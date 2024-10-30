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台中最狂！ 霸氣螃蟹海鮮粥：秋日痛風限定，新品秋葉蟹閃亮登場！

黃嘉慧 人氣：28
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黃嘉慧

發表篇數：32篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

霸氣螃蟹海鮮粥 大里店
phone04-2483-5834
place台中市大里區益民路二段4號
作者本次評價：
4.70
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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別再滿足於少少的蛤蜊和蝦仁了，帶你來我們台中吃痛風級的〝霸氣螃蟹海鮮粥〞，波士頓龍蝦、螃蟹、鮭魚、鮑魚、鮮蚵任你點，就是要這樣的海鮮粥吃起來才過癮。

新品松葉蟹海鮮粥更是超值登場，只要399元就能品嚐到奢華的新鮮海味，這蟹腳大支到都快跟我的前臂一樣長了耶！

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除此之外，來店消費滿百元集1點，十點就可以免費兌換鹽蒸蛤蠣乙份，或是加購49元換螃蟹小抱枕。

使用「享什麼」集點的VVIP會員，滿10點可兌換鹽蒸海鮮系列乙份或加購螃蟹小枕頭，填寫顧客意見再送鮑片沙拉兌換劵乙份喔！

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鮑片沙拉  40元

真心推薦他們家的「鮑片沙拉」，這就是以前在流水席會吃到的冷盤，彈牙鮑片和美乃滋搭配的滋味好懷念喔～

 

霸氣螃蟹海鮮粥｜地理位置、營業資訊

《霸氣螃蟹海鮮粥》在台中有三家分店，大里店就位於立人高中附近，門前可以路邊停車，非常方便。

除了原本的晚間營業，現在還新增了中午的用餐時段，想吃痛風海鮮粥再也不用等晚上囉！

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霸氣螃蟹海鮮粥

營業時間：11:00~02:00

電話：04 2483 5834

地址：台中市大里區益民路二段4號

粉專：www.facebook.com/barchi88

免服務費、路邊停車

 

台中霸氣螃蟹海鮮粥｜各式小菜

《霸氣螃蟹海鮮粥》都是現點現煮，所以我們先點了幾樣小菜墊墊胃，除了剛剛提到的鮑片沙拉，這道「香煎松阪豬」更是讓人驚艷！

松阪豬之所以珍貴，就是因為它取自豬頰與下巴交界處的部位，每頭豬僅能產出兩片，所以被譽為「黃金六兩」。

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香煎松阪豬   110

吃起來肉質紮實、Q彈帶勁，經過香煎料理後的口感外層香酥，內裡多汁，美味更加分！

樹子蒸鱈魚」的肉質細嫩，幾乎沒有細刺，搭配鹹香的樹子醬汁，更襯托出魚肉的鮮甜。

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樹子蒸鱈魚   130

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鹽蒸魷魚   100

海鮮粥裡雖然就有滿滿的魷魚，不過這道「鹽蒸魷魚」的料理方式，充分保留了魷魚的鮮甜原味，看似簡單卻很考驗功夫，像我之前在別家吃到的鹽蒸就很清淡無味。

Q彈有嚼勁的魷魚口感，搭配上醬油和芥末更好吃喔！

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新品上市霸氣松葉蟹海鮮粥

他們家的新品「松葉蟹海鮮粥」還沒正式上菜單，我就迫不及待地衝過來了。

真材實料的現煮海鮮粥，並不是那種隨便煮煮的泡飯，經過慢火細熬，把米粒熬到軟爛入味的粥面上，滿滿都是鮮蝦、蛤蠣、魚皮、魷魚、肉燥等料，超級澎湃！

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松葉蟹海鮮粥   399

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當然，最讓人期待的還是這肥美的松葉蟹蟹腳，每一隻都快跟我的前臂一樣長了。

在蟹腳的關節處一折，鮮美蟹肉就乖乖地出來囉，現場也提供了剝殼工具輔助，第一次吃蟹也可以輕鬆上手。

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有些人可能會覺得海鮮粥裡加肉有點奇怪，不過我倒覺得全海鮮的粥吃起來，其實不夠香。

而且他們店的肉燥和海鮮搭配得恰到好處，不僅不會蓋過海鮮的風味，吃起來也不油膩，反而更能提升整體的口感喔！

 

限量供應的人氣推薦No.1｜螃蟹海鮮粥

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螃蟹海鮮粥   399

▲▼每日限量供應、人氣NO.1的「螃蟹海鮮粥」，嚴選自肥美的新鮮花蟹，也是來店必吃的招牌海鮮粥。

秋天正好是品嚐花蟹的最佳時節，這個時候的肉質厚實而鮮甜，一口咬下滿滿的鮮味在嘴裡爆開，真的是超過癮的啦！

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除了主角的花蟹，這裡面還有鮮蝦、魷魚、魚皮、蛤蠣、小干貝、肉燥等料。

這裡還有各式各樣的海鮮粥口味，如果你是蟹黃派就點「爆蛋雙蟳粥」，不想剝殼就點「免剝殼螃蟹肉蛤蠣海鮮粥」，絕對滿足各種海鮮控的你。

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菜單擷取自 霸氣螃蟹海鮮粥 粉專

 

推不推薦《霸氣螃蟹海鮮粥》？

這裡的螃蟹海鮮粥份量十足，是男生也吃得飽的超大碗。

裡頭的用料也很澎湃，跟外面比起來簡直是「小巫見大巫」，兩者價格卻相差不大，好吃、新鮮又親民，CP值超高！

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「秋風起，蟹腳癢」，溫度開始轉涼的現在，來上一碗熱呼呼的螃蟹海鮮粥正對味。

大里店從中午營業到凌晨2點，宵夜想吃都吃得到，無論是用料、CP值、營業時間都超狂的啦！

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文章關鍵字
台中大里海鮮粥 霸氣螃蟹海鮮粥 花蟹海鮮粥 秋葉蟹海鮮粥
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