納達吉印度料理 Nataraj Indian Cuisine 成立於2018年，創始人是一位帥氣的印度華僑，攜手印度當地印度籍廚師成立了廚師團隊，結合北、東、西部印度料理特色與傳統，融入現代創新，希望讓台灣人更加認識印度菜。
這次採訪，老板剛好在家，趁著空閒之餘，跟印度華僑老板小聊一下，聽著老板說著：這道印度料理的靈感來自於～我小時候在印度下課後的下午茶，而另一道印度菜則是融入主廚的創意巧思，讓印度料理不單只是印象中的辛香料，更是可以加入新元素「甜味與清爽」，這都是在台灣其他印度料理餐廳所少見。
文章目錄
台北印度料理推薦｜納達吉印度料理 Nataraj Indian Cuisine 地理位置 交通資訊
2018年創立原址位於台北市南京東路，礙於租約到期，今年8月搬遷至台北市信義區的基隆路一段上，距離台北捷運「市府站」步行約5分鐘腳程，附近設有收費停車場，ex.正氣橋下停車場、松山高中停車場 等等。
紅橘色的招牌與裝置藝術，木製推門與門口的印度風情沙發設置，為整家店增添不少神秘感，沙發後方的玻璃落地窗，若隱若現的店內陳設，讓人忍不住想一探究竟。
紅橘色的招牌與裝置藝術，木製推門與門口的印度風情沙發設置，為整家店增添不少神秘感，沙發後方的玻璃落地窗，若隱若現的店內陳設，讓人忍不住想一探究竟。
台北印度餐廳推薦｜納達吉印度料理 Nataraj Indian Cuisine 環境介紹
走進店家，感受到跟台灣不一樣的異國風情，就連耳邊傳來的音樂也讓人感到輕鬆愉快，直覺的放慢腳步，跟著服務人員帶位入座，店名以“Nataraj”所命名，“Nataraj”是印度神之一也是印度舞蹈始祖，這個音樂節奏就好像店家命名的由來，希望大家可以開心的享受生活。
納達吉印度料理 Nataraj Indian Cuisine 裡的每一面牆，都充滿著不同視角的印度風情，以各式印度擺飾與裝置藝術，創造出不一樣的用餐氛圍，因此，這裡的每一個座位，都會讓人有不一樣的特別感受喔～！！！
納達吉印度料理 Nataraj Indian Cuisine 裡的每一面牆，都充滿著不同視角的印度風情，以各式印度擺飾與裝置藝術，創造出不一樣的用餐氛圍，因此，這裡的每一個座位，都會讓人有不一樣的特別感受喔～！！！
▼ 多人座的包廂座位
▼ 印度擺飾
台北正統印度菜｜納達吉印度料理 Nataraj Indian Cuisine 人氣菜單
印象中的印度人吃飯是不需要使用餐具，都是徒手直接抓來吃，（餐廳還是有附上刀叉以及湯匙），呵呵～但對於我這個正統的台灣人來說，還真有點不習慣，為了體驗印度料理的特色，不免俗的還是手撕烤餅，沾上Tikka Masala，感受一下印度美食的文化與傳統，想不到實際體驗後，才發現，原來徒手吃飯～好像也沒有想像中那麼野蠻～！！！反倒有點氣質呢～！！！
腰果優格起士雞胸｜Murgh Malai Tikka
香烤雞胸的肉質鮮嫩，吃起來不乾柴，這道料理是印度菜裡難得不使用辛香料，特別以咖哩的靈魂（腰果）入菜，口感特別溫和，連小朋友都可以吃。
馬鈴薯金三角｜A1.Samosa
手擀麵皮的外皮，經過油炸的金黃酥脆，裡面是香氣四溢的馬鈴薯泥＆青豆，馬鈴薯泥拌有辛香料，單獨吃就很有味道，也可以沾薄荷香菜大蒜醬或是羅旺子醬，羅旺子醬帶點酸，有點類似蜜餞的味道，香甜微酸的風味，還蠻特別的。
▼ 薄荷香菜大蒜醬（左）、羅旺子醬（右）
▼ 金黃酥脆外皮
▼ 辛香料馬鈴薯泥、青豆內餡
腰果白醬鮮蝦咖哩｜Shrimp Pasanda（Sweet）
不惜成本將貴俗俗的腰果打成泥，加入荳蔻、綠荳蔻、葫蘆巴製成的白醬，灑上杏仁片、果乾與葡萄乾。聽印度華僑老板說著，這道料理在印度古代，可比中國皇帝才能吃到的呢～！！！真直覺這也未免太幸福了吧～！？
費時耗工的將鮮蝦去殼油炸，濃郁的蝦香結合腰果白醬咖哩的特殊香甜風味，竟讓我瘋狂迷戀，鮮蝦沾完，還忍不住拿湯匙直接挖來吃。
印度菜通常使用辛香料，口味偏重，如此清爽卻不油膩的甜醬咖哩，帶點些微的飽足感，吃多也不會讓人覺得膩口。
費時耗工的將鮮蝦去殼油炸，濃郁的蝦香結合腰果白醬咖哩的特殊香甜風味，竟讓我瘋狂迷戀，鮮蝦沾完，還忍不住拿湯匙直接挖來吃。
印度菜通常使用辛香料，口味偏重，如此清爽卻不油膩的甜醬咖哩，帶點些微的飽足感，吃多也不會讓人覺得膩口。
窯烤紅香料牛肉濃咖哩｜Beef Tikka Masala
以 蕃茄、洋蔥、優格、匈牙利紅椒粉、綜合香料 等等為基底，精心熬煮的紅醬咖哩，帶著濃郁的蕃茄香氣，牛肉燉煮的非常軟爛，入口即化，可以沾烤餅或是搭配印度香米，都很好吃～！！！
奶油烤餅｜Butter Naan
吃起來帶著淡淡的奶油香氣，烤餅本體有著輕微的韌性與彈性，拉撕起來非常療癒，表面微焦，正統印度人的吃法～撕一小塊烤餅，輕沾Beef Tikka Masala。
窯烤紅香料牛肉濃咖哩的蕃茄清香與甜味，讓重口味的紅咖哩，吃起來沒有那麼油膩，反而很順口。
窯烤紅香料牛肉濃咖哩的蕃茄清香與甜味，讓重口味的紅咖哩，吃起來沒有那麼油膩，反而很順口。
▼ 印度香米
瑪莎拉檸檬蘇打＆印度香料奶茶｜Masala Lemon Soda＆Masala Chai
瑪莎拉檸檬蘇打喝起來帶點微鹹，添加 檸檬、薄荷、masala 製作的飲品，喝起來特別解膩，好奇的詢問了一下，淡淡的鹹味是從哪裡來的啊～！？原來是添加了少許的 天然黑鹽。
印度香料奶茶 喝起來帶著 荳蔻、肉桂與薑 結合的香氣，跟夜市的印度拉茶喝起來完全不一樣，非常新鮮的口感。
印度香料奶茶 喝起來帶著 荳蔻、肉桂與薑 結合的香氣，跟夜市的印度拉茶喝起來完全不一樣，非常新鮮的口感。
▼ 瑪莎拉檸檬蘇打（左）、印度香料奶茶（右）
牛奶燉米布丁＆印度奶茶焦糖布蕾｜Phrimi & Chai Creme Brulee
印度奶茶焦糖布蕾 是主廚所研發的印度甜品，將 印度香料奶茶結合西式甜品烤布蕾，吃起來帶著荳蔻、肉桂與薑的香料香氣與香甜的焦糖風味。
牛奶燉米布丁 印度華僑老板的家鄉味，將印度香米加入牛奶、玫瑰水、荳蔻粉、番紅花，以小火慢煮成甜粥，凝固後形成布丁狀，吃起來的口感比奶酪再濃稠些，不會特別甜膩。
牛奶燉米布丁 印度華僑老板的家鄉味，將印度香米加入牛奶、玫瑰水、荳蔻粉、番紅花，以小火慢煮成甜粥，凝固後形成布丁狀，吃起來的口感比奶酪再濃稠些，不會特別甜膩。
▼ 印度奶茶焦糖布蕾
▼ 牛奶燉米布丁
[ 店家資訊 ]
納達吉印度料理 Nataraj Indian Cuisine
地址：台北市信義區基隆路一段127號
電話：02 2748 5777
營業時間：11:30–14:30/17:30–21:30（週一公休）
粉絲團：
https://www.facebook.com/NatarajIndianCuisineTaipei
納達吉印度料理 Nataraj Indian Cuisine
地址：台北市信義區基隆路一段127號
電話：02 2748 5777
營業時間：11:30–14:30/17:30–21:30（週一公休）
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。