桃園市立圖書館總館
桃園市桃園區南平路303號
電話：03-3166345
【開放時間 】
星期二至星期六 08：30-21：00
星期日、星期一 08：30-17：00
流通暨臨櫃服務在閉館前30分鐘停止受理。
【休館日】國定假日及每個月最後一個週四（清館日）
前往日期:2024/01/07(日)
桃園市立圖書館總館目前是全國面積最大的圖書館，
具備典藏、閱覽、查詢、商業、文創、電影院及主題餐廳等多元功能，
桃園總圖建築空間以「生命樹」為出發點，內部空間規劃很棒，
不論是圖書館的藏書、閱讀空間、自習室及借還書等設施，
都像是百貨公司及商業書店的空間，
桃園市民真有福，非常適合爸媽帶小孩一同前往增加親子互動！
接著就帶大家各樓層逛逛簡易導覽一下吧!
當天去的時候圖書館周邊還有市集，
進書店前還可以小逛一下，桃園總圖還結合了蔦屋書店、
台灣霹靂、星巴克的文化風格新據點，
餐廳還有金色三麥、Wired ToKyo等店家。
桃園市立圖書館總館內部可以拍照，不過要申請攝影證，
當天揹著相機進入時，保全就有主動告知要到二樓櫃台申請攝影證，
取得攝影證之後，當天都是盡可能在不影響他人閱讀的情形下拍攝紀錄。
三樓規劃的親子閱覽區我覺得很棒，
從布書、幼幼專書、立體書到各式圖書繪本都有，
適合各個年齡層的小朋友，而且閱讀的空間也設計的很不錯，
讓小朋友從小養成閱讀的習慣，
加上親子共讀還可以促進親子互動與親密感，益處多多～
四樓設有青少年閱讀區，一般館藏書非常豐富，
甚至還有類似書店的熱門推薦書籍展示陳列，顛覆傳統圖書館的氛圍，
桃園總圖整體弄得很漂亮，逛下來是舒服的，會想讓人打開書沉浸其中～
我覺得最特別的是桃園市立圖書館總館有一大區是漫畫書籍，
另外還有寶可夢的角色在書架上，超級可愛的，
然後外語書籍也有，還擺放各個國家的小國旗來做分類～
桃園市立圖書館總館提供分齡分眾閱覽專區，
在享讀拾光區沙龍饗宴優閒舒適的環境，沉浸於圖畫及文字當中，
是個不錯的假日親子共讀好去處～
另外提醒大家，圖書館內還是時時注意音量喲！