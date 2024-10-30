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宅配美食｜非油炸、獨家添加SPF蛋黃粉的減糖爆薏仁，涮嘴又能安心吃｜龜毛甜心蛋爆薏仁｜龜毛集品

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發表篇數：274篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

龜毛集品 Good Mall
place台北市大安區仁愛路三段136號4樓403室
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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宅配美食｜非油炸、獨家添加SPF蛋黃粉的減糖爆薏仁，涮嘴又能

 

零食是大部分人在忙碌的一天過後的心靈慰藉，吃點甜的、涮嘴的就能使心情愉悅，但是零食常常是熱量炸彈，一小口就要幾百大卡的都有~那這樣零食的挑選上就很重要了！最近開箱到龜毛集品的甜心蛋爆薏仁，嚴選高品質國外進口紅薏仁，非油炸、低熱量、減糖又添加SPF蛋黃粉，酥脆可口、好吃又涮嘴！

宅配美食｜非油炸、獨家添加SPF蛋黃粉的減糖爆薏仁，涮嘴又能

之前有介紹過的龜毛集品，嚴選SPF雞蛋研發出各式食品，用最安心的原料，護衛每一位消費者的健康！SPF 雞通常指機體內無特定的微生物和寄生蟲存在的雞，實際上是指不攜帶特定病原的健康雞，SPF蛋簡單來說就是可生食級的雞蛋，從飼養環境就是實驗室等級，並且經過嚴格控管與通過高達23項符合國際規格的微生物檢測，從根本把關！而這次來開箱的甜心蛋爆薏仁，獨家添加SPF蛋黃粉，以最純淨的原料，帶給消費者們最優質的享受！

龜毛甜心蛋爆薏仁

採用罐裝，以易開罐方式打開~密封的好完全不怕開封前就受潮！

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無添加防腐劑及人工色素，安心看的見！而且是市面上少見的減糖版本，添加較高成本的海藻糖，讓熱量大大降低！口味上也不會太甜~甜而不膩！

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嚴選國外進口的高品質紅薏仁製作，顆顆大顆又飽滿

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非油炸~吃起來不只不油膩甚至還很酥脆！

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除了單吃以外，加在生菜沙拉上可以增加酥脆口感

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或是加在無糖優格也很適合！加一點果醬和爆薏仁拌勻~甜而不膩口！

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整體來說，我覺得爆薏仁好萬用，不管是追劇時嘴饞當零食，或是灑在生菜沙拉上增加口感，或是搭配鮮奶、優格來一杯營養均衡的早餐都好適合！微甜而不膩口、低熱量不怕太有負擔~尤其加入SPF蛋黃粉，成份單純、原料純粹，推薦給跟我一樣愛薏仁的朋友！絕對是命定零食！！！

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【 龜毛集品 】
官網 ｜ https://www.goodmall.com.tw/
店家FB https://www.facebook.com/g00dmall
店家IG https://www.instagram.com/g00dmall/

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