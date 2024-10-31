造訪 清安老街（洗水坑豆腐街） 好幾回了，終於也來吃傳說中的黑色臭豆腐！

【黑皮臭豆腐】在老街內很有名氣，但我們前幾回來都是吃別家，上個月到泰安露營後我們就順道來吃了！

清安老街美食「黑皮臭豆腐」，洗水坑豆腐街內又臭又黑的中藥臭豆腐!

黑皮臭豆腐就在清安老街內，漫步老街裡一定會注意到，生意很好，假日店內幾乎座無虛席

店內空間也挺寬敞，桌位數還不少，用餐感受算是舒適

ADD:苗栗縣泰安鄉清安村1鄰45號

TEL:03 794 1796

營業時間:週一至週五09:00-17:00 ; 週六及週日09:00-18:00 (週二公休)

黑皮臭豆腐菜單及價格

品項選擇不多，主要就是臭豆腐、麻辣臭豆腐鍋、湯及肉燥飯等，臭豆腐還有白皮跟黑皮可以選擇

我很喜歡店內後方的桌位，可以欣賞戶外景色，雖然不是什麼大景，但有山有水以及藍天白雲，也是挺舒心

麻辣臭豆腐鍋 $80

一鍋有四塊臭豆腐，可惜沒有賣鴨血，比起麻辣臭豆腐我個人更愛麻辣鴨血多一些

臭豆腐吸滿香辣濃郁湯頭軟嫩入味，湯頭香辣過癮

綜合臭豆腐 $80

綜合口味有白皮有黑皮，點一盤就可以吃到黑白兩色臭豆腐，一份有五塊臭豆腐，泡菜份量也足

每一塊臭豆腐都有挖孔注入醬汁，喜歡吃辣的可以加店家辣椒，他們家的辣椒味道挺香也夠辣

黑皮臭豆腐 是以10多種中藥製作成滷汁，將臭豆腐浸泡後再油炸而成，顏色真的很黑，不知道的話還想說這是什麼，然後黑皮臭豆腐味道也比白皮更為濃郁，香臭香臭

雖然外觀黑嘛嘛的，但裡面還是白色的喔，外皮口感香酥、內裡軟嫩，但其實也沒有太大的驚艷感就是，不過光靠外觀也值得嘗鮮看看啦！

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