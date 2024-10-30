這次來到台南安平的新百祿燕窩觀光工廠，這裡是台灣唯一的燕窩主題觀光工廠，也是台南必訪景點。除了參加新百祿的農創饗宴，還能深入了解燕窩的製作過程，工廠融合了養生知識與科技互動，讓製作過程更加透明和清晰。跟著旅咖一起探索這個結合傳統手藝與創新技術的體驗之旅，揭開燕窩的神秘面紗，享受一場別具特色的農創盛宴吧！

新百祿燕窩觀光工廠｜地理位置

新百祿觀光工廠位於台南市南區新和路38號，座落於安平工業區內，是個適合全家同樂的好地方！

新百祿燕窩觀光工廠｜停車資訊

新百祿燕窩主題觀光工廠位於工業區內，停車超方便，不管是路邊停車還是直接開進去都可以。營業時間是週二到週五，早上9點到中午12點，下午1點到5點；週六日則是從早上9點到下午5點。週一公休，記得避開喔！

新百祿燕窩觀光工廠｜農創饗宴

用餐環境非常古色古香，充滿懷舊氣息，讓人感覺特別愜意，彷彿置身於古代的雅致空間中。

在介紹之前，先了解什麼是「農創有機」。簡單來說，就是結合了「農業創新」和「有機農業」的概念。農業創新透過新科技和管理方式，提升農業的效率和品質，像是智能農業和AI分析等。而有機農業則是在種植過程中，避免使用化學肥料和基改技術，以自然方式維護環境健康。「農創有機」旨在提高有機農業的生產效率和可持續性，滿足現代人對健康和環保的需求。

新百祿燕窩觀光工廠這次推出了全新產品，將純正無添加的燕窩和天然食材完美結合，包括青纖檸檬露、玫瑰紅薏仁，以及蜜香紫錐菊。每款產品都融合了燕窩的營養和食材的美味，讓你在享受健康的同時也能品味獨特風味，帶來全新的養生選擇！

這次的青纖檸檬露、玫瑰紅薏仁和蜜香紫錐菊，都是用台灣在地小農的食材製作的！像是青纖檸檬露裡的綠檸檬來自屏東九如，玫瑰紅薏仁裡的紅薏仁來自嘉義朴子，而蜜香紫錐菊的紫錐菊則是來自花蓮吉安。每一口都蘊含著100%台灣在地的用心，帶給你最純正的好味道！

屏東九如綠檸檬 嘉義朴子紅薏仁 花蓮吉安紫錐菊

綠檸檬富含蔬果酵素，可以幫助去油解膩，紅薏仁內的薏苡多醣則能讓你氣色紅潤，而紫錐菊則有助提升身體的防護力。這些飲品無論何時何地，只要輕鬆沖泡一杯，就能補充日常所需的營養，讓健康更簡單！

這次新推出的三款飲品不只可以喝，還能變身成美食！像是惡魔蛋、卡士達檸檬露小塔、磅蛋糕，甚至還有隱藏版的燕窩冰淇淋，都能加入青纖檸檬露、玫瑰紅薏仁和蜜香紫錐菊，讓料理更有層次。大廚真的很厲害，把這些飲品都變成了美味的創意料理，不論是喝的還是吃的，都能品嚐到滿滿的驚喜！

首先來喝原味，從左到右依次是青纖檸檬露、蜜香紫錐菊和玫瑰紅薏仁。青纖檸檬露清爽又解膩，是我最喜歡的口味。蜜香紫錐菊的味道介於蜂蜜茶和菊花茶之間，就像是兩者的完美結合。至於玫瑰紅薏仁則是以奶茶風味呈現，喝起來像是花茶與奶茶的綜合版。三種飲品各有特色。

當大家還在品嚐原茶時，大廚已經把農創饗宴的創意料理準備好了！是不是讓你食指大動、口水直流呢？每一道創意料理看起來都超級美味，真讓人迫不及待想要大快朵頤！農創饗宴不僅有好喝的飲品，還結合創意料理，帶來視覺和味覺的雙重享受。

首先，這道惡魔蛋結合了玫瑰紅薏仁的風味，薏仁拌入了醬汁中，並撒上大馬士革玫瑰花粉，讓蛋白和粉末的結合呈現出特別的變色效果。蛋的上面還搭配了魚子醬和煙燻鮭魚，讓整體口感鹹甜交織，層次豐富。

使用青纖檸檬露做成的卡士達檸檬露小塔，上面放了一顆顆方形的檸檬露，咬下去的口感像果凍，非常清爽。整體吃起來就像在享用一個檸檬塔，酸甜適中，我超喜歡這道創意料理，簡單又有層次！

蜜香紫錐菊磅蛋糕真的很特別，上面的糖霜也融入了紫錐菊的香氣。蛋糕的口感鬆軟，帶著淡淡的花香，糖霜則增添了一點甜味，吃起來既有層次又不會過於甜膩。

最後登場的隱藏菜單就是燕窩冰淇淋！這款冰淇淋將燕窩的滋養和冰淇淋的香滑口感結合，創造出全新的味覺體驗。

參加這次的新百祿農創饗宴，真的是一次很特別的體驗。從創意料理到隱藏版的燕窩冰淇淋，每一道菜都展現出食材的新風味。尤其是青纖檸檬露的清爽感、玫瑰紅薏仁的奶茶風味，以及蜜香紫錐菊的自然花香，都讓人印象深刻。

新百祿燕窩觀光工廠｜環境介紹

來到新百祿觀光工廠，首先會看到左手邊的建築，那就是母公司順傑生物科技，專門從事代工，擁有超過40年的經驗，也是全台第一家取得食品GAP認證的公司。至於為什麼會轉型為燕窩觀光工廠，原因跟董事長的大媳婦有關，她是馬來西亞華僑，家族經營燕窩產業。因為保健食品和燕窩息息相關，所以促成了新百祿燕窩觀光工廠的誕生，結合兩者的優勢發展。

現場可以看到各種機台展示，像是手動打錠機，還可以親自體驗打錠的樂趣！像平時吃的維他命C、蔓越莓錠，都是靠這類機器製作出來的。不過，手動打錠機使用起來手會很酸，這也是後來自動化機器登場的原因，讓製作更輕鬆高效。

現在大多使用自動化打錠機，透過高速衝壓的方式，讓生產效率大幅提升，比手動打錠方便很多，也能快速完成大量的錠劑製作。

由於母公司「順傑生物科技股份有限公司」早期專注於保健食品的代工、包裝、生產和研發，因此在新百祿燕窩觀光工廠能看到很多相關的製作器材。

現場擺放著各種膠囊和錠劑製作設備，讓人可以一窺保健食品的生產過程，了解背後的工藝技術，還能近距離接觸這些專業器材，增添不少趣味和知識！

你看這台超大的機器，就是PTP機台，專門用來把錠劑和膠囊包裝成特定數量的PTP片。聽說這台可是公司起步時的重要設備，堪稱是「起家機」呢！

前面介紹了母公司的保健食品，接下來來看看燕窩的來源。燕窩主要來自金絲燕，而金絲燕在台灣是找不到的，通常分布在東南亞地區，像馬來西亞、印尼和泰國等。這些燕子多數棲息在洞穴中，但因洞穴高度高，採摘很危險，後來人們才開始使用燕屋，吸引金絲燕進去燕屋築巢。

燕屋的設計特別為了模擬金絲燕的生活環境，裡面沒有窗戶，因為這些燕子喜歡陰暗的地方，就像它們棲息的洞穴一樣。為了吸引金絲燕進來築巢，燕屋還裝有喇叭，播放金絲燕的叫聲，因為它們是群居動物，聽到同伴的聲音就會被吸引進入。這樣的設計讓金絲燕覺得更像它們的自然棲息地，進而安心築巢。

洞燕和屋燕的不同主要在於採摘方式、安全性和環保性。洞燕需要攀爬洞穴採摘，風險較高，屋燕則用梯子，安全性較好。外觀上，洞燕的巢比較小且容易髒，腥味較重；屋燕的巢較大、乾淨，腥味也比較淡。在環保方面，洞燕的過度採摘可能導致燕子數量減少，而屋燕透過人工培育，提高繁殖率，更符合環境保護的理念，實現與大自然的共存共榮。

抬頭仔細看會有一個真的燕窩在上面喔。

現場還有互動體驗，讓你親自參與採燕窩的過程，了解每個步驟是怎麼進行的！這樣的體驗不僅有趣，還能更深入認識燕窩的製作過程，

在採摘燕窩的過程中，還會先用鏡子檢查裡面有沒有蛋，確保不會傷害到小燕子或巢裡的蛋。這樣的步驟既細心又環保，讓人更了解採摘燕窩背後的用心和保護措施！

燕窩可不是摘下來就能吃，還需要經過多道工序加工處理才行。而且每盞燕窩的可食用部分，還會因為築巢方式的不同而有所差異。

燕窩的處理真的很繁瑣，新百祿燕窩觀光工廠的每個成品都經過嚴格的標準流程和透明的產線製作，再搭配專業人員的操作，確保每個步驟都做到位。這樣一來，消費者才能安心享用到安全又高品質的燕窩，吃得放心又健康！

今天剛好看到操作人員在挑毛和檢查異物，這個步驟真的需要非常細心和敏銳的眼力，完全無法用機器代替。只能靠人手拿著鑷子，一根一根地慢慢挑選和處理，確保燕窩的品質。

在這裡，你還可以看到各種不同的燕窩種類，並學習辨別燕窩真假的知識。這些實用的資訊能幫助你了解如何選擇高品質的燕窩，更安心地享用燕窩產品。

此外，你還可以了解食用燕窩的好處。燕窩富含蛋白質和多種礦物質，是人體的天然防護罩。

這裡還有關於燕窩的各種烹煮方法可以參考，是不是讓你心動想買些燕窩回家，孝敬一下家人呢？不妨來看看，學習如何用燕窩做出健康又美味的料理吧！

除了可以深入了解燕窩製作過程，還能參加冰糖燕窩DIY體驗課程，需要事先預約，親手做燕窩並帶回家。小朋友也不會覺得無聊，因為這裡不只有專業的燕窩資訊，還有有趣的互動活動，讓大家都能寓教於樂地享受燕窩文化之旅！

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