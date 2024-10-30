桃園超夯超好玩的 中壢五權親子館 室內外都放電好好玩！
超喜歡這裡挑高舒適、採光明亮的環境～軟硬體設備都維持得非常好也很新，每半年就更換新主題，小孩常來也不會膩！尤其是車車控迷的孩子絕對不能錯過這裡喔～
中壢五權親子館 如何去？
🚗 中壢五權親子館
📍 桃園市中壢區正大街55號
🅿️ 周邊路邊停車
🕐 週一公休，二～日 9:00-12:00/14:00-17:00
📒 可先在網路預約才不用怕臨時到現場名額已滿無法進去玩～預約網址
❣️親子館只供0-6歲的小朋友遊玩，上小學前都還能進場玩。
中壢五權親子館 環境分享
五權親子館的採光非常棒，挑高的空間沒有壓迫感，0－2歲孩子遊玩的區域有區隔開喔～
置物櫃可免費租借使用，需要登記證件，旁邊還有桌椅可以飲食這點很方便又貼心！
中壢五權親子館 遊戲區亮點介紹
這次去玩的主題是超可愛的🚂火車主題：一起去旅行！！全台唯一的火車『五權號』準備出發 GO~GO~
要記得買火車票上下車都要嗶卡才能進出站，超級可愛又好玩！還有站長服裝可以變裝唷～
每個環節都超級逼真，妹妹超喜歡這個主題，一人分飾多角，一下子當站務員，一下子變裝成車長開火車啦！
🔸車車主題賽道 最受歡迎的就是這個車車主題遊戲場啦！有很多可愛的車車可以開，車控迷一定會超開心！還有擬真的紅綠燈，寓教於樂，可以教孩子如何看交通號誌喔！
車車開一開需要加油，這裡也有擬真加油站，居然還有背心可以變裝，好好玩！
🔸小小職人體驗區 熱愛當小老闆一定要來體驗職人角色！有蔥油餅店、牛肉麵館、滷味攤、雞排店、珍奶鋪，各種台灣美食經典小吃，小老闆任你當！
全部都是台灣經典小吃，孩子最喜歡扮家家酒，爸媽當然就是最忠實的顧客啦！每樣道具都非常逼真，看得我都肚子餓了🤭在這裡妹妹就玩到忘了時間，都不想回家了。
🔸動手玩益智區 有各種不同的益智操作玩具，可以讓孩子動動小手和小腦袋，以木質教具為主都超有質感！
益智玩具也都會定期做更換，每次來都會玩到不一樣的玩具，對孩子來說也比較玩不膩！這區很適合學齡前的孩子訓練手眼協調跟耐心～
🔸寶寶森林浴0-2歲的專屬活動遊戲區域，最有特色的就是木質球池，還有許多寶寶玩具可以玩喔～
這裡的設施很豐富又有趣，尤其適合熱愛車車的孩子們來玩，館外也有小公園可以讓孩子繼續放電，是個晴雨天都適合放電孩子的好去處🥳
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