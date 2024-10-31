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【新竹美食】元祖林魷魚羹｜飄香百年魷魚羹！紅槽肉圓、粉沯必點。城隍廟美食小吃 - 貪吃猴的幻想

貪吃猴 人氣：31
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窩客好文

貪吃猴

發表篇數：733篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：

元祖林魷魚羹
phone0985-014205
place新竹市北區中山路77號
作者本次評價：
3.25
美味度
3.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
3.00
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【新竹美食】元祖林魷魚羹｜飄香百年魷魚羹！紅槽肉圓、粉沯必點。城隍廟美食小吃 - 貪吃猴的幻想

元祖林魷魚羹新竹城隍廟美食。新竹美食戰區城隍廟，周邊美食吃不完，這次探訪位在城隍廟裡面的創始百年老店<元祖林魷魚羹>專賣古早味紅槽肉圓、魷魚羹、臭豆腐等美食小吃，逛街之餘還是得先填飽肚子，就來帶大家來嘗鮮看看吧~

元祖林魷魚焿
地址:新竹市北區中山路77號
電話:0985-014-205
時間:10:00–21:30
粉專:請點我

城隍廟美食懶人包

元祖林魷魚羹在哪裡?

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元祖林魷魚羹可以從中山路的側門進入城隍廟比較近，進去就能看到店家招牌

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在城隍面裡面元祖林魷魚羹有幾間分店都是一起的，一二樓都有座位還有冷氣開放

元祖林魷魚羹環境介紹

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主打肉圓、魷魚羹、臭豆腐、飯麵食等小吃，中午接近12點時人會非常多，不想要人擠人用餐推薦可以開店10店左右就先來吃。

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座位區都是小張桌子，空間微擠，接著再到2樓看看

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二樓稍微寬敞一些，有大張桌子可以小家庭用餐

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旁邊備有免洗餐具跟調味料

元祖林魷魚羹菜單價位

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主食類差不多都60~70元，各種飯麵、米粉、冬粉、粄條都有，搭配小吃、湯品小菜一個人差不多一兩百就能吃得很飽。

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這次先來點幾樣小吃，肚子還要留點空間跑其他家美食

純肉貢丸湯 $50

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【新竹美食】元祖林魷魚羹｜飄香百年魷魚羹！紅槽肉圓、粉沯必點。城隍廟美食小吃 - 貪吃猴的幻想

新竹手工貢丸很有名，口感Q彈又紮實，清湯有芹菜跟油蔥，加點胡椒就是很傳統的古早味

粉沯 $70

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QQ的粉沯也是這裡的人氣小吃，淋上特製蒜蓉醬油非常夠味

綜合肉圓 $50

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紅槽肉圓會搭配自製沾醬跟蒜蓉醬，QQ外皮看起來挺誘人。

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肉圓外皮Q滑帶勁，沾著醬料吃還是很過癮

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肉餡選用台灣豬肉，紅槽醃製過很夠味，吃起來是緊實的口感，我個人蠻喜歡的。

店家資訊

元祖林魷魚焿
地址:新竹市北區中山路77號
電話:0985-014-205
時間:10:00–21:30
粉專:請點我

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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評分者：貪吃猴
評論分數
5.0



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