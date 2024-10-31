宜蘭東旅

宜蘭縣宜蘭市神農路二段55號

電話: 03-932-1239 (接洽時間24小時)

Check in:15:00後/Check out:12:00前

合法旅宿：宜蘭縣旅館016號

住宿日期:2024/8/25(日)

久違的宜蘭小旅行，這次是入住於宜蘭東旅，

宜蘭東旅是寵物友善旅館，

有養寵物的朋友可以帶著心愛的毛小孩共同入住。

甫於2024年新開幕的宜蘭東旅隸屬於東旅集團，

先前我也住過東旅集團的波卡拉渡假會館、台北東旅呢！

這次我們是從台北搭乘客運過來，

從宜蘭轉運站步行至宜蘭東旅大約15分鐘即可抵達。

※此文的宜蘭東旅不是礁溪的宜蘭東旅湯宿呦！

宜蘭東旅的1樓是千歲月足體養生工坊（宜蘭神農店），

提供足底按摩、全身經絡指壓按摩、全身芳療油壓按摩等，

有按摩需求的旅客可透過櫃台預約安排，

而且入住於宜蘭東旅的客人還可享有優惠價～

宜蘭東旅的接待櫃台在二樓，電梯直按即可（其他住宿樓層須感應）！

*此篇文章為體驗文，全文心得為入住後之真實感受！

宜蘭東旅可入住時間為下午3點，隔日退房時間是12點，

來到宜蘭東旅接待大廳，旅店走一個低調日式侘寂與清水模風格，

給人非常平靜清幽的感覺，環境相當舒適令人放鬆～

大廳往電梯方向走是用餐區，宵夜時段及隔日早餐皆在這邊用餐，

提供類包廂的隔間、多人的圓桌，舒適的用餐環境。

宜蘭東旅辦理入住時會收到一封簡訊，那是專屬的QRcode，

宜蘭東旅沒有房卡或鑰匙，搭電梯及進房皆採用QR code 感應 ，

出門在外不用隨身保管房卡或擔心弄丟，還蠻省事的～～

而且隔天退房也不用特別辦 Check out （貼個磁鐵即可）！

再來是這個 QRcode 每300秒會更新一次，安全性的部分也不用擔心。

要注意的是電梯內網路訊號不佳，建議搭電梯前先開好QR code畫面～

接下來就要來開箱房間的部分囉！

｜標準雙人房｜

這次入住的是宜蘭東旅的標準雙人房，一大床，

整個房間的風格也是走簡約、日式侘寂風，還有一些藝術品擺飾，

使用特大五段式獨立筒床，非常好躺，還配有兩種羽絨枕，

被子的部分用的是CHERRY GOOSE羽絨被，非常保暖，

床的前方有一組小茶几，後來買的下午茶及宵夜都在此享用。

房間內的電視很大，有50~55吋，還可以前後伸縮，

電視有提供Netflix、Youtube等，我們是自備了筆電來外接～

桌子上擺有熱水壺、各式精緻茶包、杯子和礦泉水，

很酷的是旁邊的桌子可掀開，馬上變成女生最喜歡的夢幻化妝台～

房內其他設備包含小冰箱、全身鏡、衣架，有提供室內拖（拋棄式）。

對了，若礦泉水喝完的話，走廊都有提供飲水機呦！

衛浴空間非常大，做乾溼分離，燈光弄得很柔和很美，

馬桶是使用免治馬桶，備品提供齊全，

毛巾、浴巾、浴帽、牙刷組、刮鬍刀、梳子等，

沐浴乳及洗髮乳使用的品牌是茶籽堂，已經是東旅集團的標配了，

標準雙人房是沒有浴缸的房型，若有泡澡需求可選擇其他房型。

｜宵夜時段(假日限定) 20:00-22:00｜

大家最期待的宵夜時段20:00-22:00（假日限定），

宜蘭東旅提供了各種美味的熟食，就像是把超商的熟食區搬過來，

有關東煮、包子、茶葉蛋、烤地瓜、咖啡機、冰淇淋等，

東西好吃，咖啡也很好喝，非常有誠意，

當天用餐時，看到不論是大人或小孩都很開心地享用。

宜蘭東旅的地理位置也很不錯，

如果想到外頭覓食的朋友，鄰近的小吃店也不少，

旁邊還有寶雅，附近也有全聯、宜蘭人氣伴手禮奕順軒，

集結各式知名餐廳的新月廣場步行只要3分鐘，

然後步行約15分鐘，還有熱鬧的東門夜市可以逛逛！

｜早餐時段 07:30-10:30｜

早餐的部分宜蘭東旅也很貼心，

因為是提供固定的美味餐盤，不是那種自助式的早餐，

入住時會讓客人先選擇早餐時段及菜式，早餐時間7:30~10:30，

可選擇用餐時段分別是7:30、8:30或9:30 ，我們選了9:30的時段，

既不用太早起，也不怕起得晚早餐被掃得所剩無幾！

菜式的部分，當時有樹子蒸魚及紅咖哩豬可選，所以選擇各一。

如同前面所述，宜蘭東旅的早餐是以餐盤形式送上，

除了主餐不同， 其餘的白飯、四樣小菜、湯品跟水果是一樣的，

樹子蒸魚跟紅咖哩豬兩樣都各有特色，兼具營養及美味，非常豐盛～

至於飲品提供牛奶、果汁及咖啡，都是自助取用。

整體來說，此次入住宜蘭東旅的體驗都很不錯，

不論是地理位置、房間設備、宵夜及早餐的美味餐點，都很滿意；

不過宜蘭東旅沒有停車場，開車前來的話需要另找停車場（格），

再來入住時鄰近房間是有攜帶寵物，可能怕生或興奮偶爾會發出聲響，

才發現隔音部分沒有那麼好，若是怕吵的住客建議自備耳塞呦！

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