天氣慢慢變冷了，又到了吃鍋的季節啦～說到台中浮誇系活體海鮮火鍋，這間深紅汕頭鍋物一定是榜上有名，台中在地深耕十年，主打高級活體海鮮搭配自熬精選湯頭，除了台中，目前台北及新竹都有分店，招牌屠龍計劃必點，份量超驚人！

深紅汕頭鍋物台中崇德店位置

深紅汕頭鍋物目前台中共有兩間分店，總店在西區美村路上，糖糖這次是來到位在台中北屯區昌平東五路的深紅汕頭鍋物台中崇德店，近臺中洲際棒球場、八二三砲戰紀念公園，門口處可停車，附近也有很多停車格可以停

深紅汕頭鍋物台中崇德店環境

深紅汕頭鍋物台中崇德店的空間非常寬敞，座位數以4-6人為主，非常適合小家庭或多人來聚餐

除了一般的座位區，深紅汕頭鍋物台中崇德店還有提供包廂圓桌座位，有需要的朋友可以事先預訂

醬料區在最旁邊採自助取用

深紅汕頭鍋物台中崇德店的水族箱在最前方，門一打開就可以看到，裡頭瓦跳跳的波士頓龍蝦，不定期還會提供季節限定的活體海鮮，像是帝王蟹、活體麵包蟹、活體黃金蟹、活體澳洲龍蝦等

屠龍盛宴 五人 8399元

糖糖這次點了深紅汕頭鍋物招牌屠龍計劃中的五人屠龍盛宴，一上桌立刻驚豔全場，第一次看到食材要店員兩人用扛的上桌（笑），就知道內容物有多澎派，肉品包含日本A5和牛、美國雪花牛、美國安格斯板腱牛、美國牛小排、台灣梅花嫩豚豬及台灣嚴選雞腿肉，另外海鮮有活體波士頓龍蝦、極鮮大草蝦、生鮮蛤蜊、活凍鮑魚、台灣海鱸魚、日本生食級干貝、船凍小卷、野生白蝦、阿根廷天使紅蝦等共九種海鮮

升級鴛鴦鍋 50元 - 黃金花膠雞湯 加價 299元

糖糖將湯頭升級鴛鴦鍋，一次可以品嘗到兩種湯頭，糖糖選了深紅汕頭鍋物的招牌黃金花膠雞湯，需加價299元，使用整隻老母雞燉煮至湯頭呈現金黃色澤，裡頭也加入了滿滿花膠，越煮口感越綿，湯頭濃厚香醇，煮上海鮮後喝起來更加鮮甜好喝

鮮熬扁魚時蔬大骨湯

鴛鴦鍋另一鍋糖糖選了深紅汕頭鍋物的另一個招牌鮮熬扁魚時蔬大骨湯，使用蔬菜、豬骨及雞骨熬製而成的精華白湯，加上長時間烘烤製成的扁魚粉，入口除了白湯本身的清甜，還多了扁魚的獨特香氣

接下來要來介紹這次屠龍計劃的主角也是就是波士頓龍蝦，五人份是三隻活體波士頓龍蝦，店家會先送上活體讓大家拍照，拍完照之後再幫大家送至廚房處理

店家將活體波士頓龍蝦剖半，瞧瞧裡頭的龍蝦腦看起來相當誘人呀，直接放入鍋中煮就完成囉

瞧瞧這肥美的龍蝦肉，活體就是不一樣，肉質相當彈牙鮮美，蝦腦的部分也超鮮甜

海鮮的部分除了活體波士頓龍蝦，還有生鮮蛤蜊、活凍鮑魚、台灣海鱸魚、日本生食級干貝、船凍小卷、野生白蝦、阿根廷天使紅蝦及極鮮大草蝦等共九種海鮮，每樣海鮮都非常新鮮，另外蝦子的部分店家還有提供免費去殼的服務，讓大家不必動手剝殼就能享用Q彈鮮甜的蝦肉

除了原本的海鮮，糖糖還加購廣島牡蠣買一送一，加購299元有兩顆，買一送一等於299元有四顆廣島牡蠣超划算，每顆牡蠣超非常大顆，肉質肥美鮮甜，咬下去還會大爆汁

深紅汕頭鍋物的綜合菜盤還蠻澎派的，裡頭主要都是新鮮蔬菜，沒有什麼火鍋料，如果本身不太吃菜盤的朋友，可以換每份可換五隻白蝦或五顆蛤蜊

深紅汕頭鍋物的屠龍計劃不只海鮮厲害，肉品也很狂！五人份的肉品包含日本A5和牛、美國雪花牛、美國安格斯板腱牛、美國牛小排、台灣梅花嫩豚豬及台灣嚴選雞腿肉，一次吃到六種肉品

美國雪花牛有著豐富油脂，涮至七分熟，肉質軟嫩鮮甜，富有濃郁的牛肉香氣

嚴選美國頂級無骨牛小排，有著美美的大理石紋油花，分布勻稱，肉色呈現鮮紅色澤，口感鮮嫩多汁，吸附著黃金花膠雞湯的濃郁湯頭，讓人一片接一片停不下來

美國安格斯板腱牛中間帶有一條嫩筋，油花不多，建議涮製五分熟，肉質紮實帶有嫩筋的韌性，讓人越嚼越香

除了美國牛，屠龍計劃套餐中還可以吃到日本A5和牛，油花分布細緻勻稱，只要輕涮五秒，肉質軟嫩，入口即化

台灣梅花嫩豚豬，取自位在豬前腿靠近背的部位，油花分布勻稱，吃起來較紮實且無腥味

和牛干貝鮭魚卵飯 加購價 199元

瞧瞧這碗在日本料理店才看得到的炙燒和牛干貝鮭魚卵飯在深紅汕頭鍋物也吃得到，裡頭加入了炙燒日本A5和牛及日本生食級干貝，佐上鮭魚卵，再淋上特製醬油，鮮味大爆表

蛤蠣雞湯粥 199元

深紅汕頭鍋物不只鍋物厲害，還有這個蛤蠣雞湯粥也超狂，加購價只要199元，裡頭的蛤蠣量完全沒再客氣，加入蒜頭爆香的深紅雞湯下去燉煮，畫面看起來超邪惡

將蛤蠣煮開之後再加入白飯、蔥花及加購的雞蛋下去熬煮，鮮甜的蛤蠣雞湯粥就完成囉

瞧瞧這樣一鍋滿滿蛤蠣只要加購199元真的物超所值！蛤蠣肉滿滿，粥品除了蛤蠣的鮮甜，還多了雞湯的香濃，雖然已經很飽，還是讓人想要一碗接一碗

蔓越莓果醋冰沙／桂花釀冰沙

五人套餐可以選兩壺飲料，糖糖選了蔓越莓果醋冰沙及桂花釀冰沙，兩款糖糖都很喜歡，喝起來酸酸甜甜的，清爽又解膩

龍蝦蛋糕／井裡月頂級木耳飲

深紅汕頭鍋物的飯後甜點可以選擇龍蝦蛋糕或井裡月頂級木耳飲，可愛的龍蝦螯造型蛋糕是檸檬乳酪蛋糕，口感綿密，交織著淡雅的檸檬香氣，另一個井裡月頂級木耳飲吃起來微甜，每一口都可以吃到古溜的銀耳

台中活體海鮮火鍋推薦，喜歡吃海鮮的朋友，這間浮誇系海鮮鍋物「深紅汕頭鍋物」你一定要收藏，招牌屠龍計劃超浮誇，活體波士頓龍蝦讓你爽爽吃，激推招牌黃金花膠雞湯，採用老母雞下去熬煮，裡頭還有滿滿花膠，還有超多料的蛤蠣雞湯粥加購價只要199元真的超划算