連續兩年榮獲《網路溫度計》高CP值冠軍的無菜單鐵板燒-明水然.樂無菜單鐵板燒終於插旗台中了!!

每一家分店的訂位每天都爆滿，

也被稱為台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒。

明水然.樂無菜單鐵板燒台中店就位於鄰近台中車站的大魯閣新時代中，

以當季新鮮海鮮跟日本A5和牛打造的高質感鐵板燒，

想吃一定要提早預約起來!!

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台中新店 明水然.樂鐵板燒 位置

大家期待很久的明水然樂台中店終於開幕了，

地點就在台中火車站對面的大魯閣新時代百貨10樓。

由復興路上入口旁電梯上樓，

出電梯就可以找到明水然.樂鐵板燒的位置了。

台中新店 明水然.樂鐵板燒 停車資訊

新時代購物中心的備有地下停車場，

汽車平日40元/時、假日50元/時，

機車計費平日10元/時、假日10元/時，

曼麗卡、消費發票可折抵停車費用。

台中新店 明水然.樂鐵板燒 訂位方式

明水然.樂鐵板燒全台門市都非常搶手，

僅開放30日內訂位，

加上台中店席位不多，

所以想吃真的要動作快。

【明水然·樂 無菜單鐵板燒 台中大魯閣店訂位網站】



1.在網站或電話預約後，會收到line或簡訊通知，請在指定期限內ATM匯款、臨櫃或網路轉帳支付餐費(含服務費)全額，並回傳付款證明圖片，就完成訂位程序。

2.預訂完成後如欲更改用餐時間/人數，請於 用餐當日三天前（不含用餐當日）提前告知 ，若已無座位，恕無法更改。

3.用餐當日之消費金額，將優先以預付餐費扣抵，且僅能單筆結帳，恕無法拆單開立發票，亦不可拆單累積會員點數。

4.預付餐費恕無法以刷卡、餐券或其他付款方式退回。

台中新店 明水然.樂鐵板燒 店內空間

明水然.樂鐵板燒台中大魯閣店座位不多，

分成兩大區，

一組用餐人數大約10人左右，

都可以近距離的欣賞大廚料理的功夫。

多人訂位可於營業時間內撥打現場訂位專線，

由專人服務。

台中新店 明水然.樂鐵板燒 餐點價格

明水然.樂鐵板燒為無菜單料理，

套餐包含日日本A4或A5和牛、時令活龍蝦等，

搭配當季新鮮食材，

價格分$1600+10%、$2400+10%兩種。

【樂饗宴套餐$1600】

一共14品，提供新鮮活龍蝦、日本A4和牛或日本A5和牛或桂丁雞、北海道生食級干貝、時令新鮮漁獲(切片)等。



【樂盛宴套餐$2400】

一共14品，新鮮活龍蝦、A5和牛菲力或西班牙伊比利豬、北海道生食級千貝、南非鹽蒸活鮑(升級)、整尾現流魚(升級)、新鮮海膽(升級)。

台中新店 明水然.樂鐵板燒 優惠活動

【開幕來店禮】

9／28-10／27開幕活動期間，

來「明水然•樂」台中大魯閣店用餐，

即贈「莓果特調氣泡飲」乙杯。

【入會禮】

明水然·樂無菜單鐵板燒料理隸屬於樂多多集團旗下餐廳，

加入樂多多APP就可以掌握旗下品牌的用餐優惠，

加入樂多多APP會員並來店用餐，

可獲得主廚私房小菜入會禮乙份，

我們這一天的入會禮是炙燒烏魚子。

【打卡禮】

來店用餐並拍照打卡，

就會送上布朗尼蛋糕一份喔!

台中新店 明水然.樂鐵板燒 樂饗宴/樂盛宴套餐

鐵板料理需要提前預約，

且一起開席，

所以不能遲到阿!!

一入座就可以看到各樣新鮮蔬菜食材都已經準備妥當。



海鮮食材也都先處理過了，

加上大廚行雲流水般的料理技術，

一道道美食佳餚輪番上陣，

讓味蕾恣意享受奔放的頂級體驗~

【漬物//蒜蜆湯】

一入座會提供漬物和蒜蜆湯，

今日的漬物是醋漬蘿蔔和蘋果洋蔥。

蘋果洋蔥是以切碎洋蔥搭配檸檬醬油和果醋，

蘋果的果香與洋蔥的辛，

解膩又爽口。

我個人比較偏愛醋漬蘿蔔，

爽脆的口感中帶著紫蘇跟柚子香味，

這兩道都可以續加，

光是醋漬蘿蔔我就續加了三次阿(掩面)



純粹一滴水都沒加的蒜蜆湯，

滿滿都是黃金蜆跟蒜頭的精華，

入喉溢滿鮮甜滋味，

讓人有點意猶未盡。

【龍蝦膏芝心蛋捲】

明水然.樂無菜單料理將龍蝦的鮮美分三部呈現，

第一道是龍蝦膏芝心蛋捲。

蛋液略帶點綠色，

那是因為加入龍蝦膏後的色澤。



師傅俐落的捲起蛋捲，

加上精緻的擺盤，

讓人頗為期待。

蛋液中加入鮮奶油調配，

增加其滑嫩感，

煎製過程中刨入帕碼森起士粉，

讓整體味道更加升級。

以雞蛋豆腐為基底，

搭配蓬鬆、奶香與鮮味融合的龍蝦膏芝心蛋捲，

口感綿軟，

但味覺上層次感非常的豐富。

【北海道生食級干貝佐金莎醬】

料理前大廚都會先來個食材秀，

讓我們看一下等等要吃的品項。

一顆顆飽滿又大顆的生食級北海道干貝，

看起來都很誘人。



干貝經過鐵板香煎至兩面金黃，

佐上以鹹蛋黃、新鮮蛋黃、鮮奶油和清酒，

手工熬煮成的金沙醬。



以魚子醬和進口生菜點綴，

瞬間奢華感倍增。

金莎醬鹹香滑順，

將干貝的鮮襯托出來，

魚子醬於口中化開後，

更是讓鮮味昇華。

【季節食蔬】

享受海洋的美味，

也來品一下土地上的餽贈。

今天的季節時蔬選用日本山藥搭配飽滿的杏鮑菇，

淋上明太子跟山藥泥製作成的明太子慕斯。

山藥脆脆的口感，

搭配多汁的杏鮑菇和嫩嫩的蘆筍，

點綴著帶著微苦滋味的芝麻葉。

明太子慕斯滑順的包裹起蔬菜，

不僅美味也讓味覺上清新轉換一下。

【時令季節鮮魚$1600樂饗宴】

時令季節鮮魚每天漁獲不同而提供不同魚種，

我們這一次吃到的是青衣魚。

將帶著熱鍋氣息的青衣魚片，

放在酥香的鍋巴上，

淋上紫蘇醬汁、點綴上生菜，

就熱騰騰上桌囉!!



青衣魚的肉質富含膠質，

皮Q肉質又細緻。



美味的魚肉搭配上酸甜的紫蘇風味，

加上鍋巴酥脆的口感，

真的是絕妙的組合。

【整尾現流魚品$2400樂盛宴】

鮮魚的部分也是看當日漁獲，

我們這一天供應新鮮的馬頭魚，

而且是一人一整尾喔!!

因為馬頭魚外皮細緻，

所以在上鐵板、翻面煎烤的時候，

可以看到大廚屏氣凝神的認真料理。

將馬頭魚煎至兩面金黃的模樣，

就能上桌囉~

酥香的馬頭魚魚肉非常細緻，

可以先品嘗原味，

再搭配一旁的金桔、醋漬蘿蔔、黑胡椒和英國馬爾頓天然片鹽，

享受不同風味的馬頭魚。

【日本帆立貝佐芥子和風醬$1600樂饗宴】

以清爽的芥子和風醬搭配口感飽滿的日本帆立貝 ，

帶出帆立貝自身的鮮，

搭配下方滿滿的紅藜麥，

口感更佳也更健康。

【北海道赤海膽$2400樂盛宴】

使用來自日本北海道的赤海膽，

赤海膽本身的味道就很濃郁，

搭配下方的蟹黃豆腐，

整體鮮味更加豐富。

海膽、豆腐的柔軟，

越南春捲皮的酥脆，

加上鮭魚卵在口中綻放的滋味，

很想再來一份!!

【乾煎文甲佐柚子胡椒$1600樂饗宴】

看著嫩白透亮的生食級的花枝，

真的是滿滿的期待感。

經過鐵板煎烤，

再熱火烘烤，

讓花枝綻放自身的香氣。

軟中帶脆的花枝，

淋上特製柚子醬，

果香中帶著微微的辛辣感，

非常的開胃。

【鹽蒸鮑魚$2400樂盛宴】

肥美的南非鮑魚上桌，

以竹葉為底，

鋪上萊姆片和酸豆，

不僅增添風味，

也儀式感十足。

接著蓋上昆布與厚厚的海鹽，

進行鹽蒸的程序，

讓鮑魚低溫熟成，

同行的友人直說這很像是在做SPA阿!!XD

去除鮑魚口器、肝臟後，

切塊更方便食用。

鮑魚肉質鮮美Q彈，

佐著松露醬風味更勝。

【和牛堡菠蘿包】

一般吃到和牛都火鍋肉片、燒肉居多，

明水然.樂已小巧可愛的漢堡造型呈現，

不僅有創意，

視覺上也很加分。



手工製作的和牛漢堡排在鐵板上滋滋作響。

菠蘿麵包沾著油脂加熱過，

不僅蓬鬆，

也帶著鐵板的香氣。



橘色的醬料是番茄莎莎醬，

還加了一點點Tabasco sauce，

吃起來不會辛辣，

加上帶點甜味的菠蘿外皮，

讓多汁的和牛排味道更棒喔!

【時令活龍蝦佐南瓜醬】

第二道龍蝦美味-時令活龍蝦佐南瓜醬，

選用活跳跳的生猛大龍蝦。

將龍蝦對半切開後，

就是鐵板熱烤的時候。

鮮美的龍蝦經過鐵板加熱、悶煮，

再炙燒釋放香氣與甲殼素。

淋上滑順的南瓜醬，

一上桌就讓人想流口水阿!!

肉質飽滿鮮彈，

南瓜醬香濃但不會搶走龍蝦本身的風采。



不用費力與蝦殼奮戰，

就能輕鬆享受又大又完整的去殼龍蝦螯，

不用沾醬料，

一口咬下就是鮮香四溢的好滋味。

【芒果冰沙】

以芒果果泥搭配檸檬汁打成的鮮果冰沙，

香甜好喝，

享受了這麼多道美食，

也該讓味覺重置一下，

準備迎接下一道美食。

【台灣桂丁雞$1600樂饗宴】

台灣桂丁雞曾經被選為在國宴食材，

也被稱為國宴雞，

也是台灣第一隻由民間主導培育出來的品種。

明水然.樂採用桂丁雞雞腿肉，

鐵板煎至金黃色澤後上桌，

料理的過程就讓人食指大動。



肉質細軟鮮嫩，

雞皮的酥香脆口，

不管是原味或是搭配上調味都很好吃!

【A5和牛菲力$2400樂盛宴】

看到大塊的A5和牛，

我想很多人都跟我一樣興奮!!!

鐵板煎烤後，

放置一旁讓和牛肉中溫度，

讓牛肉慢慢熟成。



切開A5和牛菲力，

看到外酥內軟嫩的和牛肉，

真的讓人好期待喔!!



高品質的牛肉一定要先嚐原味，

感受和牛菲力香氣與油脂在口中化開的幸福感。



搭配一旁酥脆的蒜片也是很推薦的吃法，

油脂豐厚肉質又細緻，

真的會覺得一盤不夠啊!!!

【炙燒龍蝦頭味噌湯】

第三道龍蝦美味-炙燒龍蝦頭味噌湯，

龍蝦頭經過炙燒，

味道更加豐厚。



以赤味噌、白味噌、加賀味噌，

搭配搭配柴魚高湯、洋蔥為基底開始熬煮，

味噌味道甘甜渾厚，

其中飄盪著龍蝦的鮮甜滋味。

大塊龍蝦肉搭配鴻喜菇、豆皮等配料，

誠意滿滿的一道湯品。

【鐵板炒飯】

雖然是很家常的料理，

但要好吃也是非常考驗功夫的。

爆炒櫻花蝦炒出香氣後，

再將雞蛋分段拌炒。



先炒成蛋酥加增香氣與口感，

再來就是將蛋酥與白飯拌炒均勻。

最後融合櫻花蝦、青蔥和醬油，

越炒香味越重，

雖然已經很飽了，

但仍不免被炒飯的香氣吸引。

鐵板炒飯的口感粒粒分明，

整體味道協調，

加上特製辣醬更顯美味。



【蘋果煎餅】

手工製作的蘋果煎餅，

厚實的酥皮搭配手工熬煮的蘋果、鳳梨，

淋上蜂蜜時，

感覺非常有儀式感。



裝盤時再袍上檸檬皮，

讓甜香中多了一絲清爽的檸檬清香。

吃起來清香且不會太甜膩，

還吃得到果肉顆粒。

以這一道精巧的甜點作為這一餐的收尾之作，

真的讓人非常的滿足啊!!

真是太棒了！

明水然樂無菜單鐵板燒台中太魯閣店開幕了，

台中人終於不用再羨慕外縣市了，

餐點豐富一共有十四品，

新鮮且豐富的海鮮肉品蔬菜，

經過大廚巧手化身精緻鐵板佳餚，

而且份量真的很滿足，

非常推薦給想聚餐、慶生、約會的朋友們!!



台中新店 明水然.樂鐵板燒 店家資訊

營業時間：11:15~15:30、17:15~22:00

電話：04-2227-8030

地址：台中市東區復興路四段186號10樓

粉絲團:明水然・樂-無菜單鐵板燒

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