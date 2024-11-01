113. 10. 22 (二) 林口三井 / 華泰名品城

每年10月萬聖節前夕，百貨公司都會推出一些造景

我最喜歡到林口三井和華泰名品城感受過節氣氛，連續多年依舊樂此不疲

這天中午先到「林口三井MITSUI OUTLET PARK」

感恩老天爺給我不冷不熱、適合出遊的好天氣

林口三井今年以「萬聖搗蛋祭」為主題，可愛的萌怪降臨林口陪大家過節

巨大南瓜、毛毛萌怪、黑貓...在中央廣場歡迎大家同樂

恐怖片中的黑貓都很嚇人，但這裡的黑貓呆萌又可愛

毛毛萌怪一點也不可怕，這表情很逗趣呢！

南瓜是萬聖節最應景的代表物，毛茸茸的外表更有立體感

巨大南瓜上方掛滿小南瓜，夜晚點燈一定更有FU

帶著KITTY一起感受萬聖節氣氛，拍些網美照留念是必須的

毛毛小妖怪排排站，卡哇伊

在林口三井拍完照，順路前往「華泰名品城GLORIA OUTLETS」

華泰名品城今年的主題是「巫婆怪奇工作坊」

經典古董車隨著節慶變換不同的造景，每次來訪都有新鮮感

車上的大蜘蛛和牆面的蜘蛛網相呼應，萬聖節氣氛非常濃厚

帥氣的紅色敞篷車長出毛茸茸的黑腳，創意十足

南瓜先生開車要去參加Party嗎？可否載我一程

天花板有很多巫婆在跳舞，熱鬧極了

保有一顆童心融入其中，為自己增添生活樂趣也是一種小確幸

屋外有一個萬聖節小舖，擺滿五顏六色的糖果 (純裝飾)

老闆是穿雨鞋的南瓜哥，笑臉迎人不用怕

門口這幾個"調皮鬼"隨風搖擺，成為名符其實的"阿飄"

小攤車假日有發送糖果，吸引很多小朋友排隊領取

廣場噴水池前方的"巫婆毒湯鍋"熬煮中，誰想來一碗啊？

KITTY也入鍋一起拍照，膽大包天...哈哈！

拍完照散步到三期廣場瞧瞧，意外發現之前的Colorful藝術裝置還保留著

當時沒空前往拍照，沒想到這次有機會補拍，實在太開心了

椅子、地板滿滿的笑臉，帶給我愉悅好心情

屋內利用各種顏色打造充滿藝術感的空間，給人耳目一新的感受

「It's our party！」粉紅色Party我最愛，心花朵朵開

感恩林口三井和華泰名品城用心規劃，讓我玩得開心也拍得滿足

＜林口三井＞新北市林口區文化三路1段356號

(02) 2606 - 8666 營業時間11:00～21:30 (週五六日至22:00)

＜華泰名品城＞桃園市中壢區春德路189號

(03) 273 - 8666 營業時間11:00～21:00 (週六日至22:00)