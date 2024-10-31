餐廳：初魚｜鮨 · 鉄板料亭-新光中港店

地址：台中市西屯區臺灣大道三段301號9F

電話：02 2366 0792

營業時間：12:00~14:00，17:30~21:30

官網：https://www.chu-yu.com.tw/

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今年生日，承蒙老同學的招待，難得可以吃一下奢華的日式無菜單料理，初魚在台北大安區創立，目前則是全台北中南都有分店，在台中新光三越裡同時有初魚鮨和初魚鐵板燒兩種無菜單料理，價格差不多，我們這次吃的則是初魚鮨的日式料理。

整套的無菜單料理大約有20道，桌上會附有今日的食材和產地，料理方式則是保有傳統江戶前壽司的風格，也就是會先行加工食材，像是醃漬、炙燒、烘烤等。

初魚的訂位時間是固定的時段，每個時段只有十席，所以很容易客滿，想要吃的話記得提前預約，一入座後就已經看到師傅正在忙碌的準備料理，第一道前菜是醋鮑魚，鮑魚甘甜，醋醃並不會太重，吃起來相當爽口。

同一時間也準備好了第二道，一個表皮深度炙烤的刺身搭配炸章魚腳再點綴海葡萄裝飾，佐料也很適合食材，一生一熟的淺嚐即止。

緊接著桌上的那盤白色食物引起了我的關注，原來用在第三道的是烤年糕，以鮮黃的芒果海膽醬做基底，擺上烤年糕再堆疊魚子醬，不管是擺盤還是食材組合都讓人感到賞心悅目，口感與風味的相互融和也帶來新的想像。

下一道是海菜茶碗蒸，在平凡的茶碗蒸之上一開蓋就散逸出濃郁的海菜香氣，吃過這道才是真正結束開胃的暖機過程。

這道沒記錯的話應該是平貝，有點像是醬烤，附上海苔可以包著一起吃，平貝的口感帶點脆度加上醬燒的鹹度吃起來很有吃肉感的特別風味。

用餐中間會有服務人員展示今日的特別食材，客人們可以自行選擇是否加價購買品嘗。

中間有穿插了四貫不同的生魚壽司，左邊兩道我忘了是什麼魚種，右邊的兩道則是黑鮪魚的赤身和中腹，上菜順序遵循由白到紅，不過這裡的特色是很江戶前風格，都會在製作最後刷上醬而不是保持原味的狀態。

這道以薄粉炸生蠔，完整的保持了生蠔的形狀和鮮度，佐以醋味噌調味，很有大人味的成熟感。

北寄貝現場川燙後放入湯中，在連續的肥美魚肉油脂之後，以清爽甘甜的清湯來緩解和調整。

中場休息先欣賞一下廚師的刀具，也是一門獨特的藝術阿。

這裡從湯過後是從剛剛提到的黑鮪魚開始，連續三貫的握壽司，而第三貫是丁香魚(日本銀帶鯡)，雖然事先排列好了但依然是個費工的料理，而且這道搭配的不是芥末，而是上方那一小球的薑泥。

從這邊開始會進入同樣很江戶前風格的做法，師傅料理好後直接遞給客人，由客人手拿即能食用的處理法，像這道雖然師傅叫海膽冰淇淋，但其實就是迷你的海膽小手捲，我們接過後馬上就能一口吃。

緊接著是鰻魚天婦羅，師傅會直接包好遞給我們，我還是第一次吃到鰻魚用炸的，外酥內嫩的口感讓人印象深刻。

這道經典的鯖魚捲分量和個頭都相對較大，特別的是除了在魚皮做了格紋切的處理外，還先用烤熱後的備長炭現場炙燒表皮，微微滲透的熱度讓魚皮增添了炭烤的香氣，是兼顧了視覺與味覺的一道美食。

主要料理以鮪魚三重捲畫下尾聲，同樣是大捲的份量，算是為整個套餐增加足夠的米飯量和飽食感，除了鮪魚之外比較特別的是有一顆應該是雞燈籠的特殊食材。

來到最後，我很喜歡的是這玉子燒布丁，本就是甜味玉子燒吃起來更像甜點了，還有一碗捲麩味噌湯以及最後的抹茶生白巧蛋糕，整體來說是有不少特別料理方式的餐食，前菜的組合會更有趣一點，進入握壽司和壽司卷的環節畢竟是比較正常的感覺，相對體驗感弱一些，而一個人要兩千元的價格，是目前日式無菜單料理內中低價的區間，大家如果荷包夠深的話也是可以來嘗試看看的。

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