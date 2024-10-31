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深深 永康制作所

And小姐 人氣：35
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窩客好文

And小姐

發表篇數：28篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

深深 永康制作所
place台北市大安區永康街14巷1號
作者本次評價：
3.45
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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每次經過永康街總是被這間飯糰吸引著
但總是不得其門而入
要不是沒開、就是賣完了、要嘛就是須等上半小時以上
就在造訪3、4次，正準備要放棄的傍晚前
決定碰碰運氣，這次~~~終於登門成功
深深 永康制作所
小小的一間店，板前區約莫就5-6個座位
店內非常簡約，一個餐備吧檯區、板前座位區、一個置物鐵架，約莫如此
牆上菜單也很一目瞭然，既然是飯糰專門，當然就是以飯糰為主軸，另外還有一些配菜可做選擇
(店內還有咖哩飯、湯品類等選擇)---沒拍菜單
深深 永康制作所
這次選的是招牌明太子紫蘇鮭魚飯糰
爽脆的海苔片包覆著白米飯糰，飯糰裏頭有著大量的鮭魚及紫蘇碎，上頭鋪上一塊厚厚的明太子
整顆實在是不好塞入口，只好做作地先用筷子分食幾口再說了
深深 永康制作所深深 永康制作所
另外加點的小菜類
涼拌娃娃菜以及清酒蒸蘑菇
娃娃菜搭配清爽的和風醬汁及柴魚片增添口感
第一次吃到用清酒蒸煮的蘑菇，蘑菇非常的大顆，入口清香略帶酒味的蘑菇味非常的好吃
深深 永康制作所深深 永康制作所
原本以為看似手掌拳頭大小的飯糰可能吃不太飽
但搭配兩個小菜一同享用，也不知不覺到了7-8分飽
飯糰整體的口感、香氣及味道非常地搭配，不會互搶風味，但卻又能各自凸顯~~棒棒!!!

賞味日:2024.10.12

深深 永康制作所
地址:台北市大安區永康街14巷1號
電話:0922559950
營業時間:週三~週日:11:30-19:00(打烊時間視疲勞程度)；週一、週二公休

檢視較大的地圖

 

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文章標籤
大安區美食 永康街美食 飯糰 明太子飯糰 紫蘇鮭魚飯糰 清酒蘑菇
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永康街美食 日式飯糰 飯糰專門 大安區美食
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