連續兩年榮獲《網路溫度計》高CP值冠軍的無菜單鐵板燒-明水然.樂無菜單鐵板燒終於插旗台中了!!
每一家分店的訂位每天都爆滿，
也被稱為台灣連續兩年最難訂位的無菜單鐵板燒。
明水然.樂無菜單鐵板燒台中店就位於鄰近台中車站的大魯閣新時代中，
以當季新鮮海鮮跟日本A5和牛打造的高質感鐵板燒，
想吃一定要提早預約起來!!
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台中新店 明水然.樂鐵板燒 位置
大家期待很久的明水然樂台中店終於開幕了，
地點就在台中火車站對面的大魯閣新時代百貨10樓。
由復興路上入口旁電梯上樓，
出電梯就可以找到明水然.樂鐵板燒的位置了。
台中新店 明水然.樂鐵板燒 停車資訊
新時代購物中心的備有地下停車場，
汽車平日40元/時、假日50元/時，
機車計費平日10元/時、假日10元/時，
曼麗卡、消費發票可折抵停車費用。
台中新店 明水然.樂鐵板燒 訂位方式
明水然.樂鐵板燒全台門市都非常搶手，
僅開放30日內訂位，
加上台中店席位不多，
所以想吃真的要動作快。
【明水然·樂 無菜單鐵板燒 台中大魯閣店訂位網站】
1.在網站或電話預約後，會收到line或簡訊通知，請在指定期限內ATM匯款、臨櫃或網路轉帳支付餐費(含服務費)全額，並回傳付款證明圖片，就完成訂位程序。
2.預訂完成後如欲更改用餐時間/人數，請於用餐當日三天前（不含用餐當日）提前告知，若已無座位，恕無法更改。
3.用餐當日之消費金額，將優先以預付餐費扣抵，且僅能單筆結帳，恕無法拆單開立發票，亦不可拆單累積會員點數。
4.預付餐費恕無法以刷卡、餐券或其他付款方式退回。
台中新店 明水然.樂鐵板燒 店內空間
明水然.樂鐵板燒台中大魯閣店座位不多，
分成兩大區，
一組用餐人數大約10人左右，
都可以近距離的欣賞大廚料理的功夫。
台中新店 明水然.樂鐵板燒 餐點價格
明水然.樂鐵板燒為無菜單料理，
套餐包含日日本A4或A5和牛、時令活龍蝦等，
搭配當季新鮮食材，
價格分$1600+10%、$2400+10%兩種。
【樂饗宴套餐$1600】
一共14品，提供新鮮活龍蝦、日本A4和牛或日本A5和牛或桂丁雞、北海道生食級干貝、時令新鮮漁獲(切片)等。
【樂盛宴套餐$2400】
一共14品，新鮮活龍蝦、A5和牛菲力或西班牙伊比利豬、北海道生食級千貝、南非鹽蒸活鮑(升級)、整尾現流魚(升級)、新鮮海膽(升級)。
台中新店 明水然.樂鐵板燒 優惠活動
【開幕來店禮】
9／28-10／27開幕活動期間，
來「明水然•樂」台中大魯閣店用餐，
即贈「莓果特調氣泡飲」乙杯。
【入會禮】
明水然·樂無菜單鐵板燒料理隸屬於樂多多集團旗下餐廳，
加入樂多多APP就可以掌握旗下品牌的用餐優惠，
加入樂多多APP會員並來店用餐，
可獲得主廚私房小菜入會禮乙份，
我們這一天的入會禮是炙燒烏魚子。
【打卡禮】
台中新店 明水然.樂鐵板燒 樂饗宴/樂盛宴套餐
鐵板料理需要提前預約，
且一起開席，
所以不能遲到阿!!
一入座就可以看到各樣新鮮蔬菜食材都已經準備妥當。
海鮮食材也都先處理過了，
加上大廚行雲流水般的料理技術，
一道道美食佳餚輪番上陣，
讓味蕾恣意享受奔放的頂級體驗~
【漬物//蒜蜆湯】
一入座會提供漬物和蒜蜆湯，
今日的漬物是醋漬蘿蔔和蘋果洋蔥。
蘋果洋蔥是以切碎洋蔥搭配檸檬醬油和果醋，
蘋果的果香與洋蔥的辛，
解膩又爽口。
我個人比較偏愛醋漬蘿蔔，
爽脆的口感中帶著紫蘇跟柚子香味，
這兩道都可以續加，
光是醋漬蘿蔔我就續加了三次阿(掩面)
純粹一滴水都沒加的蒜蜆湯，
滿滿都是黃金蜆跟蒜頭的精華，
入喉溢滿鮮甜滋味，
讓人有點意猶未盡。
【龍蝦膏芝心蛋捲】
明水然.樂無菜單料理將龍蝦的鮮美分三部呈現，
第一道是龍蝦膏芝心蛋捲。
蛋液略帶點綠色，
那是因為加入龍蝦膏後的色澤。
師傅俐落的捲起蛋捲，
加上精緻的擺盤，
讓人頗為期待。
蛋液中加入鮮奶油調配，
增加其滑嫩感，
煎製過程中刨入帕碼森起士粉，
讓整體味道更加升級。
以雞蛋豆腐為基底，
搭配蓬鬆、奶香與鮮味融合的龍蝦膏芝心蛋捲，
口感綿軟，
但味覺上層次感非常的豐富。
【北海道生食級干貝佐金莎醬】
料理前大廚都會先來個食材秀，
讓我們看一下等等要吃的品項。
一顆顆飽滿又大顆的生食級北海道干貝，
看起來都很誘人。
干貝經過鐵板香煎至兩面金黃，
佐上以鹹蛋黃、新鮮蛋黃、鮮奶油和清酒，
手工熬煮成的金沙醬。
以魚子醬和進口生菜點綴，
瞬間奢華感倍增。
金莎醬鹹香滑順，
將干貝的鮮襯托出來，
魚子醬於口中化開後，
更是讓鮮味昇華。
【季節食蔬】
享受海洋的美味，
也來品一下土地上的餽贈。
今天的季節時蔬選用日本山藥搭配飽滿的杏鮑菇，
淋上明太子跟山藥泥製作成的明太子慕斯。
山藥脆脆的口感，
搭配多汁的杏鮑菇和嫩嫩的蘆筍，
點綴著帶著微苦滋味的芝麻葉。
明太子慕斯滑順的包裹起蔬菜，
不僅美味也讓味覺上清新轉換一下。
【時令季節鮮魚$1600樂饗宴】
時令季節鮮魚每天漁獲不同而提供不同魚種，
我們這一次吃到的是青衣魚。
將帶著熱鍋氣息的青衣魚片，
放在酥香的鍋巴上，
淋上紫蘇醬汁、點綴上生菜，
就熱騰騰上桌囉!!
青衣魚的肉質富含膠質，
皮Q肉質又細緻。
美味的魚肉搭配上酸甜的紫蘇風味，
加上鍋巴酥脆的口感，
真的是絕妙的組合。
【整尾現流魚品$2400樂盛宴】
鮮魚的部分也是看當日漁獲，
我們這一天供應新鮮的馬頭魚，
而且是一人一整尾喔!!
因為馬頭魚外皮細緻，
所以在上鐵板、翻面煎烤的時候，
可以看到大廚屏氣凝神的認真料理。
將馬頭魚煎至兩面金黃的模樣，
就能上桌囉~
酥香的馬頭魚魚肉非常細緻，
可以先品嘗原味，
再搭配一旁的金桔、醋漬蘿蔔、黑胡椒和英國馬爾頓天然片鹽，
享受不同風味的馬頭魚。
【日本帆立貝佐芥子和風醬$1600樂饗宴】
以清爽的芥子和風醬搭配口感飽滿的日本帆立貝 ，
帶出帆立貝自身的鮮，
搭配下方滿滿的紅藜麥，
口感更佳也更健康。
【北海道赤海膽$2400樂盛宴】
使用來自日本北海道的赤海膽，
赤海膽本身的味道就很濃郁，
搭配下方的蟹黃豆腐，
整體鮮味更加豐富。
海膽、豆腐的柔軟，
越南春捲皮的酥脆，
加上鮭魚卵在口中綻放的滋味，
很想再來一份!!
【乾煎文甲佐柚子胡椒$1600樂饗宴】
看著嫩白透亮的生食級的花枝，
真的是滿滿的期待感。
經過鐵板煎烤，
再熱火烘烤，
讓花枝綻放自身的香氣。
軟中帶脆的花枝，
淋上特製柚子醬，
果香中帶著微微的辛辣感，
非常的開胃。
【鹽蒸鮑魚$2400樂盛宴】
肥美的南非鮑魚上桌，
以竹葉為底，
鋪上萊姆片和酸豆，
不僅增添風味，
也儀式感十足。
接著蓋上昆布與厚厚的海鹽，
進行鹽蒸的程序，
讓鮑魚低溫熟成，
同行的友人直說這很像是在做SPA阿!!XD
去除鮑魚口器、肝臟後，
切塊更方便食用。
鮑魚肉質鮮美Q彈，
佐著松露醬風味更勝。
【和牛堡菠蘿包】
一般吃到和牛都火鍋肉片、燒肉居多，
明水然.樂已小巧可愛的漢堡造型呈現，
不僅有創意，
視覺上也很加分。
手工製作的和牛漢堡排在鐵板上滋滋作響。
菠蘿麵包沾著油脂加熱過，
不僅蓬鬆，
也帶著鐵板的香氣。
橘色的醬料是番茄莎莎醬，
還加了一點點Tabasco sauce，
吃起來不會辛辣，
加上帶點甜味的菠蘿外皮，
讓多汁的和牛排味道更棒喔!
【時令活龍蝦佐南瓜醬】
第二道龍蝦美味-時令活龍蝦佐南瓜醬，
選用活跳跳的生猛大龍蝦。
將龍蝦對半切開後，
就是鐵板熱烤的時候。
鮮美的龍蝦經過鐵板加熱、悶煮，
再炙燒釋放香氣與甲殼素。
淋上滑順的南瓜醬，
一上桌就讓人想流口水阿!!
肉質飽滿鮮彈，
南瓜醬香濃但不會搶走龍蝦本身的風采。
不用費力與蝦殼奮戰，
就能輕鬆享受又大又完整的去殼龍蝦螯，
不用沾醬料，
一口咬下就是鮮香四溢的好滋味。
【芒果冰沙】
以芒果果泥搭配檸檬汁打成的鮮果冰沙，
香甜好喝，
享受了這麼多道美食，
也該讓味覺重置一下，
準備迎接下一道美食。
【台灣桂丁雞$1600樂饗宴】
台灣桂丁雞曾經被選為在國宴食材，
也被稱為國宴雞，
也是台灣第一隻由民間主導培育出來的品種。
明水然.樂採用桂丁雞雞腿肉，
鐵板煎至金黃色澤後上桌，
料理的過程就讓人食指大動。
肉質細軟鮮嫩，
雞皮的酥香脆口，
不管是原味或是搭配上調味都很好吃!
【A5和牛菲力$2400樂盛宴】
看到大塊的A5和牛，
我想很多人都跟我一樣興奮!!!
鐵板煎烤後，
放置一旁讓和牛肉中溫度，
讓牛肉慢慢熟成。
切開A5和牛菲力，
看到外酥內軟嫩的和牛肉，
真的讓人好期待喔!!
高品質的牛肉一定要先嚐原味，
感受和牛菲力香氣與油脂在口中化開的幸福感。
搭配一旁酥脆的蒜片也是很推薦的吃法，
油脂豐厚肉質又細緻，
真的會覺得一盤不夠啊!!!
【炙燒龍蝦頭味噌湯】
第三道龍蝦美味-炙燒龍蝦頭味噌湯，
龍蝦頭經過炙燒，
味道更加豐厚。
以赤味噌、白味噌、加賀味噌，
搭配搭配柴魚高湯、洋蔥為基底開始熬煮，
味噌味道甘甜渾厚，
其中飄盪著龍蝦的鮮甜滋味。
大塊龍蝦肉搭配鴻喜菇、豆皮等配料，
誠意滿滿的一道湯品。
【鐵板炒飯】
雖然是很家常的料理，
但要好吃也是非常考驗功夫的。
爆炒櫻花蝦炒出香氣後，
再將雞蛋分段拌炒。
先炒成蛋酥加增香氣與口感，
再來就是將蛋酥與白飯拌炒均勻。
最後融合櫻花蝦、青蔥和醬油，
越炒香味越重，
雖然已經很飽了，
但仍不免被炒飯的香氣吸引。
鐵板炒飯的口感粒粒分明，
整體味道協調，
加上特製辣醬更顯美味。
【蘋果煎餅】
手工製作的蘋果煎餅，
厚實的酥皮搭配手工熬煮的蘋果、鳳梨，
淋上蜂蜜時，
感覺非常有儀式感。
裝盤時再袍上檸檬皮，
讓甜香中多了一絲清爽的檸檬清香。
吃起來清香且不會太甜膩，
還吃得到果肉顆粒。
以這一道精巧的甜點作為這一餐的收尾之作，
真的讓人非常的滿足啊!!
真是太棒了！
明水然樂無菜單鐵板燒台中太魯閣店開幕了，
台中人終於不用再羨慕外縣市了，
餐點豐富一共有十四品，
新鮮且豐富的海鮮肉品蔬菜，
經過大廚巧手化身精緻鐵板佳餚，
而且份量真的很滿足，
非常推薦給想聚餐、慶生、約會的朋友們!!
台中新店 明水然.樂鐵板燒 店家資訊
營業時間：11:15~15:30、17:15~22:00
電話：04-2227-8030
地址：台中市東區復興路四段186號10樓
粉絲團:明水然・樂-無菜單鐵板燒
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