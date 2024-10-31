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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【高雄。左營區】梨花A5和牛放題，A5和牛、北海道帝王蟹吃到飽，生日再送波士頓龍蝦、松葉蟹!!尾牙春酒推薦~

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題，A5和牛、北海道帝王蟹吃到飽，生日再送波士頓龍蝦、松葉蟹!!尾牙春酒推薦~

萍果 人氣：21
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窩客好文

萍果

發表篇數：97篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

梨花 A5和牛放題
place高雄市左營區安吉街468號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【高雄。左營區】梨花A5和牛放題1.jpg

A5和牛、北海道帝王蟹吃到飽?!!你沒看錯!萍果也沒說錯喔!

位在高雄市左營區這家梨花A5和牛放題，可以吃到各種A5和牛頂級肉品，北海道帝王蟹還有海鮮，

而且還是一家吃到飽的店，絕對讓你吃的超過癮!!

店面在巷弄裡，不過門前就是他們家的汽機車停車場，不用擔心不好停車。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題2.jpg

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題3.jpg

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題4.jpg

綠色植栽、座椅與木質裝潢，色調搭配看起來就很舒服，

店內空間很寬廣，三五好友聚餐，尾牙春酒推薦，

店內座位144席次，再多人都可以容納得下。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題5.jpg

角落旁有處網美拍照打卡的布置。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題6.jpg

這次和老公一起來用餐，服務人員帶位後，先跟我們介紹用餐方式與優惠活動，

拍照打卡就送琵琶蝦。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題7.jpg

選擇神戶之宴，在Google留下五星評論，還有北海道大干貝吃到飽。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題8.jpg

而且出示證件，當日壽星贈送活體波士頓龍蝦一隻，

當月壽星贈送松葉蟹一份。

 

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題9.jpg

餐點部分有三種價位，近江之宴、松坂之宴、神戶之宴，

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題10.jpg

價位的差別在於可以選擇的品項，我們就是為了A5和牛、北海道帝王蟹吃到飽而來，

所以選了神戶之宴，所有的肉品選項都可以點喔!

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題11.jpg

除了我們最想吃的和牛，其他肉品選擇也很多唷!

有台灣豚梅花、西班牙伊比利豚、伊比利腹松坂、紐西蘭小羔羊、十八養場紅玉雞腿。

火鍋配料也有幾道少見的，像是滷肥腸、滷牛筋、滷蜂巢肚，

海鮮選項也超豐富，有鑽石蝦、天使紅蝦、迷你章魚、磯岸鮑魚、紐西蘭淡菜、播磨生蠔、紅條石斑、北海道帆立貝...，

這樣的價格，這些都可以吃到飽，真的超幸福的!!

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題12.jpg

活體波士頓龍蝦就在店內的水缸內游來游去，現點現殺，

如果不是當日壽星，想吃龍蝦也可以單點唷!!

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題13.jpg

醬料種類也很多，而且旁邊還有海尼根啤酒，

同樣也是隨你暢飲唷!!

((未滿十八歲禁止飲酒，請遵守喝酒不開車，禁止酒駕))

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題14.jpg

飲料的選擇也很多種，有汽水、可樂。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題15.jpg

柳橙汁、可爾必思、烏梅汁、日式煎茶、奶茶、咖啡。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題16.jpg

TWININGS唐寧茶。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題17.jpg

莫凡彼冰淇淋有四種口味可以選。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題18.jpg

Häagen-Dazs冰淇淋也有四種口味。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題19.jpg

有和牛肉燥可以淋在白飯上。

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各種麵類、老油條、雞蛋。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題21.jpg

現抓的波士頓龍蝦，送進去廚房"解體"前，

請服務人員先讓我們拍張照片^^

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題22.jpg

之後廚房人員會幫忙分解，好容易下鍋煮食。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題23.jpg

松葉蟹，這也是萍果第一次吃，肉質細緻鮮甜。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題24.jpg

太多食材都想吃看看，有選擇障礙的萍果都不知道怎麼點菜了，

先由服務人員幫我們配送一份海鮮盤，

鑽石蝦、北海道帝王蟹、紐西蘭淡菜、撥磨生蠔、台灣文蛤、紅條石斑、軟絲、北海道帆立貝。

每一項海鮮都很鮮甜美味。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題25.jpg

食蔬盤，吃肉肉的同時也要來點蔬菜。

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【高雄。左營區】梨花A5和牛放題27.jpg

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題28.jpg

胭脂蝦、天使紅蝦、葡萄蝦，不同種類的蝦子，吃起來口感也略有些不同，

胭脂蝦有著細緻偏軟口感，天使紅蝦則是肉質緊密彈牙，葡萄蝦偏軟嫩鮮甜，

而且鮮味十足!

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題29.jpg

北海道生食級大干貝，這尺寸都跟50元硬幣一樣大了，

絲狀肉質軟嫩鮮甜多汁。

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撥磨生蠔

同樣是超大顆的，滑嫩口感，每顆都超飽滿，咬下爆汁鮮甜。

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北海道帝王蟹

肉質緊實有彈性，Q彈口感甜味十足。

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A5和牛雪花、特選無骨牛小排

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A5和牛霜降

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A5和牛特選

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極上澳洲和牛

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A5和牛肋眼

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特上國產和牛

每一款肉品吃起來都有著不同的口感，有的油花豐富入口即化，

有的肉質紥實Q彈，有的透著奶香富有嚼勁，

充滿軟嫩濃郁的肉香滋味，每一種都好好吃喔!!

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題38.jpg

在湯底的部分有六種選擇水炊昆布、新疆孜然、東北酸白菜、秘製麻辣、壹O參蝦皇、養顏牛蒡，

我們則是選了水炊昆布和壹O參蝦皇。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題39.jpg

水炊昆布的湯底是用豚骨、昆布、蔬菜熬煮的，很適合來煮海鮮類，吃的到海鮮最原始的鮮甜味，

壹O參蝦皇的湯底是103旬新加玻奶奶的獨門手藝，以108℃高溫油煉大量海鮮，

在湯鍋慢火熬煮五小時以上，再加入多種濃郁辛香料，帶點小辣口感呈現橘紅色湯底，

雖說是小辣，但入口有辣香味，卻不辣口，連我家不吃辣的老公，都說這款湯底喝起來很香濃。

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題40.jpg

水炊昆布來煮海鮮類，壹O參蝦皇則是來涮牛肉，A5和牛肉質真的很鮮甜耶!涮個幾秒就可以吃了!

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題41.jpg

用餐時間為120分鐘，點餐時間為75分鐘，光是第一輪上來的菜品就讓我們吃的超飽的，

海鮮類一吃就知道它的新鮮度，每一種都鮮甜美味可口，肉品的肉質更是鮮嫩多汁，

超豪華的菜色，有可以吃到飽，這價格真的很超值呢!!

下次朋友約聚餐，萍果一定大推來梨花A5和牛放題。

營業時間：

平日11：00 - 23：00

假日11：00 - 23：00

用餐時間120分鐘（最後入場21:30)

梨花A5和牛放題

電話:07-5506811

高雄市左營區安吉街468號

 

預約: opentable.com.twinline.app

文章標籤
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