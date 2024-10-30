想找桃園隱密的下午茶店嗎？那你一定不能錯過「厚冶職人烘焙」

這家日式風格的烘焙店隱藏在桃園的巷弄民宅間，若是不仔細找，還真可能一不小心就錯過了

一走進來，你會發現它不僅隱密，還擁有寬敞的停車場，不用擔心找不到車位，對於開車來的朋友們實在是太貼心了

一走進店內，日式簡約風格的裝潢讓人瞬間放鬆

每個角落都布置得非常適合拍照，光線柔和、環境靜謐，是打卡拍照的絕佳地點

從店門口到每一張桌椅，都充滿了日式氛圍感，讓你彷彿置身日本的烘焙咖啡館

厚冶Bakery&Cafe

電話：03-490-5707

地址：桃園市平鎮區民族路雙連二段113巷33弄28-1號

營業時間：11:00 – 17:00 (週四公休)

內用低消：$200/人 (110cm以下不需低消)

有停車場、室外寵物友善、假日不可預約

原味乳酪塔外層採用香脆的塔皮，一咬下去，便能感受到餅皮的酥脆與輕盈，與內餡形成絕佳的對比

裡面的乳酪餡細膩滑順，口感綿密，搭配塔皮一起享用，層次分明

這款乳酪塔的乳酪味濃郁但不會過於厚重，甜度剛剛好，讓人吃完後不會感到膩口

抹茶和紅豆一直是經典的日式甜點搭配，厚冶職人烘焙將這兩種風味巧妙融合

讓麵包既有抹茶的獨特苦香，又有紅豆的甜蜜回甘

無論是作為早餐、下午茶，還是隨時隨地的點心，這款抹茶紅豆麵包都能讓你享受純粹的日式烘焙之美

檸檬蛋糕在每一口都能讓你感受到檸檬的清新酸香與蛋糕的輕柔口感

蛋糕體輕盈不厚重，入口即化

檸檬汁與天然的檸檬皮屑巧妙混合，甜而不膩的口感讓你不由自主地想再多吃一口

抹茶歐蕾採用日本進口的高品質抹茶粉，帶出純正的抹茶香氣

當濃郁的抹茶與順滑的鮮奶相互交織，入口的每一口都能感受到微苦的茶香與鮮奶的甜美和諧相融，讓人不禁想一再品味

香芒果汁是一款完美的夏日飲品，其清新的口感和天然甜味能有效解渴並帶來愉悅的心情

特別適合在炎熱的夏天，當你需要一份清涼的飲品時，這杯芒果汁無疑是最好的選擇

舒肥嫩雞三明治不僅美味可口，還具備健康輕食的特點

舒肥技術保留了雞肉的原汁原味，並且搭配大量的蔬菜

讓這款三明治既能滿足你的味蕾，又能讓你在享受美食的同時，保持飲食的健康

店內裝潢採用森林系日式風格，讓人彷彿置身於清新自然的森林中

木質的家具、綠意盎然的裝飾和簡約的設計風格，讓整個空間顯得自然又充滿舒適感

這種獨特的裝潢風格不僅讓人感到輕鬆愉悅，也為每一位光臨的客人帶來了一份心靈上的安撫

店內的落地窗讓陽光自由灑入，將外面的景色和店內的氛圍完美融合

陽光透過窗戶灑在每一張桌子上，使整個空間顯得格外明亮且溫暖，這樣的環境非常適合拍照

無論是享受一杯香濃的咖啡還是品嚐精緻的甜點，陽光的映照總能為你的美食增添一抹美麗的光彩

如果你喜歡拍照，那麼這面綠色花牆絕對是你不容錯過的拍攝背景

無論是拍攝餐點的特寫，還是與朋友合影留念，這面花牆都能為你的照片增添一份獨特的自然風情

自然光線透過店內的落地窗灑進來，使得這面花牆在光影的映襯下，顯得更加迷人

在厚冶職人烘焙，你會發現店內不僅擁有舒適的室內環境，還有一片超寬敞的戶外區域

這裡的戶外空間非常適合帶著毛小孩來散步，讓你和你的寵物都能享受到悠閒的時光

厚冶職人烘焙擁有一個超寬敞的停車場，為顧客提供了充足的車位

對於擁有電動車的顧客，厚冶職人烘焙更提供了電動車專用充電座

這項貼心的設施讓你在享受美食的同時，也能方便地為你的電動車充電

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^