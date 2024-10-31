A5和牛、北海道帝王蟹吃到飽?!!你沒看錯!萍果也沒說錯喔!

位在高雄市左營區這家梨花A5和牛放題，可以吃到各種A5和牛頂級肉品，北海道帝王蟹還有海鮮，

而且還是一家吃到飽的店，絕對讓你吃的超過癮!!

店面在巷弄裡，不過門前就是他們家的汽機車停車場，不用擔心不好停車。

綠色植栽、座椅與木質裝潢，色調搭配看起來就很舒服，

店內空間很寬廣，三五好友聚餐，尾牙春酒推薦，

店內座位144席次，再多人都可以容納得下。

角落旁有處網美拍照打卡的布置。

這次和老公一起來用餐，服務人員帶位後，先跟我們介紹用餐方式與優惠活動，

拍照打卡就送琵琶蝦。

選擇神戶之宴，在Google留下五星評論，還有北海道大干貝吃到飽。

而且出示證件，當日壽星贈送活體波士頓龍蝦一隻，

當月壽星贈送松葉蟹一份。

餐點部分有三種價位，近江之宴、松坂之宴、神戶之宴，

價位的差別在於可以選擇的品項，我們就是為了A5和牛、北海道帝王蟹吃到飽而來，

所以選了神戶之宴，所有的肉品選項都可以點喔!

除了我們最想吃的和牛，其他肉品選擇也很多唷!

有台灣豚梅花、西班牙伊比利豚、伊比利腹松坂、紐西蘭小羔羊、十八養場紅玉雞腿。

火鍋配料也有幾道少見的，像是滷肥腸、滷牛筋、滷蜂巢肚，

海鮮選項也超豐富，有鑽石蝦、天使紅蝦、迷你章魚、磯岸鮑魚、紐西蘭淡菜、播磨生蠔、紅條石斑、北海道帆立貝...，

這樣的價格，這些都可以吃到飽，真的超幸福的!!

活體波士頓龍蝦就在店內的水缸內游來游去，現點現殺，

如果不是當日壽星，想吃龍蝦也可以單點唷!!

醬料種類也很多，而且旁邊還有海尼根啤酒，

同樣也是隨你暢飲唷!!

((未滿十八歲禁止飲酒，請遵守喝酒不開車，禁止酒駕))

飲料的選擇也很多種，有汽水、可樂。

柳橙汁、可爾必思、烏梅汁、日式煎茶、奶茶、咖啡。

TWININGS唐寧茶。

莫凡彼冰淇淋有四種口味可以選。

Häagen-Dazs冰淇淋也有四種口味。

有和牛肉燥可以淋在白飯上。

各種麵類、老油條、雞蛋。

現抓的波士頓龍蝦，送進去廚房"解體"前，

請服務人員先讓我們拍張照片^^

之後廚房人員會幫忙分解，好容易下鍋煮食。

松葉蟹，這也是萍果第一次吃，肉質細緻鮮甜。

太多食材都想吃看看，有選擇障礙的萍果都不知道怎麼點菜了，

先由服務人員幫我們配送一份海鮮盤，

鑽石蝦、北海道帝王蟹、紐西蘭淡菜、撥磨生蠔、台灣文蛤、紅條石斑、軟絲、北海道帆立貝。

每一項海鮮都很鮮甜美味。

食蔬盤，吃肉肉的同時也要來點蔬菜。

胭脂蝦、天使紅蝦、葡萄蝦，不同種類的蝦子，吃起來口感也略有些不同，

胭脂蝦有著細緻偏軟口感，天使紅蝦則是肉質緊密彈牙，葡萄蝦偏軟嫩鮮甜，

而且鮮味十足!

北海道生食級大干貝，這尺寸都跟50元硬幣一樣大了，

絲狀肉質軟嫩鮮甜多汁。

撥磨生蠔

同樣是超大顆的，滑嫩口感，每顆都超飽滿，咬下爆汁鮮甜。

北海道帝王蟹

肉質緊實有彈性，Q彈口感甜味十足。

A5和牛雪花、特選無骨牛小排

A5和牛霜降

A5和牛特選

極上澳洲和牛

A5和牛肋眼

特上國產和牛

每一款肉品吃起來都有著不同的口感，有的油花豐富入口即化，

有的肉質紥實Q彈，有的透著奶香富有嚼勁，

充滿軟嫩濃郁的肉香滋味，每一種都好好吃喔!!

在湯底的部分有六種選擇水炊昆布、新疆孜然、東北酸白菜、秘製麻辣、壹O參蝦皇、養顏牛蒡，

我們則是選了水炊昆布和壹O參蝦皇。

水炊昆布的湯底是用豚骨、昆布、蔬菜熬煮的，很適合來煮海鮮類，吃的到海鮮最原始的鮮甜味，

壹O參蝦皇的湯底是103旬新加玻奶奶的獨門手藝，以108℃高溫油煉大量海鮮，

在湯鍋慢火熬煮五小時以上，再加入多種濃郁辛香料，帶點小辣口感呈現橘紅色湯底，

雖說是小辣，但入口有辣香味，卻不辣口，連我家不吃辣的老公，都說這款湯底喝起來很香濃。

水炊昆布來煮海鮮類，壹O參蝦皇則是來涮牛肉，A5和牛肉質真的很鮮甜耶!涮個幾秒就可以吃了!

用餐時間為120分鐘，點餐時間為75分鐘，光是第一輪上來的菜品就讓我們吃的超飽的，

海鮮類一吃就知道它的新鮮度，每一種都鮮甜美味可口，肉品的肉質更是鮮嫩多汁，

超豪華的菜色，有可以吃到飽，這價格真的很超值呢!!

下次朋友約聚餐，萍果一定大推來梨花A5和牛放題。

營業時間：

平日11：00 - 23：00

假日11：00 - 23：00

用餐時間120分鐘（最後入場21:30)

梨花A5和牛放題

電話:07-5506811

高雄市左營區安吉街468號

預約: opentable.com.tw, inline.app