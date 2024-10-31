「桃園防災教育館」是一個結合智慧科技及防災教育的體驗館，透過互動式的遊戲及操作過程，讓大小朋友都可以學到防災教育的相關知識，是一處寓教於樂的好地方。

一進入「桃園防災教育館」，可愛的消防員就在門口迎接大家的到來。館內有五大展區，每一展區除了有實體展示，還有許多互動式影音體驗，讓小朋友在玩樂中，也能學到防災應變的相關知識。

我們先參觀二樓的「安全的家」主題展區，展示內容不再是傳統的圖文說明，而是以生動活潑的圖文，搭配互動式的影音遊戲來呈現，就算小小孩也很容易瞭解。

透過拼圖遊戲，讓大家瞭解用電安全的重要性。

居家安全對我們的生活實在太重要了！

「地震體驗平台」是超人氣的體驗設施，不過有時間及人數的控管，所以要看準時間到現場排隊。

佐佐佑佑的防震動作很不錯唷！看來在學校有認真學。

體驗完地震平台後，接著我們來到「消防勇士」主題區，佐佐看到這個119報案電話台，很興奮地馬上去接電話！

這個報案電話台很有趣，拿起話筒就會有人在講話，會下指令和你互動，問你當發生火災、地震、電梯受困...等情形，要如何求救？

在參觀「桃園防災教育館」的同時，也可以發現館方維護設備的用心，每個裝置設施或遊戲互動裝置，感覺都很新穎、很有質感。

CPR心肺復甦術對於佐佑兩兄弟而言，是比較陌生的，所以覺得很新奇，也很認真跟指導老師學習。

「桃園防災教育館」的科技互動遊戲，不只小朋友玩得不亦樂乎，就連大人們也是玩得好嗨！像這個「全能消防大挑戰」，是個有趣的體感遊戲設施，全身要動起來才可以挑戰成功。

著裝體驗區提供140公分以下的小朋友可以換裝，包括帽子、衣服、褲子等救護衣全套救護裝備一應俱全。

佐佑換完裝後馬上擺出帥氣的姿勢拍照！不得不提一下，「桃園防災教育館」充滿童趣風格的場景和圖文說明，真的很好拍照呢！

拍完帥氣照後要開始出任務了！「滅火器射水體驗」是必玩的設施，有兩種場景主題遊戲，讓小朋友體驗手持滅火器撲滅火苗的樂趣。

佐佐佑佑很認真對準火苗，很怕任務失敗^^

滅火器材和各種消防設備的使用方法，現場也都有圖文並茂的說明。

接著在救護車模型裡，要體驗開救護車了！這有點像是玩大型機台賽車遊戲的感覺。我幫佑佑拍好駕車的英姿後，結果他開太快，救護車直接翻車，任務直接宣告失敗，我也來不及拍到畫面，看來開救護車真是不簡單！

在消防勇士主題區，有互動遊戲，也有實境體驗，真的太好玩了，佐佑玩到不想離開二樓。我跟他們說還有一樓可以玩，才捨得離開二樓展區。

來到一樓的展區，「防災小畫家」也是很受小朋友喜愛的展區，這也是許多博物館或展覽館常見的繪畫投影的小遊戲。

經過著色的作品投影在大螢幕，很有成就感呢！

一樓空間的「火災」主題區，有設置VR滅火體驗，不過十二歲以下禁止體驗，所以佐佑是不能玩的。媽咪玩過後表示很好玩呢！

這一區是有關滅火主題的互動小遊戲，超受小朋友喜歡的，好多小朋友正排隊準備玩呢！

「桃園防災教育館」的防災主題領域是很廣泛的，大小朋友都可以從中認識危機應變的技巧。

「防災歷險記」也是必體驗的設施，不過要注意一下，有時段及人數限制，要體驗的話可要提早排隊喔！

「防災歷險記」有好幾個互動式遊戲，「消防疊疊樂」需和其他小朋友同心協力，才可以順利完成任務。

「救援小英雄」會有一隻噴火龍出現，整個城市瞬間變成火海，快拿著球攻擊噴火龍的頭部，才可以保護整座城市。

玩互動遊戲的同時，也別忘了幫小寶貝拍照喔！

我們很幸運！在體驗完「防災歷險記」，剛好趕上「煙霧體驗室」上午的最後一場體驗，模擬火災發生時在煙霧情境中，須以低姿勢爬行的應變方式，才可以順利逃生。

在「天然災害」主題區，可以認職到天然災害的類型及其成因，包括颱風、地震、海嘯、水災、土石流和複合型災害等。

堆沙包是防颱必備的因應措施，佐佐佑佑第一次堆沙包，覺得很新鮮有趣。

海嘯的模型展示也很生動，也因為在台灣較不易發生，所以吸引了好多大小朋友一同觀看。

「桃園防災教育館」也有展售一些和防災有相關的文創商品，都是居家滿實用的用品。

我們在「桃園防災教育館」玩了二個多小時，還意猶未盡呢！有些遊戲互動也來不及玩到，不過這是一個值得再訪的親子景點，下回一定要提早到館，體驗更多有趣的設施。

《景點資訊》

「桃園防災教育館」

地址：桃園市八德區介壽路二段901巷49弄35號

電話：03-3655119

開館時間：週一至週六09:00~12:00、13:30~16:30

門票：免費

官網：https://tydec.tyfd.gov.tw/

FB：https://www.facebook.com/TYGODEC/