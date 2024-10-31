南投埔里小吃美食_好厝邊小吃─埔里午餐推薦，70元牛肉麵！每天滷製牛肉、湯頭是靈魂，軟嫩牛肉超大塊、量又多，一吃成主顧的牛肉麵口袋名單加一_附菜單，埔里牛肉麵推薦
目錄索引
1. 關於好厝邊小吃
2. 交通指引_好厝邊小吃
3. 好厝邊小吃環境開箱
3.1 好厝邊小吃_接待區
3.2 好厝邊小吃_製餐區
3.3 好厝邊小吃_用餐空間
4. 好厝邊小吃餐點分享
√ 人氣TOP1_牛肉麵
√ 人氣小菜_燙時蔬
√ 人氣小菜_綜合滷味
5. 消費資訊
5.1 好厝邊小吃餐點評價
5.2 好厝邊小吃菜單
6. 南投埔里小吃美食相關資訊
6.1 品牌資訊
Ⅰ 關於好厝邊小吃
「埔里牛肉麵推薦」
「南投埔里小吃美食_埔里午餐推薦」
好厝邊小吃在哪裡
好厝邊小吃位於南投縣埔里鎮南安路767號，埔里武聖宮附近；近埔里大成國小、全聯埔里店，附近有公車站、機車停車空間、汽車停車格。
好厝邊小吃餐點特色
「挑戰最便宜_超頂70元牛肉麵」
「銅板價麵食專賣店」
交通_停車資訊
大眾運輸：公車_大成國小站，走路2分鐘。
機車：附近停車空間_南安路。
汽車：附近汽車停車格_南安路。
南安路安八街交叉口_埔里武聖宮附近
南安路安八街交叉口；埔里大成國小附近，選址於南投縣埔里鎮南安路的好厝邊小吃，周邊有公車站、機車停車空間、汽車停車格，好停車、免擔心找不到停車位。
小吃店門口
2024年6月初南投埔里出差日，午餐時間到已放入口袋名單很久的埔里牛肉麵推薦─好厝邊小吃，吃午餐。
接待區_放大版菜單
好厝邊小吃門口有設置放大版菜單，方便外帶、路過的朋朋們參考。
製餐區
按照點單順序，依序製作 → 出餐。
午餐時段11：30~12：30這一段，內用、外帶的人潮爆多，看老闆手起手落，將一份又一份的餐點備好 → 打包或上餐。
用餐空間
位在整棟住宅一樓的用餐空間，沒有過多、華麗的裝潢，簡單擺放幾張桌椅，大約16個座位。
4人桌
主打一個老闆收藏天堂的用餐空間，可以看到各種華麗的小型、中型、大型公仔，吃牛肉麵還可以欣賞這些收藏品，增添用餐樂趣。
2人桌
自助區
餐具、酸菜、醬料可在此區自行取用。
自製酸菜
喜歡酸菜的朋朋，推薦記得加一點，風味層次更豐富。
這次點了：
招牌牛肉麵 小碗
燙時蔬
綜合滷味
√ 人氣TOP1_招牌牛肉麵 小碗 70元
一碗有四大塊滷牛肉、多塊蘿蔔、小白菜、麵條、靈魂牛肉湯頭的招牌牛肉麵，70元吃得到，太~強~了！
主打便宜又好吃的牛肉麵，價格親民、美味又在線，吃過一次會留下深刻印象的。
有些滷牛肉是有帶筋的，筋的口感是嫩口、不會咬不爛的那種，可以吃到迷人的秘製滷汁香氣，細嫩白蘿蔔吸湯入口也好吃，再吃口軟Q麵條、喝口湯，好~滿~足！
√ 人氣小菜_燙時蔬 30元
這份量的燙青菜30元，真心俗又大碗！
看到抓超大一把放入沸騰鍋中煮一波起鍋 → 淋上秘製滷汁、灑上獨家配料 → 出餐，可以吃到優質蔬菜的甜嫩口感、自然清甜。
√ 人氣小菜_綜合滷味
百頁豆腐、豆輪、大黑干、豆干、海帶、甜不辣，攏總伍~
滷味裡面的每一樣食材都有吸附到滷汁香氣，鹹度很督賀，加上薑絲、蔥花一起吃蠻不錯的。
Ⅴ 消費資訊
用餐日期：2024_06月。
付款方式：現金。
南投埔里小吃美食，出差順路吃了收藏在口袋名單已久的埔里牛肉麵推薦_好厝邊小吃。
在簡單溫馨的空間裡，吃著現點現煮熱騰騰上桌的超有料牛肉麵、淋上秘製滷汁的現燙青菜、品項很豐富的滷味拼盤，不管是空間、麵食、小菜都可以感受到滿滿用心，之後有到埔里出差會想再來吃~
■ 好厝邊小吃菜單
南投埔里小吃美食_好厝邊小吃菜單，攝於2024_06月。
好厝邊小吃
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⏰ 營業時間
二~五 11：00~13：00；17：00~18：00 (週一、六、日公休)
📍 地址：南投縣埔里鎮南安路767號
📞 電話：0968 782 152
■ 品牌資訊