好食多涮涮屋以平價且大份量的肉品著稱，

一直深受著大眾的喜愛，

超過10種不同風味的湯底選擇，從清淡到濃郁的湯底都有，

並以「熊熊泡澡」系列特別受到歡迎，但記得提前預訂！

店內還有壽星優惠活動，包含當日壽星與當月壽星的兩種方案可選。

這次因為幫妹妹慶生，我們選擇了當月壽星優惠，

四人同行一人免費，省下將近九百元，超划算！

加入官方line還有會員集點，非常多值得兌換的品項。

肉品的來源清楚標示，讓消費者安心。除了羊肉之外，

火鍋的其他肉片均為原肉切片，品質新鮮。

這裡的海鮮真的很新鮮，都是活體海鮮。

用餐有地下室及一樓，自助區的飲品和冰品也都有些不同。

讓客人有更多的選擇。

自助區備有各式醬料、冰沙、汽水，以及無糖國寶茶。

此外，還提供六種口味的冰淇淋，

廁所在一樓，並貼心設有洗手台，方便客人使用。

也有付費的酒類及沙瓦可選擇。

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，

未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】。

這次我們選了四川麻辣湯-小辣，$90

胡椒豬肚雞湯$120以及昆布湯底。

熊熊泡澡的鍋底一上桌便吸引孩子目光，

麻辣湯底辣度可調，讓人胃口大開；

胡椒豬肚雞湯溫潤還有胡椒味香，

兩種湯品都特別適合涮各種肉品。

我們點了兩種雙人套餐，都包含豐富的肉品與海鮮，

就讓Ruby來分享當天吃到的美味吧~

菜單的部分Ruby也放上來給大家參考。

菜盤的部分很貼心提供了，可選不要火鍋料、都是蔬菜、換肉盤、換海鮮，

多種貼心的客製化，讓來好食多用餐的客人，都能吃到自己愛吃的食物，

不會因為不吃火鍋料、討厭吃菜而浪費食物。

雙人套餐-花好肉緣 $1699，玫瑰松阪豬花2朵、CAB Choice牛小排6.5oz(可換豬)、

熟成雪花牛6.5oz(可換豬)、海鮮擇二菜盤 一份及招待肉品16oz。

玫瑰松阪豬花2朵

玫瑰松阪豬花一上桌，加上乾冰的特效吸引了孩子們的注意，

豬肉油脂分布很美，擺盤的精緻可愛。

因為不想破壞這玫瑰花的美，

店員還特地幫我整朵完美的放到鍋中。

黃金松阪豬6.5oz

CAB Choice牛小排6.5oz(可換豬)

熟成雪花牛6.5oz(可換豬)

招待肉品為小農豬梅花

好食多涮涮屋，真的是標榜大肉盤無誤，每一盤的肉片都超大份量，

原肉切的肉片，厚薄度剛剛好，肉質也是鮮嫩。

海鮮擇二，選了蛤蜊及花枝&蝦仁漿。



花枝打成漿後能保留Q彈的口感，帶有一點微微的甜味，

蝦仁漿則有蝦仁本身的甜味，口感會更有彈性和咬勁。

A5和牛海陸:日本A5和牛 11oz、綜合海鮮盤有鱸魚、鯛魚、扇貝、干貝、

蛤蜊、白蝦和小卷、菜盤一份、附一盤招待肉品16oz、附餐可選兩份。

日本A5和牛 11oz



油花分布均勻，入口即化，在昆布底涮還能吃到一絲絲甘甜的餘味，

涮幾秒至微微粉紅時，肉質柔嫩，沒有多餘的調味也能品嘗到肉質的原始鮮香。

也提供了玫瑰海鹽及昆布鹽，

來搭配高品質的火鍋肉片。

綜合海鮮盤有鱸魚、鯛魚、扇貝、干貝、蛤蜊、白蝦和小卷。



食材新鮮度絕對吃的出來，魚肉鮮甜、扇貝大顆、干貝紮實、

蛤蜊顆顆飽滿又甜，小卷大隻，脆口又鮮甜。

白蝦直接串一串也是第一次看到，這樣放入鍋中熟了一次撈起，

就不會有漏網之蝦，蝦子好剝就知道新鮮度極佳。

附餐我們選擇了烏龍麵、冬粉及王子麵。

酸辣涼粉、紅油炒手$99



酸辣涼粉清爽酸辣，帶有輕微的麻辣感，

涼粉口感滑嫩，是吃涮涮鍋前的開胃小菜首選。

紅油炒手有紅油香氣，微麻的辣，襯托出餛飩的鮮味，

讓人忍不住一口接一口。

法式焦糖烤布蕾 $69

布蕾的口感絲滑，焦糖的香甜與香濃的奶香搭配得恰到好處，

大人小孩都喜愛的甜點。

因當天Ruby座位被安排在地下室，一樓和地下室的飲品不一樣，

店員看到我們上下跑，直接裝了一壺給我們，

很貼心的舉動，即便客滿還是注意每一位客人的需求。

這次在好食多涮涮屋的用餐體驗真是超值！四人同行一人免費的優惠，

真的是性價比極高。從新鮮的肉片、豐富的湯底選擇，

到可愛的熊熊的鍋底，絕對是火鍋愛好者的理想選擇。

Ruby也會再次預定「熊熊泡澡」鍋底，好吃又好拍。

Ruby用餐要離開也是很多人在等待品嘗火鍋。果然是人氣餐廳。

【店家資訊】

👉好食多涮涮屋-雙城店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / ig官方粉絲團請點此/ 線上訂位請點此

🏠台北市中山區雙城街19巷5號

☎️02 2585 7222

⏰AM11:30~PM15:00 / PM17:30~PM22:00

此篇文章為自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。