為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼飯~拉麵~定食~另白飯+湯品+飲料吧自助無限續~

新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼飯~拉麵~定食~另白飯+湯品+飲料吧自助無限續~

小青姐姐 人氣：35
share
窩客好文

小青姐姐

發表篇數：265篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Joyfull台灣珍有福 土城家樂福店
phone02-82613086
place新北市土城區青雲路152號1樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章
close

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑113年9月16日週一晚上~到土城青雲路家樂福大樓

    逛逛晚餐囉~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑9月17日週二為中秋節~本次沒有連休假日

    原計畫~16日週一下班後~與菁夫婦驅車去八里看沙雕展

    怎耐~我們都出發了~菁來電說板橋下雨了

    真是計畫趕不上變化~只能取消行程

    但我們已在路上~改變行程吧~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑來到土城家樂福~覓食~joyfoll台灣珍有福

    日本九州家庭料理~對它的印像是~寶可夢引進台灣時

    這家餐廳~與寶可夢做連結~到餐廳用餐~有自己的道館

    及補給站~還有特殊怪可抓~當時還瘋迷一時~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑之前來土城家樂福店~竟沒注意到~新增了新餐廳

    joyfoll台灣珍有福~日本九州家庭料理餐廳

    熟悉的咖哩~丼飯~拉麵~定食等~菜單品項多元豐富

     任君挑選~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑以好吃~健康~平價的餐食~擄獲食客的胃及心~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

 新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑掃QR CODE點餐~平日的晚餐~通常吃的比較少

    但明天是假日~就可以多吃點~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼  

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑今天是週一晚上~時間大約六點左右~客人還不算多

    這裡用餐環境空間超大~走的是家庭式餐廳

    座位數多~以沙發座為主~2個人座起來

    真的挺舒服的~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼   

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼 

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑這裡點主餐~飲品自助吧無限續

    可口可樂系列~各式醋飲~咖啡~冰沙

    還有熱飲的茶包~苿莉綠茶~鮮綠茶~紅茶~凍頂烏龍茶

    樣式挺多~店家給食客~滿滿的誠意感~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑怕您吃不飽~白飯+湯品~也自助無限續

    對愛吃飯~還有愛喝湯~如小青我~真的太友善~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑本餐廳還設置了洗手檯~真的太貼心

    因為餐廳離洗手間~是有點距離的~若需要洗手之類的

    這洗手檯真的超方便~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑小青點的彩蔬唐揚鷄燴黑醋醬定食249元

    含小菜~白飯~湯品~各式彩蔬+炸酥脆的唐揚鷄

    燴入酸甜的黑醋醬~簡單卻佷美味~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑南瓜+地瓜吃起來綿蜜香甜~鷄肉炸過後

    再沾著黑醋醬汁~非常的對味~整體給人滿滿的幸福感~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑爸爸點的和風炸豬排定食269元

    豬排厚實不乾祡~搭配高麗菜絲沾著和風醬

    超讚~但有點可惜~高麗菜絲不能續~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑小菜牛蒡絲~有大量的纖維質

    非常的酸甜好下飯~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑單點一份溏心蛋~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑中秋節前夕~因改變行程~只能到土城微約會~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑吃飽飽到4樓大魯閣保齡球館~動一動囉~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

  ↑大魯閣保齡球館招牌logo~與實景同景 

    補給站截圖留影~新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

   新北土城joyfull台灣珍有福~日本九州家庭料理~咖哩~丼

     ↑店家資訊

    店名~Joyfull 日本九州家庭料理 土城家樂福店

    地址~新北市土城區青雲路152號1樓

    電話~02-82613086

    營業時間~平日11:00-22:00  週六日10:30-:22:00

文章標籤
joyfull台灣珍有福 joyfull 台灣珍有福 日本九州家庭料理 飲料吧自助無限續
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

莫言&莫語的部落格




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

新北鶯歌日和甜點午茶~停車場附近的甜點屋~靠近
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up