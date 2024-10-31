桃園市立圖書館總館

桃園市桃園區南平路303號

電話：03-3166345

【開放時間 】

星期二至星期六 08：30-21：00

星期日、星期一 08：30-17：00

流通暨臨櫃服務在閉館前30分鐘停止受理。

【休館日】國定假日及每個月最後一個週四（清館日）

前往日期:2024/01/07(日)

桃園市立圖書館總館目前是全國面積最大的圖書館，

具備典藏、閱覽、查詢、商業、文創、電影院及主題餐廳等多元功能，

桃園總圖建築空間以「生命樹」為出發點，內部空間 規劃很棒，

不論是圖書館的藏書、閱讀空間、自習室及借還書等設施，

都像是百貨公司及商業書店的空間，

桃園市民真有福， 非常適合爸媽帶小孩一同前往增加親子互動！

接著就帶大家各樓層逛逛簡易導覽一下吧!

當天去的時候圖書館周邊還有市集，

進書店前還可以小逛一下，桃園總圖還結合了蔦屋書店、

台灣霹靂、星巴克的文化風格新據點，

餐廳還有金色三麥、Wired ToKyo 等店家。

桃園市立圖書館總館內部可以拍照，不過要申請攝影證，

當天揹著相機進入時，保全就有主動告知要到二樓櫃台申請攝影證，

取得攝影證之後，當天都是盡可能在不影響他人閱讀的情形下拍攝紀錄。

三樓規劃的親子閱覽區我覺得很棒，

從布書、幼幼專書、立體書到各式圖書繪本都有，

適合各個年齡層的小朋友，而且閱讀的空間也設計的很不錯，

讓小朋友從小養成閱讀的習慣，

加上親子共讀還可以促進親子互動與親密感，益處多多～

四樓設有青少年閱讀區，一般館藏書非常豐富，

甚至還有類似書店的熱門推薦書籍展示陳列，顛覆傳統圖書館的氛圍，

桃園總圖整體弄得很漂亮，逛下來是舒服的，會想讓人打開書沉浸其中～

我覺得最特別的是桃園市立圖書館總館有一大區是漫畫書籍，

另外還有寶可夢的角色在書架上，超級可愛的，

然後外語書籍也有，還擺放各個國家的小國旗來做分類～

桃園市立圖書館總館提供分齡分眾閱覽專區，

在享讀拾光區沙龍饗宴優閒舒適的環境，沉浸於圖畫及文字當中，

是個不錯的假日親子共讀好去處～

另外提醒大家，圖書館內還是時時注意音量喲！