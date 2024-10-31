↑113年9月16日週一晚上~到土城青雲路家樂福大樓

逛逛晚餐囉~

↑9月17日週二為中秋節~本次沒有連休假日

原計畫~16日週一下班後~與菁夫婦驅車去八里看沙雕展

怎耐~我們都出發了~菁來電說板橋下雨了

真是計畫趕不上變化~只能取消行程

但我們已在路上~改變行程吧~

↑來到土城家樂福~覓食~joyfoll台灣珍有福

日本九州家庭料理~對它的印像是~寶可夢引進台灣時

這家餐廳~與寶可夢做連結~到餐廳用餐~有自己的道館

及補給站~還有特殊怪可抓~當時還瘋迷一時~

↑之前來土城家樂福店~竟沒注意到~新增了新餐廳

joyfoll台灣珍有福~日本九州家庭料理餐廳

熟悉的咖哩~丼飯~拉麵~定食等~菜單品項多元豐富

任君挑選~

↑以好吃~健康~平價的餐食~擄獲食客的胃及心~

↑掃QR CODE點餐~平日的晚餐~通常吃的比較少

但明天是假日~就可以多吃點~

↑今天是週一晚上~時間大約六點左右~客人還不算多

這裡用餐環境空間超大~走的是家庭式餐廳

座位數多~以沙發座為主~2個人座起來

真的挺舒服的~

↑這裡點主餐~飲品自助吧無限續

可口可樂系列~各式醋飲~咖啡~冰沙

還有熱飲的茶包~苿莉綠茶~鮮綠茶~紅茶~凍頂烏龍茶

樣式挺多~店家給食客~滿滿的誠意感~

↑怕您吃不飽~白飯+湯品~也自助無限續

對愛吃飯~還有愛喝湯~如小青我~真的太友善~

↑本餐廳還設置了洗手檯~真的太貼心

因為餐廳離洗手間~是有點距離的~若需要洗手之類的

這洗手檯真的超方便~

↑小青點的彩蔬唐揚鷄燴黑醋醬定食249元

含小菜~白飯~湯品~各式彩蔬+炸酥脆的唐揚鷄

燴入酸甜的黑醋醬~簡單卻佷美味~

↑南瓜+地瓜吃起來綿蜜香甜~鷄肉炸過後

再沾著黑醋醬汁~非常的對味~整體給人滿滿的幸福感~

↑爸爸點的和風炸豬排定食269元

豬排厚實不乾祡~搭配高麗菜絲沾著和風醬

超讚~但有點可惜~高麗菜絲不能續~

↑小菜牛蒡絲~有大量的纖維質

非常的酸甜好下飯~

↑單點一份溏心蛋~

↑中秋節前夕~因改變行程~只能到土城微約會~

↑吃飽飽到4樓大魯閣保齡球館~動一動囉~

↑大魯閣保齡球館招牌logo~與實景同景

補給站截圖留影~

↑店家資訊

店名~Joyfull 日本九州家庭料理 土城家樂福店

地址~新北市土城區青雲路152號1樓

電話~02-82613086

營業時間~平日11:00-22:00 週六日10:30-:22:00