以往想到sake bar(清酒吧)，總是會讓人想到條通，或是華燈初上的景象，

但酒桃Sake momo這家sake bar，顛覆常人的想像，先是在台北大安區光復南路的巷弄內，

開了這家外觀隱密到不行的店，然後提供的料理根本直逼日式料理或餐酒館等級，請跟著蛋塔的文字一一看下去！

外觀就是如此不顯眼又很安靜，

推開門之後以為進入什麼異次元或是大阪的哪間好餐廳，

印入眼簾的是吧檯位置，還有滿冰櫃的清酒，

多種清酒讓人無從挑起，但其實每一隻都有清楚的介紹，店員也很熱情的推薦！

重點是店員不會用直入式的方式推銷，而是了解客人的需求、當天的點餐再適時的推薦，

這種感覺比較像是討論，讓我們選擇酒類的時候感覺很舒服，重點是店員推薦的酒真的很搭餐！

除了吧檯位以外，也有兩桌，所以位置不多，請大家記得定位，

當天前往的時候是晚上六點半，到七點半的時候整間客滿，八點半的時候整間鬧哄哄的超熱鬧！

但如果是兩個人來的話，

其實坐在吧檯很舒服，而且店員也會適時的關心，

水杯就超美！根本意圖讓人想買杯子回家？

一間店的用心真的細節都可以感受到，

所有使用的餐具、碗盤，甚至連筷架都很漂亮，

杯墊可愛的根本可以出周邊商品，

而且夠厚又吸水，使用上真的超加分！

酒桃Sake momo的菜單，

分類清楚一看就懂！

除了有中文以外還有英日文，帶外國朋友來非常適合阿～

推薦的話前面有愛心，會辣的話前面有辣椒，

還有適時的圖片穿插，

這菜單真的設計的很完美！

除了菜單寫得清楚以外，店員的介紹也很完整！

酒精性飲品的部分除了菜單以外，大家也可以自行到冰櫃前挑選，

目前酒桃Sake momo的清酒都是整支開瓶，期待快快開放可以點單杯的那一天！

這樣就可以喝到更多不同的清酒了～

西班牙蛋塔貼心提醒：喝酒不開車，開車不喝酒～

柚香蘿蔔 $80

開胃小菜有夠入味！

酸甜滋味的蘿蔔，讓人胃口大開了！

船長愛魚肝 $240

吃到這道不得不稱讚酒桃Sake momo，那魚肝完全沒有腥味，

只有滿滿的鮮味，搭配入口即化的口感，

蛋塔推薦夾一點生菜搭配一點魚肝，一起吃～脆軟兩種口感，搭配生菜的水分、魚肝的香味，一整個就是大滿足！

辯天 豔姬生酒 300ml $750

酒桃Sake momo有太多太多清酒了！

我們真的是無從挑起，再加上每一隻都很想喝，

在店員專業的分析我們所點的菜色之後，推薦了我們這支～

我個人不太喜歡太甜的酒精飲品，

辯天剛入口的時候對我來說偏甜，但搭配我們所點的餐，真的都超適合！

真的不得不對酒桃Sake momo的店員敬禮～真的太會搭配！

很貼心的也有附上冰桶，可以讓清酒保持冰涼溫度唷！

補充說明～

當天剛喝辯天的時候，只有蛋塔覺得偏甜，周先生和友人都覺得很順口好喝唷！

只能說每個人口感不同～給大家參考參考～

黃檸檬角嗨 $220

調酒系列酒桃Sake momo也是有提供的，這黃檸檬角嗨偏酸甜，很適合悶熱的夜晚！

子寶 柚子酒 80ml $260

這柚子酒是周先生一坐下來就說想喝的，

真的是懂酒之人（稱讚一下自己的先生），這柚子酒也太好喝，甘甜又不澀！

單喝搭配餐都可以！

赤蝦撞蛋 $220

愛吃生食的人絕對不能錯過，

餐點才陸續上桌，我就覺得酒桃Sake momo真的不只是一間清酒吧，根本就是日式創意料理店！

生蝦搭配生蛋黃，些許的麻油辣椒調味，這樣竟然就超級好吃，

而且生蝦新鮮脆甜！這好厲害啊～

醬漬螢烏賊 $180

四分之一日本血統的友人說，日本人最喜歡在喝酒的時候吃點小生食，這螢烏賊也是其中一道，

從來沒吃過螢烏賊的我真的是新鮮體驗，

沒想到就這樣滑嫩滑進我的胃裡！搭配淡淡的醬油香氣好滿足～

深海珠寶盒 $380

真的好想知道酒桃Sake momo的廚師是什麼背景什麼名堂，

為什麼可以在清酒吧端出這麼專業的大菜！

這根本就是辦桌等級～

魚類的鮮甜到不行，新鮮程度更是不用多做描述，

但讓我最喜歡的是上面畫龍點睛的一些小調味，

像是青甘魚上的柚子胡椒、甜蝦上的蟹膏，都讓生魚片本身因為這樣點綴的關係，變得更加美味！

還有那鮮甜到不行的干貝，搭配得竟然是魚子醬阿～各位觀眾！

又脆又甜的干貝，搭配在嘴裡會撲滋撲滋的魚子醬，超幸福！

脆皮燒肉 $300

酒桃Sake momo的脆皮燒肉竟然是搭配白糖？？？

烤的酥脆不油膩的五花肉，單吃就超級好吃～

搭配白糖讓我超困惑，但聽說是古老吃法！

但是～真心愛上這樣的吃法！

吃起來莫名順口，鹹甜滋味竟然讓我想起小時候的餅乾～可口奶滋！

另一個醬料則是蜂蜜芥子醬，搭配起來有種在吃德國豬腳的錯覺，

這脆皮燒肉聽起來簡單，吃起來超不簡單，值得點！是功夫菜來著～

海景茶碗蒸 $220

他是一碗茶碗蒸，一碗茶碗蒸，一碗茶碗蒸，

上桌我不斷告訴自己，因為真的美得像一個藝術品讓人捨不得吃！

有小干貝、魚子醬，還有滿滿滿的鮭魚卵！

鮭魚卵搭配蒸得嫩嫩嫩嫩的蛋，真的是太幸福了～～～～～～～～～～～～

本來以為裡面的甜蝦只是一小尾，

沒想到這塊頭有夠大！鮮甜到不行，為了這甜蝦可以再點一次茶碗蒸！

炙燒比目丼 $380

熱愛比目魚鰭邊肉的我，怎麼可以錯過這炙燒比目丼呢！

炙燒得恰到好處，上桌都還可以聞到比目魚鰭邊肉特有的油脂香氣！

搭配的醋飯也很完美，

一起吃下肚就是幸福好滋味，真的太太太太幸福了～

跟我一樣熱愛比目魚鰭邊肉的人，請一定要點一碗自己獨享，太好吃根本不想跟人分享啊！

深海巨蟹棒 (兩式) $200

真的是超巨！新鮮的蟹肉香氣好舒服，

裡面搭配類似美乃滋的醬料，增添的滑順的口感！

周先生不敢吃生食，一路上忍著想吃海鮮直到這巨蟹棒，看到他兩口就把一份吃光，直點頭說好吃好吃～

沒想到吃到好吃的食物，中文變得超溜～

蒜香奶油蝦 $280

下酒料理絕對不能錯過這道！

蒜香奶油搭配大蝦，

重點是蝦子都幫大家脫好殼了，酒桃Sake momo有夠貼心～完全不用讓客人沾手！

可以優雅的一手拿酒杯，一手拿餐具，超舒服的用餐！

栗子南瓜天婦羅 $120

本來就很愛栗子南瓜的我，酒桃Sake momo把栗子南瓜切薄片沾粉去炸，

單吃就不油膩很舒服，搭配那天婦羅醬很順口好吃！

牛腸龍田揚 $180

在台灣很少可以看到炸牛腸，沒想到酒桃Sake momo竟然有提供，

一口一個很順口，應該再加點一杯啤酒應該是絕配！

傳統炸年糕 $80

看到這道想起過年就要到了，那炸年糕絕對是必吃，

平常時間吃不到沒關係，酒桃Sake momo就有啊！

外面的炸衣有點像是越南米紙，很薄但很脆口，

這道蛋塔推薦一上桌先食用，冷掉之後年糕的甜度較高偏膩口～

冰淇淋最中餅 $80

沒想到竟然可以在最中裡面夾進冰淇淋，

讓周先生獨享這甜點，他吃得滿意到不行，

酒桃Sake momo的最中餅超可愛的，記得轉個面可以看到愛心唷！

〖店家資訊〗

店 名：酒桃Sake momo

地 址：台北市大安區光復南路456巷6號

營業時間：周一~周日 18:00-01:00

營業電話：02 2703 7507

官方IG：https://www.instagram.com/sakemomobistro/

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

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