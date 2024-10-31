在新竹的泰式料理中，怎能不提到泰銷魂？這家餐廳絕對是泰國美食的代名詞，讓每位來此用餐的人都能體驗到真正的泰式風味。

走進泰銷魂，有別以往的泰式餐廳瞬間感受到淺淺優雅的泰國氛圍，店內的設計給人一種溫暖的異國情懷，從自然植物裝飾到細緻牆面畫風都讓人很有感覺。

輕泰風情區，色調柔和寬敞的用餐空間就像是泰國小資咖啡廳，讓你和好友邊吃邊聊，完全不擔心會被隔壁桌聽到八卦。

當然也有包廂適合聚餐、尾牙同樂！

跟著我味覺試試必點銷魂料理：讓大家一試成主顧🤭！

銷魂生蝦，新鮮的生蝦已經夠勾人了，再加上酸辣到位的泰式香料醬汁，瞬間把味蕾開到最大。

鮮嫩的蝦肉瞬間在口中爆發，彷彿在唇齒間跳舞，肉質彈牙又鮮甜咬下去的瞬間，鮮汁四溢，讓人感受到大海的清新氣息，微微的辣勁與泰式香料的香氣交織在一起，既刺激又不會掩蓋蝦本身的鮮味，讓人忍不住想再多來幾口。

火山排骨：名字一聽就讓人小心翼翼，但試過你就懂了——這酸甜微辣的醬料是靈魂所在，濃郁得讓排骨吃起來格外入味每塊都軟嫩，像一場泰國火山探險，讓你每一口都覺得自己在征服巔峰。

這的火山排骨真的是個「好」功夫阿！排骨帶著酸甜微辣的醬汁，像是披上了火山熔岩般的美味外衣，一咬下去滋味直接爆開，讓你忍不住「火山噴發」地連吃好幾；吃完後別急著放下那盤，這醬汁打包帶回家煮麵，讓它再發揮一次「銷魂」威力，保證香到隔壁鄰居也忍不住偷瞄！

涼拌海鮮，真的是吃一口就讓人瞬間精神抖擻！酸香的湯汁混合著辛香料，酸得剛剛好，辣得恰到好處。

紫洋蔥的微甜就像是個小調味助手，輕輕柔柔地中和了酸辣勁，還有香茅那股淡淡的草本香，海鮮食材每一口吃下去都帶點涼爽感，就像開了空調一樣清爽又開胃說真的，這盤涼拌海鮮下肚，就像瞬間打了杯提神冰飲，清醒得剛剛好！

泰式豬腳，真的是讓人「先肉痛，後滿足」一開始看到價格可能會讓人心跳加速，但豬腳一上桌，馬上懂了它的身價。

店家貼心地將它處理成方便入口的小塊，每塊豬腳都滷得骨肉分離，嫩到入口即化沾點搭配酸辣醬汁後，味蕾像坐過山車般酸酸爽爽。豬腳皮Q彈滿膠質一口下去滿滿的層次感。

泰奶綠奶蓋：來泰銷魂怎能少了這款經典飲品？奶香與茶香交融，滑順的奶蓋口感柔和，就像一陣微風撫過你的味蕾——一解辣味又不會影響後續的美食享受，超級解渴又好拍！

粉紅甜心有令人驚艷的漸層美感，飲品以柔和的粉紅色和清新的白色層次交織，宛如一幅繽紛的藝術作品，喝上一口，酸甜的水果風味瞬間充滿口腔，帶來無比清爽的感受。

用餐心得：泰銷魂不僅以正宗的泰式口味打動人心，這裡的每道菜都充滿了異國風情和豐富層次，服務人員也十分貼心，會耐心地介紹菜品，還會提醒辣度，讓每位顧客都能享受自己最舒服的口味。

如果你喜歡溫和又正宗的泰式料理，那這家餐廳絕對是你的「味蕾避風港」！他們的菜品就像泰國的陽光，溫暖而不刺眼，絕不會讓你的舌頭感到「上火」，這裡都會讓你心滿意足，讓你不自覺地對著菜單喊：“再來一份！

店家資訊

➡️泰銷魂-新竹三民店

🏡 地址：新竹市東區三民路92號1樓

📞 電話：03-515-2392