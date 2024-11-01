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林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城GLORIA OUTLETS (萬聖節造景)

齊媽 人氣：46
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窩客好文

齊媽

發表篇數：133篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 林口區

113. 10. 22  (二)                     林口三井 / 華泰名品城

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

每年10月萬聖節前夕，百貨公司都會推出一些造景

我最喜歡到林口三井和華泰名品城感受過節氣氛，連續多年依舊樂此不疲

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

這天中午先到林口三井MITSUI OUTLET PARK

感恩老天爺給我不冷不熱、適合出遊的好天氣

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

林口三井今年以萬聖搗蛋祭為主題，可愛的萌怪降臨林口陪大家過節

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

巨大南瓜、毛毛萌怪、黑貓...在中央廣場歡迎大家同樂

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

恐怖片中的黑貓都很嚇人，但這裡的黑貓呆萌又可愛

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

毛毛萌怪一點也不可怕，這表情很逗趣呢！

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

南瓜是萬聖節最應景的代表物，毛茸茸的外表更有立體感

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

巨大南瓜上方掛滿小南瓜，夜晚點燈一定更有FU

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

帶著KITTY一起感受萬聖節氣氛，拍些網美照留念是必須的

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

毛毛小妖怪排排站，卡哇伊

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

在林口三井拍完照，順路前往華泰名品城GLORIA OUTLETS

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

華泰名品城今年的主題是巫婆怪奇工作坊

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

經典古董車隨著節慶變換不同的造景，每次來訪都有新鮮感

車上的大蜘蛛和牆面的蜘蛛網相呼應，萬聖節氣氛非常濃厚

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

帥氣的紅色敞篷車長出毛茸茸的黑腳，創意十足

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

南瓜先生開車要去參加Party嗎？可否載我一程捷運士林．聚日式鍋物 x Hello Kitty 聚萌粉紅牛

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

天花板有很多巫婆在跳舞，熱鬧極了

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

保有一顆童心融入其中，為自己增添生活樂趣也是一種小確幸

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

屋外有一個萬聖節小舖，擺滿五顏六色的糖果 (純裝飾)

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

老闆是穿雨鞋的南瓜哥，笑臉迎人不用怕

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

門口這幾個"調皮鬼"隨風搖擺，成為名符其實的"阿飄"林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

小攤車假日有發送糖果，吸引很多小朋友排隊領取

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

廣場噴水池前方的"巫婆毒湯鍋"熬煮中，誰想來一碗啊？林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

KITTY也入鍋一起拍照，膽大包天...哈哈！

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

拍完照散步到三期廣場瞧瞧，意外發現之前的Colorful藝術裝置還保留著

當時沒空前往拍照，沒想到這次有機會補拍，實在太開心了

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

椅子、地板滿滿的笑臉，帶給我愉悅好心情

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

屋內利用各種顏色打造充滿藝術感的空間，給人耳目一新的感受

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

It's our party！粉紅色Party我最愛，心花朵朵開

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

感恩林口三井和華泰名品城用心規劃，讓我玩得開心也拍得滿足林口三井MITSUI OUTLET PARK / 華泰名品城

 

＜林口三井＞新北市林口區文化三路1段356號

(02) 2606 - 8666    營業時間11:00～21:30  (週五六日至22:00)

＜華泰名品城＞桃園市中壢區春德路189號

(03) 273 - 8666     營業時間11:00～21:00  (週六日至22:00)

 

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