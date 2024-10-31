富富

台北市中正區開封街一段95巷3號

週一~週日 12:00-18:00 (週三公休)

02-2381-7944

前往日期：2024/9/17(二)

假期午後來到這間富富咖啡廳，

富富ふふ算是在北門、北車及西門站三站之間，

咖啡廳就位於巷弄之中，優質咖啡廳必須挖寶～

有2層樓的座位，亦可事前訂位預約，當日被安排於1樓座位區。

富富是一間日式老宅帶復古氛圍的咖啡廳，

讓我想到日本小說翻拍成電影《當咖啡冷掉之前》的那間咖啡廳，

店家也有展示一些咖啡、茶及甜品的相關物品和書籍，

茶水的部分採自助式，自行到櫃檯倒取即可。

上面是富富咖啡的菜單（非完整版），

提供義式咖啡、手沖咖啡、奶茶及茶飲，蛋糕、點心和布丁，

富富咖啡平日低消是每人1杯飲品，

假日低消則是$250/人，用餐時間90分鐘。

當天因為是中秋節國定假日，採假日低消制，

最後是和友人各自都點一杯飲料及一份甜品～

西西里冰咖啡（冰）$180

每到夏天好像就會愛上西西里咖啡，

富富的西西里咖啡上頭有一層細緻的泡沫，擺上檸檬片裝飾，

喝起來是帶微微甜及檸檬清香的黑咖啡，平衡做得還不錯～

富富黑咖啡（冰）$140

富富黑咖啡，一樣是上層有細緻泡沫的泡沫冰咖啡，

以這個泡沫綿密程度應該是有機器打的，

整體來說喝起來偏輕爽，但對我來說咖啡味比較淡。

乳酪費南雪 $60 /可麗露 $100

當天點的甜品有乳酪費南雪及可麗露，

可麗露採用法國發酵鮮奶油及大溪地香草籽，

精緻小巧的點心搭配咖啡真不賴～

伯爵布丁 $150

另一個甜點選擇了布丁系列，我選擇了伯爵布丁，

使用伯爵茶原葉碎及伯爵香緹，布丁充滿伯爵香氣還不錯吃！

其他口味的還有焦糖布丁、咖啡焦糖布丁跟水果冰淇淋百惠布丁～

那天在富富咖啡度過了愜意中秋節的午後，分享給大家！