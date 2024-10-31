

上週，老婆無意看到網路新聞報導，大園的「華興池生態埤塘公園」啟用，風景相當美麗。其中的設施除了服務中心，還有濱水咖啡廳、冒險森林、極限山丘遊戲場、濱水階梯劇場等。而這座特色公園一啟用，馬上成了桃園市民的熱門休憩與親子景點。另其中的濱湖咖啡廳（喬寓咖啡），更是讓老婆和女兒相當心動，想去造訪喝下午茶。感受一下，這水天一色 、風景明媚、飛機低空掠過的美麗濱水咖啡館～

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▲華興池生態埤塘公園

占地約6.97公頃，

腹地不小，

經過幾年的整建，

於10月19日才剛正式啟用。

其中的設施除了服務中心，

還有濱水咖啡廳、冒險森林、極限山丘遊戲場、濱水階梯劇場等。

由於非常有特色，

景色也很美麗，

不到兩周，

就成了桃園市民與親子的超熱門去處～







▲新聞報導中說的濱水咖啡廳

就是這間池畔旁的「喬寓咖啡」







▲公園內的極限山丘遊戲場

這座生態特色公園才一啟用，

很快就成了超熱門的親子必訪特色公園。







▲公園內的秋日廣場

等到落羽松季節來到，

相信會這變成賞落羽松美景的新熱門景點。







▲池畔美景

廣闊的湖面，

在湛藍的天空下，

水天一色、波光粼粼，

風景明媚又靜謐，

讓人心曠神怡！







▲大型飛機低空而過

桃園國際機場就在附近不遠，

因此每隔幾分鐘，

就可看到大型飛機低空掠過～







▲喬寓咖啡，外觀







▲喬寓咖啡，A館

天花板有一道如河流的裝潢，

延伸到後方櫃台而下，

簡單卻又很有設計感。

A館緊靠湖畔旁，

很濱水，

店內環境視野絕佳且寬闊，

唯座位不多，

一位難求。







▲這可說是店內（A館）賞池畔美景的絕佳座位

我們真是超級幸運！







▲A館內池畔旁吧檯座位







▲餐點價目表

餐點大類別為：醇萃咖啡、精品好茶、經典特調、島嶼花果茶、義大利麵、甜點







▲蛋糕甜點櫃







▲喬寓咖啡，B館

B館在A館旁約十公尺左右距離，

雖沒緊鄰湖畔，

但一早，

門口前也是不少人在排隊等候。







▲喬寓咖啡，B館環境

比A館寬敞許多，

座位也多幾倍，

雖不像A館那樣緊靠湖畔，

但還是看得到湖畔風光與公園景緻~







▲B館的裝潢設計

充滿親子溫馨感







▲B館內的毛絨坐騎







▲B館內的雲朵燈飾







▲我們在A館點的飲品上桌

整面透明玻璃牆外就是濱水湖畔，

是賞水天一色 、風景明媚的絕佳座位。







▲我們的餐點

招牌咖啡110元

台灣四季80元

青青柳橙85元

喜歡奶茶85元

千層蛋糕

泰式酸辣鮮蝦義大利麵330元

#消費無服務費







▲泰式酸辣鮮蝦義大利麵

好看好吃，

雖感覺這價位稍微偏貴些，

但美景加持下，

加上老婆和女兒頗開心，

又覺得還好~







▲我們的飲品與蛋糕

青青柳橙的外觀頗好看的，

一杯才85元，

點這當店內的低消，

很划算！







▲「喬寓咖啡」是間新開幕的美麗濱湖咖啡館，

低消每人一杯飲品，

限時90分鐘。

最便宜的飲品才80元，

不收服務費，

可把水天一色、風景明媚，

以及飛機低空掠過的畫面盡收眼簾，

CP值超高！

母女倆對來這，

感到非常開心滿意~

不過提醒讀者們一下，

店家目前在試營運，

當天我們的餐點等候較久，

且正式營運後，

消費模式是否會再調整，

也需依店家的實際公告。

▲女兒拍的影片，我覺得拍的很不賴~

【低 消】每人一杯飲品

【營業時間】10：00～18：00

試營運期間營業時間：週一、週三～週日，10-18點

＊每週二公休，請各位朋友別白跑一趟囉

＊用餐時間90分鐘

【地 址】桃園市大園區華興路280之1號（華興池生態埤塘公園）

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