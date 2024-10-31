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【新北三峽美食推薦】甘樂食堂｜百年古厝裡的手作料理(三峽伴手禮、河畔餐廳、大地料理菜單)

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pfse64289

發表篇數：92篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三峽區

造訪商家：

甘樂食堂
phone02-2673-1857
place新北市三峽區清水街317號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【新北三峽美食推薦】甘樂食堂｜百年古厝裡的手作料理(三峽伴手禮、河畔餐廳、大地料理菜單)

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說到新北三峽旅遊、自由行、美食餐廳推薦，「甘樂食堂」絕對是不少背包客、情侶、朋友、家庭、親子的聚餐首選!!!

「甘樂食堂」是由一群返鄉青年結合了在地三峽文化，將百年古厝改造成充滿文藝氣息的餐廳，提供以在地食材製作的大地料理；招牌「酒粕味噌三文魚」和「香煎鹽麴雞腿排」，更是將食材的鮮美與醬料的濃郁完美結合，絕對值得一訪~

如果你想找一個可以靜下心來，品嚐美食、體驗文化的餐廳，「甘樂食堂」絕對是你的不二選擇~

甘樂食堂│交通

【新北三峽美食推薦】甘樂食堂｜百年古厝裡的手作料理(三峽伴手

Google地圖請點我 > 三峽老街到甘樂食堂

 

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「甘樂食堂」位於新北市三峽，鄰近三峽老街、市場等知名景點，安妮王一夥人這次搭乘大眾交通運輸工具至三峽老街後，沿著河畔走個3~5分鐘，就會看到「甘樂食堂」囉~

溫馨小提醒：大眾運輸可搭乘公車910、802、779至三峽老街(民生街)或公車705、706、910、981至三峽老街(復興路)。

甘樂食堂│用餐環境

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在百年古厝裡品味時光，享受一場味覺與視覺的饗宴

安妮王第一次踏入「甘樂食堂」，就被這座百年古厝的獨特氛圍所吸引，外圍被綠意盎然的庭院包圍，營造出寧靜且質樸的氛圍。

「甘樂食堂」的用餐環境採用大量的紅磚牆、古董家具、水泥地板等復古元素，彷彿穿越時空，來到了一個充滿故事的空間，呈現出濃厚的時代感和歷史氛圍。

 

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空間內部搭配著木製櫃子、古典擺設和書籍，讓安妮王不禁感到一陣古早味特有的溫馨感受，瞬間放鬆身心，可以慢慢地體驗生活與用餐~

甘樂食堂│菜單

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線上菜單請點我 > 甘樂食堂

甘樂食堂的菜單以「大地料理」為核心，選用台灣當地食材製作，包含米麴、味噌、鹽麴、辣椒等自家釀製，製作出香煎鹽麴雞腿排、酒粕味噌三文魚等招牌、特色主食。

 

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一場味蕾的在地饗宴，從田野到餐桌的美味旅程

甘樂食堂的菜單，就像一本講述台灣土地故事的食譜，每道菜都以當季新鮮食材為主角，呈現出獨特的風味；另外，升級成定食的話，均附湯品、小菜、甜點和水果，可以一次品嚐到豐富、自然的風味​。

安妮王3個人，一共點了2份定食套餐(香煎鹽麴雞腿排、酒粕味噌三文魚)、2份甘樂茶事甜點(碧螺春茶乳捲、鐵觀音茶乳捲)、2壺冷泡茶(蜜香紅茶、碧螺春綠茶)，以及一份味噌野菇燉肉，吃得超開心~

甘樂食堂│香煎鹽麴雞腿排

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甘樂食堂的招牌定食套餐-香煎鹽麴雞腿排!!!

嚴選的鮮嫩雞腿排，經過香煎與烤製後呈現出金黃焦脆的外皮，用鹽麴醃製的雞腿肉，每一口都吃得到濃郁的肉汁和鹽麴的香氣，讓雞肉更加入味且多汁，增添了自然的鮮甜與微鹹的風味，令人食指大動，跟雞肉簡直是絕配!!!

甘樂食堂│酒粕味噌三文魚

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甘樂食堂的特色定食套餐-酒粕味噌三文魚!!!

厚實的切片三文魚，外觀呈現漂亮的金黃色澤，外層焦香酥脆，內部鮮嫩多汁；經過酒粕和味噌醃製，酒粕的微甜和味噌的鹹香，賦予三文魚更深層豐富的風味，海鮮的鮮甜、天然發酵食材的精華，讓人回味無窮。

 

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創造新吃法!!!

配上檸檬調味，更能為「酒粕味噌三文魚增」添酸酸甜甜的味覺口感喔~

甘樂食堂│定食套餐之小菜

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手作釀酵味噌湯，暖心又暖胃~

味噌湯呈現誘人的金黃色，飄散著陣陣味噌的香氣，用餐時加入熱水攪拌，看著味噌在熱水中慢慢散開，體驗有趣且風味獨特​。

 

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喝上一口，味噌的鹹香與軟嫩的豆腐，口感豐富又飽足，安妮王不知不覺便讓一整碗味噌湯消失殆盡了XD

 

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紅藜麥飯，每一口都是驚喜~

粒粒分明的米飯上，點綴著滿滿的紅藜麥，看起來色彩豐富又繽紛；搭配著米飯的軟Q，吃起來一點都不油膩，不僅美味，而且營養滿分ㄛ~

 

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精緻小菜-當季醃漬蔬菜

「甘樂食堂」定食套餐之3種精緻小菜之一，清爽、低油脂的「醃製杏鮑菇」，柔嫩有彈性，略帶醋酸的開胃口感。

 

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或者，來盤「醃製蓮藕片」，微甜清脆的口感，蘊含自然質樸的美感，不失為一盤美觀清新​的配菜~

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精緻小菜-味噌時蔬

只要一口，就會愛上「甘樂食堂」的味噌醬~

「味噌時蔬」是一道以當季新鮮蔬菜為主的小菜，在熱騰騰的綠色蔬菜上，淋上厚厚、濃郁的味噌醬，帶出自然的田園氣息。

味噌醬的微鹹與些許蔬菜甜味，將蔬菜的鮮甜提升，這道「味噌時蔬」清淡而健康，適合搭配其他主菜，成為餐桌上富含營養的理想配菜​~

 

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精緻小菜-流淚辣椒豆腐

不愛吃辣也會喜愛的「流淚辣椒豆腐」~

一快斗大滑嫩的豆腐，一咬下去，隨即爆發出濃烈的辣椒與青蔥的香氣，帶來微微的麻辣刺激感，超級下飯的XD

 

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養生甘酒，喝出健康好氣色!!!

「甘樂食堂」定食套餐的養生甘酒，那乳白色；濃稠的質地，散發著淡淡的米香。

安妮王小口小口慢慢喝，這甘酒的口感溫潤綿密，有點像濃稠的米漿，甘甜中帶著些許的米麴香氣，喝起來相當舒服~

 

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黑豆羹佐黃豆粉、時令水果，美好的手工甜點

最讓安妮王一夥人驚喜的是「甘樂食堂」定食套餐的手工甜點，今天吃的是黑豆羹佐黃豆粉，以及切片西瓜。

淺灰色的黑豆羹，散發出天然濃郁的豆香，滑順細膩，並夾雜微甜的風味，很像日式風格的羊羹；沾點黃豆粉，增添了一層淡淡的堅果香氣，使整體口味更加豐富，帶出豆類特有的溫潤感受，真是太完美了~

甘樂食堂│味噌野菇燉肉

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超級下飯的味噌野菇燉肉!!!

「味噌野菇燉肉」是一道以慢火熬煮的溫暖料理，呈現出誘人的深棕色澤。

以禾乃川手作味噌與味噌溜熬煮醬汁，色澤濃郁，湯汁微微稠厚，包裹著豬肉和野菇，散發出濃厚的味噌香氣。

肉質軟嫩且充分吸收了味噌醇香的豬肉，入口即化；搭配的時令野菇則保有微微的嚼勁；最後撒上的青蔥增添了清新的氣息，為濃郁的味噌醬汁注入一絲清爽。

甘樂食堂│碧螺春茶乳捲

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三峽必買伴手禮-碧螺春茶乳捲!!!

「甘樂茶事」將三峽特色茶文化融入日常生活，並支持在地茶農，因此推出「碧螺春茶乳捲」作爲三峽全新伴手禮!!!

希望串聯一切與茶有關事物，讓我們在品味美食同時，感受茶香與地方故事。

一塊甜點的背後，包含了地方創生、文化傳承和弱勢家庭的青少年職能培育等努力。

 

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美味茶乳捲這裏買 > https://lihi2.com/NhJWT

想嚐看看茶香濃郁的茶乳捲嗎？如果不方便到三峽也可以在「甘樂文創」的官網購買，線上預購，冷藏宅配到家好方便喲~

在口感，「碧螺春茶乳捲」入口即化，茶葉的清香在口中蔓延開來，與奶油的甜味相得益彰；尤其是碧螺春茶的淡雅風味讓整體甜點顯得格外清爽，平衡了整體的甜度，不只好吃，而且還很適合搭配茶飲一起享用，是一款適合搭配茶飲或作為餐後甜點的最佳選擇~​

甘樂食堂│鐵觀音茶乳捲

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在舌尖跳躍的鐵觀音茶乳捲，超好吃!!!

安妮王第一次看到「鐵觀音茶乳捲」，就被它濃郁的茶綠色深深吸引；軟綿綿的蛋糕體包裹著細膩的鐵觀音奶油餡與果凍，成就一盤雅致簡約的茶點。

 

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微甜微苦的清爽口感~

鐵觀音茶的獨特香氣在入口後迅速擴散，帶有烘焙茶葉的微苦與回甘，與奶油的柔滑口感美融合，茶香與奶香造就甜度適中的豐富口感層次，搭配上茶凍的Q彈口感，每一口都充滿了驚喜，是一款適合茶後享用的清新甜點​><

甘樂食堂│碧螺春綠茶

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這天然的碧螺春清香，一杯就愛上!!!

「甘樂食堂」的冷泡茶-碧螺春綠茶，茶湯呈現鮮亮的淡黃綠色，清澈透明，就像一顆翠綠的寶石；光是看著這一瓶冰涼的茶，就讓安妮王一夥人心情愉悅~

安妮王緩緩喝了一口，碧螺春綠茶的獨特風味在口中緩緩綻放，一股天然清新的茶香席捲而來，茶湯滑順柔順，口感非常舒服。

而且，碧螺春的回甘非常持久，喝完一杯後，嘴裡還留著淡淡的茶香氣息，讓人意猶未盡，超好喝的~

甘樂食堂│蜜香紅茶

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順口的蜜香紅茶，太迷人了!!!

「甘樂食堂」的另一款冷泡茶-蜜香紅茶，以琥珀色澤和獨特的蜜甜香氣為主。

在口感上，茶湯帶有細膩的花果香和淡淡的甜味，超級順口，而且沒有紅茶那種苦澀的感覺，反而是持久的甜美餘韻，不膩口，搭配甜點簡直就是最棒的享受。

甘樂食堂│伴手禮推薦

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線上購物請點我 > 甘樂文創

飽餐一頓後，總會想要買點三峽特有的伴手禮作為紀念~

 

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在「甘樂食堂」可以買到禾乃川國產豆製所的味噌、豆乳、甘酒、鹽麴等，喜愛下廚的饕客，只要有這些調味料，在家就能成功複刻美味的古早味料理。

 

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另外，還有味噌丹麥吐司、碧螺春茶糖等特色甜點，可說是上班族、學生、甜點控的最愛~

甘樂食堂│評價

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古色古香的百年古厝

安妮王在「甘樂食堂」的用餐體驗，從踏入百年古厝開始，便感受到一股濃厚的懷舊氛圍。從紅磚牆、木製家具、書籍擺設等復古元素，使安妮王彷彿穿越時光，來到充滿故事的空間。

 

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充滿家鄉味的大地料理

菜單設計以在地食材為主，呈現自然樸實的料理風味，像是招牌香煎鹽麴雞腿排和酒粕味噌三文魚等定食主餐，均搭配湯品、小菜和手作甜點，讓每一口都滿是台灣大地的滋味。

 

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甜點控絕對不能錯過!!!

安妮王特別推薦品嚐碧螺春茶乳捲與鐵觀音茶乳捲，微甜不膩的口感令人難忘，搭配冷泡茶簡直是最棒的享受~

 

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吃、喝、玩、樂皆在新北三峽的「甘樂食堂」!!!

整體而言，「甘樂食堂」提供的不僅僅是美味，更是一場身心放鬆、細品慢享的旅程，無論用餐或伴手禮，都是很不錯的三峽旅遊體驗~

甘樂食堂│聯絡資訊

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店名：甘樂食堂

地址：237新北市三峽區清水街317號

營業時間：11:00–21:00

官網：https://www.thecan.com.tw/tw/food/space

預約：甘樂文創 甘樂食堂

菜單：甘樂食堂

 

文章標籤
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創作者 安妮王 的頭像
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