↑113年9月16日週一晚上~到土城青雲路家樂福大樓
逛逛晚餐囉~
↑9月17日週二為中秋節~本次沒有連休假日
原計畫~16日週一下班後~與菁夫婦驅車去八里看沙雕展
怎耐~我們都出發了~菁來電說板橋下雨了
真是計畫趕不上變化~只能取消行程
但我們已在路上~改變行程吧~
↑來到土城家樂福~覓食~joyfoll台灣珍有福
日本九州家庭料理~對它的印像是~寶可夢引進台灣時
這家餐廳~與寶可夢做連結~到餐廳用餐~有自己的道館
及補給站~還有特殊怪可抓~當時還瘋迷一時~
↑之前來土城家樂福店~竟沒注意到~新增了新餐廳
joyfoll台灣珍有福~日本九州家庭料理餐廳
熟悉的咖哩~丼飯~拉麵~定食等~菜單品項多元豐富
任君挑選~
↑以好吃~健康~平價的餐食~擄獲食客的胃及心~
↑掃QR CODE點餐~平日的晚餐~通常吃的比較少
但明天是假日~就可以多吃點~
↑今天是週一晚上~時間大約六點左右~客人還不算多
這裡用餐環境空間超大~走的是家庭式餐廳
座位數多~以沙發座為主~2個人座起來
真的挺舒服的~
↑這裡點主餐~飲品自助吧無限續
可口可樂系列~各式醋飲~咖啡~冰沙
還有熱飲的茶包~苿莉綠茶~鮮綠茶~紅茶~凍頂烏龍茶
樣式挺多~店家給食客~滿滿的誠意感~
↑怕您吃不飽~白飯+湯品~也自助無限續
對愛吃飯~還有愛喝湯~如小青我~真的太友善~
↑本餐廳還設置了洗手檯~真的太貼心
因為餐廳離洗手間~是有點距離的~若需要洗手之類的
這洗手檯真的超方便~
↑小青點的彩蔬唐揚鷄燴黑醋醬定食249元
含小菜~白飯~湯品~各式彩蔬+炸酥脆的唐揚鷄
燴入酸甜的黑醋醬~簡單卻佷美味~
↑南瓜+地瓜吃起來綿蜜香甜~鷄肉炸過後
再沾著黑醋醬汁~非常的對味~整體給人滿滿的幸福感~
↑爸爸點的和風炸豬排定食269元
豬排厚實不乾祡~搭配高麗菜絲沾著和風醬
超讚~但有點可惜~高麗菜絲不能續~
↑小菜牛蒡絲~有大量的纖維質
非常的酸甜好下飯~
↑單點一份溏心蛋~
↑中秋節前夕~因改變行程~只能到土城微約會~
↑吃飽飽到4樓大魯閣保齡球館~動一動囉~
↑大魯閣保齡球館招牌logo~與實景同景
補給站截圖留影~
↑店家資訊
店名~Joyfull 日本九州家庭料理 土城家樂福店
地址~新北市土城區青雲路152號1樓
電話~02-82613086
營業時間~平日11:00-22:00 週六日10:30-:22:00