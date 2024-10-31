南投埔里小吃美食_好厝邊小吃─埔里午餐推薦，70元牛肉麵！每天滷製牛肉、湯頭是靈魂，軟嫩牛肉超大塊、量又多，一吃成主顧的牛肉麵口袋名單加一_附菜單，埔里牛肉麵推薦

目錄索引

1. 關於好厝邊小吃

2. 交通指引_好厝邊小吃

3. 好厝邊小吃環境開箱

3.1 好厝邊小吃_接待區

3.2 好厝邊小吃_製餐區

3.3 好厝邊小吃_用餐空間

4. 好厝邊小吃餐點分享

√ 人氣TOP1_牛肉麵

√ 人氣小菜_燙時蔬

√ 人氣小菜_綜合滷味

5. 消費資訊

5.1 好厝邊小吃餐點評價

5.2 好厝邊小吃菜單

6. 南投埔里小吃美食相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於好厝邊小吃

「埔里牛肉麵推薦」

「南投埔里小吃美食_埔里午餐推薦」

好厝邊小吃在哪裡

好厝邊小吃位於南投縣埔里鎮南安路767號，埔里武聖宮附近；近埔里大成國小、全聯埔里店，附近有公車站、機車停車空間、汽車停車格。

好厝邊小吃餐點特色

「挑戰最便宜_超頂70元牛肉麵」

「銅板價麵食專賣店」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_大成國小站，走路2分鐘。

機車：附近停車空間_南安路。

汽車：附近汽車停車格_南安路。

Ⅱ 交通指引_好厝邊小吃

南安路安八街交叉口_埔里武聖宮附近

南安路安八街交叉口；埔里大成國小附近，選址於南投縣埔里鎮南安路的好厝邊小吃，周邊有公車站、機車停車空間、汽車停車格，好停車、免擔心找不到停車位。

Ⅲ 好厝邊小吃環境開箱

小吃店門口

2024年6月初南投埔里出差日，午餐時間到已放入口袋名單很久的埔里牛肉麵推薦─好厝邊小吃，吃午餐。

■ 好厝邊小吃_接待區

接待區_放大版菜單

好厝邊小吃門口有設置放大版菜單，方便外帶、路過的朋朋們參考。

■ 好厝邊小吃_製餐區

製餐區

按照點單順序，依序製作 → 出餐。

午餐時段11：30~12：30這一段，內用、外帶的人潮爆多，看老闆手起手落，將一份又一份的餐點備好 → 打包或上餐。

■ 好厝邊小吃_用餐空間

用餐空間

位在整棟住宅一樓的用餐空間，沒有過多、華麗的裝潢，簡單擺放幾張桌椅，大約16個座位。

4人桌

主打一個老闆收藏天堂的用餐空間，可以看到各種華麗的小型、中型、大型公仔，吃牛肉麵還可以欣賞這些收藏品，增添用餐樂趣。

2人桌

自助區

餐具、酸菜、醬料可在此區自行取用。

自製酸菜

喜歡酸菜的朋朋，推薦記得加一點，風味層次更豐富。

Ⅳ 好厝邊小吃餐點分享

這次點了：

招牌牛肉麵 小碗

燙時蔬

綜合滷味

√ 人氣TOP1_招牌牛肉麵 小碗 70元

一碗有四大塊滷牛肉、多塊蘿蔔、小白菜、麵條、靈魂牛肉湯頭的招牌牛肉麵，70元吃得到，太~強~了！

主打便宜又好吃的牛肉麵，價格親民、美味又在線，吃過一次會留下深刻印象的。

有些滷牛肉是有帶筋的，筋的口感是嫩口、不會咬不爛的那種，可以吃到迷人的秘製滷汁香氣，細嫩白蘿蔔吸湯入口也好吃，再吃口軟Q麵條、喝口湯，好~滿~足！

√ 人氣小菜_燙時蔬 30元

這份量的燙青菜30元，真心俗又大碗！

看到抓超大一把放入沸騰鍋中煮一波起鍋 → 淋上秘製滷汁、灑上獨家配料 → 出餐，可以吃到優質蔬菜的甜嫩口感、自然清甜。

√ 人氣小菜_綜合滷味

百頁豆腐、豆輪、大黑干、豆干、海帶、甜不辣，攏總伍~

滷味裡面的每一樣食材都有吸附到滷汁香氣，鹹度很督賀，加上薑絲、蔥花一起吃蠻不錯的。

Ⅴ 消費資訊

用餐日期：2024_06月。

付款方式：現金。

■ 好厝邊小吃餐點評價

南投埔里小吃美食，出差順路吃了收藏在口袋名單已久的埔里牛肉麵推薦_好厝邊小吃。

在簡單溫馨的空間裡，吃著現點現煮熱騰騰上桌的超有料牛肉麵、淋上秘製滷汁的現燙青菜、品項很豐富的滷味拼盤，不管是空間、麵食、小菜都可以感受到滿滿用心，之後有到埔里出差會想再來吃~

■ 好厝邊小吃菜單

南投埔里小吃美食_好厝邊小吃菜單，攝於2024_06月。

Ⅵ 南投埔里小吃美食相關資訊

好厝邊小吃

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⏰ 營業時間

二~五 11：00~13：00；17：00~18：00 (週一、六、日公休)

📍 地址：南投縣埔里鎮南安路767號

📞 電話：0968 782 152



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■ 品牌資訊

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