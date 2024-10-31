到韓國必吃烤肉，釜山旅遊有一天晚上安排烤肉吃到飽【荒謬的生肉 엉터리생고기】，台幣不到三百元就能五花肉、豬頸肉、大醬湯、小菜等吃到飽，真的很划算！

荒謬的生肉是韓國知名的連鎖烤肉餐廳，在韓國有多家分店，每家烤肉定價不太一樣，我們造訪的荒謬的生肉 德川店（엉터리생고기 덕천점）吃到飽一人₩12,000，換算下來只要台幣兩百多元，是釜山烤肉吃到飽不錯的選擇！

日本韓國上網一天只要89元

釜山烤肉吃到飽「荒謬的生肉」，台幣不到300元五花肉、豬頸肉隨你吃，韓國釜山旅遊!

荒謬的生肉 德川店位於巷內，地點有點隱密，隱身在建築物後方，入口處有招牌指引，鄰近地鐵德川站，搭乘釜山地鐵2號、3號線至德川站，由9號出口可抵達

在韓國google map無法規畫路線，韓國旅遊想要安排路線，建議下載NAVER Map、韓巢地圖

ADD:부산 북구 덕천1길 36-1

TEL: +82 51-341-9925

營業時間:11:30-23:00

官網

荒謬的生肉 德川店空間不大，桌位數不多，店外及店內牆上有清楚的價格表，烤肉吃到飽₩12,000，白飯₩1,000可以無限續，另有冷麵及烘蛋可以點

小朋友的部分沒有見到價格加上我們是跟團旅遊，所以不確定收費多少

兩款肉品質看起來都很不錯，是新鮮的肉，不是冷凍的喔

每一片都帶有厚度，吃起來很有感！

辣醬、沾醬、配菜、生菜及小菜在自助區，吃完可以自取

小菜當天提供辣豆芽及韓式泡菜

烤盤中間有大醬湯，也是喝完可以續

前往當天是下雨天，可以喝到熱熱的大醬湯暖暖身很不錯

在韓國烤肉都是一大片肉豪邁的放上烤盤烤，烤到金黃後再用剪刀剪成適口大小

看肉在烤盤上噗哧噗哧的樣貌真的好誘人了，讓人垂涎

這麼平價的消費服務人員還幫忙剪肉也太棒！空閒時服務人員會巡視，看看大家有什麼需要的，見到我們肉烤得差不多就幫忙剪了！

我覺得五花肉跟豬頸肉都很好吃，都很新鮮，沒有豬腥味

五花肉油脂成分較高，建議要烤至金黃微焦感，吃起來口感較佳也不顯膩，焦脆香酥很好吃！

生菜也是無限供應，烤好的肉可以用生菜包覆加上蔥蒜及辣醬一起入口，更為爽口

桌上的肉肉烤完了，可以自行至冰箱內拿取，吃多少拿多少，吃完再拿，以免吃不完浪費

也有提供酒類及飲料，我們開了瓶可樂，享受大口吃肉大口喝飲料的美好

這一餐，無論大人小孩都吃得好開心，吃完每個人肚子都圓滾滾的，滿足飽足！

韓國釜山旅遊想要吃烤肉， 荒謬的生肉 엉터리생고기 與大家分享，台幣不到三百元烤肉吃到飽真的很划算！

(旅遊日期:2023/04)

日本韓國上網一天只要89元

旅遊住宿優惠房價查詢

釜山之旅文章：

釜山旅遊「松島海水浴場」，超療癒沙灘海景，北倉洞嫩豆腐享用道地韓式豆腐鍋!

慶州佛國寺，世界文化遺產，韓國最古老寺廟之一，釜山旅遊、慶州賞楓景點!

釜山海雲台藍線公園，海雲台天空膠囊列車，釜山美麗海岸風光一覽無遺!

釜山甘川洞文化村 ❙ 小王子彩繪壁畫村、小王子和沙漠狐狸，釜山旅遊!

橋村炸雞 Kyochon 1991，韓國橋村炸雞菜單及外送價格，釜山旅遊必吃宵夜!

更多韓國釜山景點美食請點我

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛，純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！