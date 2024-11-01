【台北迪化街伴手禮推薦】惠珍軒｜新鮮的堅果、果乾、零嘴與蜜餞 (60年老店、鄰近捷運大橋頭站、線上購物)

想找健康又美味的零食嗎?

說到台北迪化街的美食、伴手禮推薦，位在大橋頭捷運站附近的「惠珍軒」是一家三代傳承的60年老店，嚴選優質食材，製作出健康又美味的堅果、果乾、零嘴和蜜餞。

招牌綜合8寶、堅果3福等多款商品，不只老少咸宜，更提供多種包裝選擇，無論是送禮或自用都非常適合，且提供實體門市到訪、線上購物、超商取貨等多種消費管道，讓饕客們可以輕鬆選購，享受這份傳承的好滋味，可說是家庭、企業團購的最佳首選之一。

現在，就跟著安妮王，一起朝聖位在台北迪化街的「惠珍軒」實體門市吧!!!

惠珍軒│交通

Google地圖請點我 > 大橋頭站到惠珍軒

從台北大橋頭捷運站行約5~10分鐘，可以抵達「惠珍軒」，門口夥伴為「魚刺人雞蛋糕」，滿滿的人潮，超級熱鬧的!!!

惠珍軒│主要販售商品

安妮王從「魚刺人雞蛋糕」直接進入，便能看到「惠珍軒」的實體門市囉~

「惠珍軒」店面雖然小小的，但環境充滿古早味與溫馨感，且整潔有序，展示著各式各樣的堅果、果乾和零食產品。

送禮自用兩相宜

而且，安妮王仔細一看，不管是小包裝、大包裝、罐裝、禮盒等，「惠珍軒」透過各式各樣透明的包裝陳列，讓顧客一目了然，便於挑選，滿足各種送禮需求，真是太貼心了~

新鮮堅果X特色果乾X古早味零嘴

「惠珍軒」是一家60年老店，以傳統堅果、特色果乾與古早味零嘴聞名，在製程上，嚴選優質原料，堅持低溫烘焙技術，保留食材的原始風味與營養價值，主打健康天然的零食選擇!!!

居然在「惠珍軒」買得到澎湖伯商品!!!

安妮王在「惠珍軒」低頭一看，居然看到澎湖伯的魚骨酥等熱門商品，沒想到在台北的實體店居然能夠買到線上平台的熱銷商品，真是太神奇了~

集結台灣各地美食：台南周氏冰鎮滷味、台東玉米放山雞、王木木招牌肉桂捲

另外，在「惠珍軒」也可以訂購台南周氏冰鎮滷味、台東玉米放山雞、王木木招牌肉桂捲等熱門且好吃的商品，集結台灣在地好滋味，滿足各種饕客的味蕾，一次滿足!!!

在店員熱情親切地介紹下，安妮王挑選「惠珍軒」珍小包系列，每包均一價120元，任選6包600元，讓健康零食隨身帶著走，真是太開心了~

珍小包系列│惠珍軒招牌綜合8寶

必買!!! 惠珍軒招牌綜合8寶

「惠珍軒」招牌綜合8寶以豐富多樣、低溫烘焙的堅果組成，包含夏威夷豆、杏仁豆、胡桃、腰果、核桃、南瓜子、榛果與青堤子，整體呈現色彩豐富且誘人的外觀。

在口感上，保留了食材原始的營養與風味，清脆爽口，堅果的香氣濃郁且不油膩，不失為營養又美味的休閒零嘴選擇。

珍小包系列│堅果3福

堅果3福-堅果愛好者的最愛!!!

由腰果、杏仁豆與核桃組成的「堅果3福」，金黃色的腰果、深棕色的杏仁豆，以及不規則形狀的核桃，整體看起來自然且富有層次感。

酥脆香甜的腰果、堅實且帶有咀嚼感的杏仁豆，以及香氣濃郁的核桃，增添了豐富的口味變化，無論是單獨品嚐或是混合一起食用，都能滿足堅果愛好者的味蕾，並提供健康的營養補充。

珍小包系列│蔓越莓腰果

蔓越莓腰果-紅與白的美妙色彩，簡單的休閒零嘴~

「惠珍軒」嚴選蔓越莓與腰果，紅潤鮮豔的蔓越莓和帶有些許潔白色澤的腰果互相輝映，散發出自然的果香與堅果的濃郁香氣。

光滑圓潤的腰果，呈現酥脆濃郁的堅果香，而蔓越莓則帶來軟Q的口感和微酸的果香，兩者的搭配相得益彰，適合日常隨手享用或作為健康的休閒零嘴。

珍小包系列│烘焙五寶豆果

色彩鮮艷的烘焙五寶豆果，豆類與果乾組成的營養零食包~

由黃豆、黑豆、南瓜子、枸杞與葡萄乾組成的「烘焙五寶豆果」，豆類與果乾均勻混合，黃豆與黑豆經過烘焙處理，呈現金黃與深褐色，散發酥脆香氣；南瓜子的翠綠色點綴其中，增加視覺層次感。

果乾部分包含了紅色的枸杞和深紫色的葡萄乾，軟Q的口感與豆類的酥脆形成強烈對比。

每一口都能享受到豆類的脆爽與果乾的酸甜，加入沙拉、優格等，可以增加風味與營養，讓安妮王一夥人超級喜愛的!!!

珍小包系列│咖啡梅

線上購物平台賣得嚇嚇叫的咖啡梅!!!

「惠珍軒」的珍小包系列口味很多，在店員的介紹下，安妮王挑選這款在蝦皮賣得不錯的「咖啡梅」。

深棕色的咖啡梅，每顆梅子大小適中，帶有厚實甘甜的梅肉，包裹著大顆梅籽，讓安妮王享用時能輕鬆吐籽。

安妮王輕輕一咬，梅子的酸甜與咖啡的香濃席捲而來，前味是微酸的果香，隨後是咖啡的苦甘味，酸甜與苦香在口中相互交織，形成一種獨特的味覺體驗。

值得一提的是，這包裝採單顆獨立包裝，方便攜帶且不沾手，讓安妮王隨時隨地都能享用這款創新風味的零食。

珍小包系列│澎湖杏仁小魚乾

安妮王在店內試吃的澎湖杏仁小魚乾，一吃立馬愛上!!!

「惠珍軒」的澎湖杏仁小魚乾，杏仁條和澎湖丁香小魚乾均勻混合，外觀上呈現出誘人的對比。

經過低溫烘焙的杏仁條，不僅保留自然的光澤與微甜香氣，搭配細小精緻的小魚乾，杏仁的脆嫩與小魚乾的酥脆鹹香相互交融，每一口都有豐富的層次感，是一款健康又美味的零嘴組合~

惠珍軒│評價

「惠珍軒」以傳承三代的堅果專業，嚴選優質食材，製作出多款健康又美味的零食，像是招牌綜合8寶、堅果3福、蔓越莓腰果、咖啡梅等，每一款都讓人驚艷。

尤其是店員很熱情，樂於分享相關的產品知識，讓安妮王在這裡不僅能夠品嚐到美味的零食，也能獲得豐富的健康資訊與購物體驗，強烈推薦給注重健康又喜歡嚐鮮的朋友們!!!

惠珍軒│品牌資訊

品牌名稱：惠珍軒

地址：103台北市大同區迪化街一段205號 (門口夥伴為魚刺人雞蛋糕)

營業時間：平日09:00–18:00、假日13:00–19:00

官網：https://www.hjsfoods.com/

購買連結：https://www.pixgo.com.tw/ezpretty/shop/good/7291

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