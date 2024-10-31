【台中食記】立麒鮮肉湯包

每次來到豐原都是逛逛廟東夜市，這次來決定吃個道地熱門美食，這間立麒鮮肉湯包在google擁有2000多則評論4.1顆星，是間在地經營30年的老店，不論假日或平日用餐時間隨時都在排隊，號稱豐原版的鼎泰豐，他們的湯包有滿滿的湯汁，炒飯也是推薦必吃，下次來到豐原別再只是逛廟東夜市了！

開車前往可停附近的臺中市葫蘆墩文化中心停車場，搭乘火車至豐原車站下車步行約10分鐘。

▲立麒鮮肉湯包為兩間店面打通，門口滿滿的排隊候位人潮，當天排了將近一個小時才吃到。

▲走廊上的候位座位不多，大部份的人都是站著等，對候位的顧客不是很友善。

▲抵達先至櫃檯登記，號碼會寫在菜單上，要注意的是外帶單是紅色的，內用單是黃色的。

▲立麒鮮肉湯包菜單：湯包有鮮肉、泡菜和松露三種口味，其他有麵類、飯類、湯類、現炒類和青菜類。

▲湯包都是現桿現包現蒸，現做的保證新鮮，廚房同時有好幾個員工在忙。

▲內用空間寬闊座位其實很多，但生意實在太好了候位就是要等。

▲牆上還有上次小英總統造訪的照片。

▲櫥窗內有多款小菜可選，櫥窗有使用玻璃門隔開要取用時再打開，衛生做得不錯。

▲醬料區提供多種常用醬料，還有薑絲、酸菜和辣醬。

▲鮮肉湯包 110元：湯包一籠有有七顆，外皮擀得極為透薄，咬開後滿滿的湯汁馬上流出，湯汁混合著青蔥和豬肉的鮮甜，整體吃起來蠻清爽的完全沒有油膩感，沾上店家特製辣醬味道會更有層次。

▲燙青菜 40元：青菜有空心菜、豆芽菜和高麗菜可選，我選的是空心菜，當天店員可能搞錯做成炒青菜，空心菜又脆又綠，使用油蔥酥清炒非常香。

▲招牌乾麵 50元：乾麵的擺盤蠻好看的，配菜有豆芽菜和湯青菜，肉燥使用全瘦肉再加點芹菜提味，整體醬汁味道較淡口味不夠重，麵條軟硬適中。

▲火腿蛋炒飯 85元：炒飯雖然加入了我不愛的三色豆，但完全不影響炒飯整體的口感，炒飯炒得粒粒分鑊氣十足，有將火腿油脂的香氣給逼出來，蛋液和醬油也很均勻的沾在每一粒米上，炒飯是他們的強項之一絕對必點！

雞蛋糕短評：豐原排隊名店，當天假日排了30分鐘排到，內用空間座位多翻桌率算快，湯包內有滿滿的湯汁，青蔥味道很香，炒飯有濃濃鍋氣粒粒分明很有水準，乾麵醬汁味道較淡比較沒記憶點。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★★



【立麒鮮肉湯包美食資訊】

地址：台中市豐原區水源路590號

電話：0425288542

官網：facebook

營業時間：11:00–20:00 (周四、周日公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團