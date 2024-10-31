每次經過永康街總是被這間飯糰吸引著

但總是不得其門而入

要不是沒開、就是賣完了、要嘛就是須等上半小時以上

就在造訪3、4次，正準備要放棄的傍晚前

決定碰碰運氣，這次~~~終於登門成功



小小的一間店，板前區約莫就5-6個座位

店內非常簡約，一個餐備吧檯區、板前座位區、一個置物鐵架，約莫如此

牆上菜單也很一目瞭然，既然是飯糰專門，當然就是以飯糰為主軸，另外還有一些配菜可做選擇

(店內還有咖哩飯、湯品類等選擇)---沒拍菜單



這次選的是招牌明太子紫蘇鮭魚飯糰

爽脆的海苔片包覆著白米飯糰，飯糰裏頭有著大量的鮭魚及紫蘇碎，上頭鋪上一塊厚厚的明太子

整顆實在是不好塞入口，只好做作地先用筷子分食幾口再說了



另外加點的小菜類

涼拌娃娃菜以及清酒蒸蘑菇

娃娃菜搭配清爽的和風醬汁及柴魚片增添口感

第一次吃到用清酒蒸煮的蘑菇，蘑菇非常的大顆，入口清香略帶酒味的蘑菇味非常的好吃



原本以為看似手掌拳頭大小的飯糰可能吃不太飽

但搭配兩個小菜一同享用，也不知不覺到了7-8分飽

飯糰整體的口感、香氣及味道非常地搭配，不會互搶風味，但卻又能各自凸顯~~棒棒!!!



賞味日:2024.10.12



深深 永康制作所

地址:台北市大安區永康街14巷1號

電話:0922559950

營業時間:週三~週日:11:30-19:00(打烊時間視疲勞程度)；週一、週二公休



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