桃園超夯超好玩的 中壢五權親子館 室內外都放電好好玩！

超喜歡這裡挑高舒適、採光明亮的環境～軟硬體設備都維持得非常好也很新，每半年就更換新主題，小孩常來也不會膩！尤其是車車控迷的孩子絕對不能錯過這裡喔～

中壢五權親子館 如何去？

🚗 中壢五權親子館

📍 桃園市中壢區正大街55號

🅿️ 周邊路邊停車

🕐 週一公休，二～日 9:00-12:00/14:00-17:00

❣️ 親子館只供0-6歲的小朋友遊玩，上小學前都還能進場玩。

中壢五權親子館 環境分享

五權親子館的採光非常棒，挑高的空間沒有壓迫感，0－2歲孩子遊玩的區域有區隔開喔～

置物櫃可免費租借使用，需要登記證件，旁邊還有桌椅可以飲食這點很方便又貼心！

中壢五權親子館 遊戲區亮點介紹

這次去玩的主題是超可愛的🚂 火車主題：一起去旅行 ！！全台唯一的火車『五權號』準備出發 GO~GO~ 要記得買火車票上下車都要嗶卡才能進出站，超級可愛又好玩！還有站長服裝可以變裝唷～

每個環節都超級逼真，妹妹超喜歡這個主題，一人分飾多角，一下子當站務員，一下子變裝成車長開火車啦！

🔸車車主題賽道 最受歡迎的就是這個車車主題遊戲場啦！有很多可愛的車車可以開，車控迷一定會超開心！還有擬真的紅綠燈，寓教於樂，可以教孩子如何看交通號誌喔！

車車開一開需要加油，這裡也有擬真加油站，居然還有背心可以變裝，好好玩！