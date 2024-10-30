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台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

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窩客好文

兔兔abrabbit

發表篇數：289篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 后里區

造訪商家：

鹿行艸地
phone0905-577-790
place台中市后里區甲后路一段227巷39號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

台中后里這家冰品店雖說藏匿在巷弄裡面，但生意卻非常好，一堆人慕名而來吃冰的！鹿行艸地，你吃過了嗎？

台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

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鹿行艸地 環境

台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

鹿行艸地雖說在巷子裡面，但停車還算蠻方便的喔，店外可以停兩部車以外，對面也有付費停車場。

台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

店內座位非常多，我們當天拔營之後跟朋友們一起來這邊吃冰，坐下來沒多久就客滿了，但冰品店的翻桌率也是很快啦。

台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

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想好要吃什麼，就可以到櫃檯結帳點餐啦。

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鹿行艸地 菜單

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不知道要吃什麼的話，這邊有很多排行榜可以參考，也有明星特調可以選擇。選擇冰底口味之後，再選擇要加什麼料。

台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

 

台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

1號 情人果多+爆珠+椰果+荔枝凍 150元+椰果+冰粉+仙草凍

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這款的特色就是情人果啦，店家自己做的情人果吃起來酸酸甜甜的，配上好多QQ的配料，整個清爽！

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7號 百香果冰+爆珠+椰果+蜂蜜蘆薈+仙草凍 95元+煉乳+棉花糖

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這款是點給我們家兩個寶貝一起吃的，百香果冰為基底，吃起來香甜，另外又加料他們愛的棉花糖，他們吃得開心到不行。

台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

百香果冰的顏色是黃色的，他們的冰吃起來非常綿密細緻。

台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

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2號 招牌綜合花生(花生冰+爆珠+油條+鹹蛋黃+OREO) 110元+煉乳

台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

這盤有黑黑粉狀的就是我點的，那可不是芝麻，而是OREO餅乾，搭配花生冰，整個古早味十足！重點是冰品裡面加上油條我還是第一次吃，酥酥脆脆超特別的，但意外融合。

台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

3號 豆漿冰+油條+肉鬆+紅豆+仙草凍 105元+煉乳

台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

這款豆漿冰也是很特別，除了配上油條之外，也有肉鬆，整個吃起來鹹鹹甜甜的滋味，讓人欲罷不能，紅豆煮得不錯，粒粒分明又不會太甜膩。

台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

最後來張合照，紀念一下拔營之後的開心吃冰！

台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

下次有機會再一起出來露營，開心的露營！

台中市后里區鹿行艸地-台中創意冰品，花生冰配老油條和肉鬆？

 

店名：鹿行艸地
地址：台中市后里區大山路68號
電話：0905-577790
營業時間：平日11:00-21:00假日10:30-21:00
公休日：禮拜三

 

延伸連結：

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