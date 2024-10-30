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台南平價韓式料理，多種韓國小吃任你選！一個人也能輕鬆吃的韓式小吃！

享受人生在台南 人氣：30
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窩客好文

享受人生在台南

發表篇數：47篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

韓湘辣年糕五妃店
phone06-2137015
place台南市中西區五妃街303號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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偶爾想換換口味就會來韓湘吃點韓式，平價韓式小吃很好滿足🥰個人份、不需要點一大桌！

台南平價韓式小吃│韓湘辣炒年糕│銅板價50元起司湯飯│一個人

 

▼今天是和妹妹一起來，她也是韓控😆

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▼菜單參考。價位很親民，大部分餐點都是銅板價！

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▼找亮點😍

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▼亮點是小店狗！一開始沒發現牠，看到有東西在動，才發現牠怎麼這麼乖的趴在上面，超可愛好像玩偶！

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▼海報上的莫札瑞拉年糕很讚～起司給很多，愛吃起司的一定要點！

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▼自助式點餐機。

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▼點完餐進去找位置，今天是頭香！早餐沒吃好餓，所以韓湘剛營業就跑來，變韓式早午餐的概念🤣

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▼餐盤採自助回收。

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拉波奇（拉麵配辣炒年糕）

▼韓食最愛大集合😆

我超愛吃韓國拉麵和辣炒年糕的～～拉波奇根本就是完美組合！鹹甜辣的醬汁包裹著拉麵、年糕和魚板，再加上一顆荷包蛋與韓式泡菜，不得不說份量真有點多！吃完不小心打了一個飽嗝，還好時間還早隔壁沒坐人。

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韓國黑輪串

▼黑輪串很厚實一串，吃起來口感很不錯！

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▼笑死🤣我妹搞怪照get！

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午餐肉拌拌飯

▼這是我妹愛吃的，她很愛吃午餐肉，類似火腿之類的，只是午餐肉吃起來肉含量更高！

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▼三片厚實的午餐肉，吃起來好開心❤️

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韓式起司湯飯

▼超級銅板價！只要一枚50元硬幣，月底救星頒獎給它！除了湯和飯，居然還有肉、有蛋、有玉米，記得還有泡菜～

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▼吃到最後有漏網的蛋黃，戳破拌一拌，吃起來更香了～

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分享給大家！想吃簡單的、一個人也能輕鬆吃的韓式小吃、韓式料理可以來吃看看！

韓湘辣年糕五妃店

訂餐專線：06 213 7015

地址：台南市中西區五妃街303號

營業時間：11:00-21:00

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100054588752603

外送外帶點餐QR CODE

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