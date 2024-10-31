碧潭親子一日遊/碧潭火鍋推薦/新店美食【碧潭洞天 粵式煲湯獨享鍋】文火熬煮40小時濃郁湯頭、精選優良肉品肉品及產地鮮凍直送海鮮，真材實料CP值超高~

今天跟著小乖媽碧潭一日親子輕鬆遊啦~~~有玩有吃超享受!!絕對不能錯過北台灣必朝聖的觀光景點『新店碧潭』

我們先到碧潭附近的『新店陽光運動公園』，陽光運動公園是新北非常好玩的特色公園，水陸空三棲遊戲場，剛好我們也遇到夏天免費戲水池開放，只要玩水小孩就可以玩瘋啦~~~這是一個超好放電的行程XD !!! 快收藏起來吧!!!

玩水後肚子總是餓的特別快，我們挑了一間大人小孩都愛吃的火鍋，火鍋也是飯局最熱門的選項XD，特地選了這間也離碧潭很近的『碧潭洞天 粵式煲湯獨享鍋』，從陽光運動公園開車過來只要5分鐘就到了，而且旁邊也有停車場，很方便!

之前來過幾次，我非常喜歡碧潭洞天的火鍋，尤其是湯底非常好喝!別家火鍋湯底我是不喝的，但碧潭洞天我覺得可以!真心所愛，所以來介紹給大家~

碧潭洞天 粵式煲湯獨享鍋 FB粉專

地址：新北市新店區環河路11號1樓

電話：0906515428

營業時間：上午11:00~晚間22:00

建議可以打電話先訂位喔~

▼碧潭洞天 粵式煲湯獨享鍋

光是店面門口設計巧思，非透過簡單的一大面黑板寫著特色湯底推薦非常搶眼，會讓我覺得我就是要點這個~哈哈哈

▼走進碧潭洞天用餐環境非常棒，燈光明亮、空間寬敞舒適

這天蠻熱的，老闆冷氣也開得很強，所以吃火鍋吃得很舒服~~~哈哈哈

小乖姐來拍個餐廳網美照 ^///^

▼好險我很早就先訂位了，所以我跟朋友們就可以併桌坐這一區~

碧潭洞天也有提供舒服的兒童椅唷!! 有需要可以跟服務生說~

▼現在使用手機掃描點餐非常方便，服務生帶位後會給QRcode點餐，選擇喜歡的湯底、主餐、加點，就可以送出了，送餐速度也非常快!

▼或是可以選擇非常精緻的雙人套餐$888，超值!!非常划算!!

如果店家的牆壁上有貼優惠公告或者是餐點介紹我都會習慣看一下~喜歡我就會點!

▼洞天雞肉飯，內用只要+10元(原價$25)超划算~來就要必點!!

碧潭洞天是非常正統的粵式火鍋，如果不知道怎麼選擇..

店家也有做一系列的DM介紹提供大家參考!

洞天的食材絕對是真材實料，下重本讓大家吃得健康吃得飽~

▼加湯區及餐巾紙擺放處

▼餐具區，筷子、湯勺，自行取用喔~

▼盤子區、碗、醬料碗就在抽屜裡，擺得非常整齊!

▼還有飲料杯及兒童餐具，超貼心~

▼自助吧區

除了菜單裡的單點另外付費外，在自助吧這裡你看到的都是免費無限取用，有麵、蔬菜、火鍋料等等…請依自己的食量斟酌，勿浪費食材喔!!!

小乖姐最愛來碧潭洞天吃火鍋了，有菜菜可以讓她吃到飽，還有她最愛的冰淇淋…

我最愛鍋燒意麵煮火鍋了，尤其是搭配我點的胡椒豬肚雞火鍋真的超美味…文火熬煮40小時的豚骨湯底+新鮮現磨白胡椒粉，超級濃郁的湯頭讓鍋燒麵完全吸入實在讓人驚豔!

▼天啊，也太讚了~~~這裡居然還有滷肉汁、義式燉牛跟素食咖哩醬料可以加飯一起吃，也太好吃了~~~~超級下飯，可以連吃好幾碗!!!

▼飲料區

這裡的飲料也是喝到飽喔~無限暢飲!

碧潭洞天還有 $188 生啤喝到飽暢飲價!想下班喝幾杯的來這裡準沒錯啦~

吃火鍋喝生啤就是爽!

(警語:喝酒過量，有礙健康，開車不喝酒，酒後不開車，未滿18歲請勿喝酒)

ASAHI生啤好好喝喔!!火鍋搭配冰冰涼涼的生啤，簡直是完美的一餐呀!!!快揪愛喝酒的朋友一起來~~~

(警語:喝酒過量，有礙健康，開車不喝酒，酒後不開車，未滿18歲請勿喝酒)

碧潭洞天的火鍋湯頭非常多種~

有昆布柴魚湯、胡椒豬肚湯、原味豚骨湯、黔味麻辣湯、酸菜白肉湯、番茄大骨湯，所有的湯頭，碧潭洞天堅持全程文火熬煮，絕對給客人最天然無負擔的美味湯頭!!

來介紹一下我點的湯頭~

▼原味豚骨湯

呈現乳白色的湯頭，全部精華都在這鍋了，老闆超級用心的熬煮40小時濃郁香醇湯頭，非常鮮甜~光喝湯也可以很過癮~~~

涮牛肉片真的超級入味，大人小孩都愛~

▼黔味麻辣湯

是使用朝天椒、雞心椒、花椒…等各種香料+植物油手工翻炒

完全就是香、辣、麻!!愛吃辣的千萬別錯過~~~不吃牛肉的也可以吃喔!

精心熬煮的麻辣湯頭，非常好喝，純喝辣也不油膩~~~麻辣控必點!有附上鍋底~最經典的”豆腐”，超級入味好吃!吃完還思思念念不忘啊~

也會附上麻辣湯頭可以加湯喔~

涮上肉片真的完全提味!!香氣十足~在涮肉時，肉片已把麻辣湯汁吸好吸滿~咬下肉片瞬間覺得超滿足~~~

▼胡椒豬肚湯

文火熬都40小時豚骨湯底加上新鮮現磨白胡椒粉，非常濃郁，我非常喜歡胡椒豬肚湯裡的白胡椒香氣及口感，搭配肉片及火鍋料所入味的湯頭還有附上的軟嫩豬肚，吃了欲罷不能啊!!

超級澎派的一桌!!!都流口水了~

主餐我們一起點Prime嫩肩牛、西班牙向日葵豬肉、美國牛肩肋眼、伊比利梅花豬、海陸雙拼、巴沙魚、蛤蠣、爐魚、草蝦…老闆精選各種進口食材真的超讚!!

選擇大份量的肉，真的吃超飽!!! 愛吃肉的可以吃的非常過癮~

像是美國頂級Prime牛肉、西班牙伊比利豬是洞天嚴選的進口肉品

而豬肉僅選用雲林國宴級『快樂豬』、花東飼養櫻桃鴨，是洞天精選台灣在地優良肉品，絕對讓大家吃得安心~

火鍋最不可或缺的就是肉品了，我也超愛碧潭洞天的肉品，油花超漂亮，而且油脂分布也非常均勻，每一口都能夠帶來滿足感和享受!!

洞天的食材堅持就是讓大家吃的開心、放心!

洞天的海鮮也超推薦，是產地鮮凍直送海鮮喔!! 非常新鮮~

尤其是我點的蝦、蛤蜊、魚，我超愛，蛤蜊很大一顆耶~乖姐可以吃掉一整大盤!

海鮮真的很鮮甜，蝦子大隻、蛤蜊大顆，超霸氣!

對了，自助蔬菜吧裡的花椰菜是已燙熟放冷藏，所以直接放鍋裡煮，不用煮很久，非常好吃!!!

點鍋都會附一杯湯，可以自行加喔~

朋友自創的…他煮了王子麵加上洞天特製的滷肉汁，真的超好吃耶~香噴噴!!!

小朋友們吃得非常開心跟滿足~~~還約定好下次還要再來碧潭洞天吃火鍋!!!

每個人都有甜點胃，當然不能錯過霜淇淋啦~

香草口味最受歡迎了，還蠻濃郁的耶~~入口即融的好滋味!!認真覺得冰品很可以~

火鍋店居然還有休閒區! 哈哈~

室內的椅子盪鞦韆超酷!!我們吃飽還可以在這裡拍網美照~玩得超開心~~~

我們還買了蛋糕幫壽星慶生，哇~碧潭洞天也很適合朋友相揪來聚餐慶生哦!! 哈哈哈~

全省的洞天分店都可以一起參加『吃鍋英雄榜』喔~~~真的超棒的!!!

1)累績滿10鍋，免收服務費

2)累績滿50鍋，肉肉請你吃

3)累績滿100鍋，自由選+1

4)累績滿500鍋，鍋鍋一路發(主鍋均一價168元)

5)累績滿1000鍋，鍋鍋攏幾霸(主鍋均一價168元)

6)累績滿5000鍋，鍋鍋都『免費』(主鍋免費招待)

＊請詳閱活動資訊，洞天保留所有活動內容異動之權利。

不要懷疑，真的還有人達標!!! 達標就會在榜單上了~

大家加油~~我們一起湊滿5000鍋~~~哈哈哈!!!再一起來『碧潭洞天』^///^

吃飽喝足大家開心的到碧潭吊橋散步囉~

碧潭吊橋晚上真的超美!!!絢麗燈光倒映在河畔中，碧潭之夜，越夜越美麗~~~

一整天小孩們的放電行程就此結束了!回程的路上立刻睡著~哈哈哈~~~

很滿意我安排的碧潭一日遊 ^^ ~如果你也喜歡就跟著我一起GO!!!

新店陽光運動公園 ->碧潭洞天 粵式煲湯獨享鍋 ->碧潭風景區

覓食強力推薦『碧潭洞天』，吃過一次保證愛上!

碧潭洞天 粵式煲湯獨享鍋 FB粉專

地址：新北市新店區環河路11號1樓

電話：0906515428

營業時間：上午11:00~晚間22:00

建議可以打電話先訂位喔~

*本文皆為本人親自體驗心得僅供參考。實際依每人體驗為主。

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