中山商圈的餐廳很多、下午茶、甜點更多

今天有預約到一家風評不錯的咖啡廳「咖啡瑪榭」

中山區許多咖啡廳空間都是小而迷你

咖啡瑪榭很寬敞、桌距不會出入困難

牆上還有人臉繪圖，很吸晴喔!

我們不知道應該說是運氣太好？還是運氣不好？

餐廳的義式咖啡機壞了...所有相關的義式咖啡都無法提供...

真的是苦了我愛喝咖啡的好友

還好~單品咖啡還是有的...

但餐廳說近期會換餐單，所以很多單品咖啡也都沒有了...

我們是為了甜點來了~

至少甜點的品項算齊全，好里加在(台)

卡內特音樂家系列單品咖啡(冰) 105元

因禍得福~朋友點的冰的單品咖啡

但這裡的冰咖啡不是用熱咖啡加冰塊，而是直接把熱咖啡冰鎮

保留手沖咖啡最好、最原始的味道

它就是所有飲料中最慢上桌的~

英式伯爵鮮奶茶(半糖/冰) 80元

呃...它真的沒有不好喝、但是就是茶和奶是分開的兩個味道

總是無法融合在一起耶？!真的是太奇妙了...

法式水果茶(半糖/冰) 90元

本來想說果汁底的水果茶那就無糖吧~

結果服務員一直跟我強調，他們家的水果茶基底是酸的

所以不建議無糖，最少半糖

只能說~人家良心建議聽就對了!

真的是微酸不過甜喔!

凡點甜點加點飲料，飲料皆享半價喔!(不含酒類飲品)

甘曼怡舒芙蕾(香草/芒果/覆盆子) 250元

舒芙蕾要現點現做，現場約要等20~30分鐘

等待就是值得期待

舒芙蕾好香好香，那香氣就是甜而不膩的甜香

杯子外層灑上了一圈糖粒

讓舒芙蕾更帶甜香和顆粒口感，但整體又不過甜喔!

因為本身的香氣、甜度個人很喜歡

吃來軟呼軟呼的~就像雲朵般柔軟

附選的香草醬就沒有使用囉!

好友選用的則是芒果醬，吃來可以有水果酸甜喔!

森林野莓焦糖千層派 270元

哇~~~好有質感的甜點喔!

裝香草冰淇淋的容器是西式餅乾

千層派說有多酥脆就有多酥脆

內餡是濃郁的卡士達醬，濃的好、濃的香、濃到可口不膩口!

上面再擺滿了水果有奇異果、覆盆子、草莓、葡萄柚

都是偏酸的水果配上卡士達醬真的是嘟嘟好啊!

用餐時間2小時

餐廳可收現、刷卡、接受訂位

既然餐廳都說之後會換菜單

那就二訪的時候再來吃吃看囉!

店址：台北市中山區中山北路二段16巷15號1樓

電話：02-2567-9077

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