餐的理想選擇。



饞饞燒肉的環境舒適、上菜速度快，是家庭聚餐、單人輕鬆用餐的好去處。

詳細菜單請看這裡

饞饞燒肉

地址：新北市新莊區建國一路11號

電話：02 29084608

時間：17:00–00:00

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