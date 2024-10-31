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新開幕！低消不到百元，賞水天一色 、風景明媚、飛機低空掠過的美麗濱湖咖啡館　／喬寓咖啡／內含影片介紹／桃園必訪咖啡館／桃園特色咖啡館／華興池生態埤塘公園

阿發的簡單幸福 人氣：41
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：985篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

喬寓咖啡
place桃園市大園區華興路280-1號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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喬寓咖啡all.jpg
上週，老婆無意看到網路新聞報導，大園的「華興池生態埤塘公園」啟用，風景相當美麗。其中的設施除了服務中心，還有濱水咖啡廳、冒險森林、極限山丘遊戲場、濱水階梯劇場等。而這座特色公園一啟用，馬上成了桃園市民的熱門休憩與親子景點。另其中的濱湖咖啡廳（喬寓咖啡），更是讓老婆和女兒相當心動，想去造訪喝下午茶。感受一下，這水天一色 、風景明媚、飛機低空掠過的美麗濱水咖啡館～
【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」。必訪景點&超值美食&古早味小吃不漏接~

喬寓咖啡01-華興池生態埤塘公園.jpg
華興池生態埤塘公園
占地約6.97公頃，
腹地不小，
經過幾年的整建，
1019日才剛正式啟用。
其中的設施除了服務中心，
還有濱水咖啡廳、冒險森林、極限山丘遊戲場、濱水階梯劇場等。
由於非常有特色，
景色也很美麗，
不到兩周，
就成了桃園市民與親子的超熱門去處～

喬寓咖啡02-湖畔旁的喬寓咖啡.jpg
新聞報導中說的濱水咖啡廳
就是這間池畔旁的「喬寓咖啡」

喬寓咖啡03-極限山丘遊戲場.jpg
公園內的極限山丘遊戲場
這座生態特色公園才一啟用，
很快就成了超熱門的親子必訪特色公園。

喬寓咖啡04-秋日廣場.jpg
公園內的秋日廣場
等到落羽松季節來到，
相信會這變成賞落羽松美景的新熱門景點。

喬寓咖啡05-池畔美景.jpg
池畔美景
廣闊的湖面，
在湛藍的天空下，
水天一色、波光粼粼，
風景明媚又靜謐，
讓人心曠神怡！

喬寓咖啡06-飛機低空而過.jpg
大型飛機低空而過
桃園國際機場就在附近不遠，
因此每隔幾分鐘，
就可看到大型飛機低空掠過～

喬寓咖啡07-喬寓咖啡外觀.jpg
喬寓咖啡，外觀

喬寓咖啡08-A館.jpg
喬寓咖啡，A
天花板有一道如河流的裝潢，
延伸到後方櫃台而下，
簡單卻又很有設計感。
A館緊靠湖畔旁，
很濱水，
店內環境視野絕佳且寬闊，
唯座位不多，
一位難求。

喬寓咖啡09-賞池畔美景絕佳座位.jpg
這可說是店內（A館）賞池畔美景的絕佳座位
我們真是超級幸運！

喬寓咖啡10-池畔旁吧檯座位.jpg
A館內池畔旁吧檯座位

喬寓咖啡11-價目表.jpg
餐點價目表
餐點大類別為：醇萃咖啡、精品好茶、經典特調、島嶼花果茶、義大利麵、甜點

喬寓咖啡12-蛋糕甜點櫃.jpg
蛋糕甜點櫃

喬寓咖啡13-B館.jpg
喬寓咖啡，B
B館在A館旁約十公尺左右距離，
雖沒緊鄰湖畔，
但一早，
門口前也是不少人在排隊等候。

喬寓咖啡14-B館環境.jpg
喬寓咖啡，B館環境
A館寬敞許多，
座位也多幾倍，
雖不像A館那樣緊靠湖畔，
但還是看得到湖畔風光與公園景緻~

喬寓咖啡15-親子溫馨感.jpg
B館的裝潢設計
充滿親子溫馨感

喬寓咖啡16-毛絨坐騎.jpg
B館內的毛絨坐騎

喬寓咖啡17-雲朵燈飾.jpg
B館內的雲朵燈飾

喬寓咖啡18-飲品上桌.jpg
我們在A館點的飲品上桌
整面透明玻璃牆外就是濱水湖畔，
是賞水天一色 、風景明媚的絕佳座位。

喬寓咖啡19-我們的餐點.jpg
我們的餐點
招牌咖啡110
台灣四季80
青青柳橙85
喜歡奶茶85
千層蛋糕
泰式酸辣鮮蝦義大利麵330
#消費無服務費

喬寓咖啡20-泰式酸辣鮮蝦義大利麵.jpg
泰式酸辣鮮蝦義大利麵
好看好吃，
雖感覺這價位稍微偏貴些，
但美景加持下，
加上老婆和女兒頗開心，
又覺得還好~

喬寓咖啡21-飲品與蛋糕.jpg
我們的飲品與蛋糕
青青柳橙的外觀頗好看的，
一杯才85元，
點這當店內的低消，
很划算！

喬寓咖啡22-留影.jpg
「喬寓咖啡」是間新開幕的美麗濱湖咖啡館，
低消每人一杯飲品，
限時90分鐘。
最便宜的飲品才80元，
不收服務費，
可把水天一色、風景明媚，
以及飛機低空掠過的畫面盡收眼簾，
CP值超高！
母女倆對來這，
感到非常開心滿意~
不過提醒讀者們一下，
店家目前在試營運，
當天我們的餐點等候較久，
且正式營運後，
消費模式是否會再調整，
也需依店家的實際公告。

女兒拍的影片，我覺得拍的很不賴~
【低　　消】每人一杯飲品
【營業時間】10001800
試營運期間營業時間：週一、週三～週日，10-18
＊每週二公休，請各位朋友別白跑一趟囉
＊用餐時間90分鐘
【地　　址】桃園市大園區華興路2801號（華興池生態埤塘公園）

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