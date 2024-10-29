早安 越南 Chào buổi sáng Việt Nam

2024越南之旅第4天(2024/10/20)，也是本人來越南最期待的一天，終於~~可以前往巴拿山黃金佛手橋一遊。

因為要拉車的關係，6點morning call，7點半準時出發~~

早餐是在河內/溫德姆花園飯店 Wyndham Garden Hanoi ，位置在1樓，整體的早餐菜色還不錯，一樣是 Buffet 的方式，入座之後，拿取自己喜愛的菜色。

越南峴港的巴拿山太陽世界，海拔1,487米，風景優美氣候宜人，在法國殖民年代是最佳的避暑山莊。

除了有法國村之外，還有廣場、教堂、城鎮、老村莊以及旅館...等等設施。

並且有室內遊樂場、歐式花園、山洞酒窖、餐廳、紀念品店。

但是10月份是當地雨季，一定要帶禦寒外套｜雨傘｜雨衣｜帽子，不然上山會蠻濕冷。

▼上山一定要搭乘登山纜車Hoi An Station (總計有5條纜車路線)，天花板另有玄機。

巴拿山又有法國春天山城的美譽！

聽說最妙的是前往這座城堡山城，必須要先搭巴拿山雲端纜車(一次8~10人)，車程約20分鐘，他曾經擁有世界紀錄最長的單線纜車。

搭乘纜車前往山頂，坐在車廂內看著一望無際的遼闊森林，叢林密布粉有自然地原始生態環境，猶如一幅自然山水畫，雖然是下雨天，也別有一番風情。

搭乘的過程中，也看見瀑布從中穿越而過，而下雨的天氣，讓山嵐之間帶點雲霧繚繞飄過，就這樣子~~一路上輕輕搖晃，從山腳到山頂的過程中，像是仙境般的如夢似幻景色，讓我們感受到大自然的壯麗。

終於抵達了著名的金橋Golden Bridge，又稱黃金佛手橋，即使是下雨天，遊客依舊絡繹不絕。

這座橋獨特的設計，像是深山仙境中的雲層裡，掛上一條黃絲帶。

又像是歷盡滄桑卻又巨大佈滿青苔的雙手，溫柔地捧著黃金橋身，聳立在雲端上，視野突出又明顯，難怪在2018年開放~~瞬間爆紅！

建立於1923年的德拜酒窖Debay Wine Cellar (參觀有料)，是來到巴拿山必逛景點之一，這裡以釀造葡萄酒而出名，來訪的遊客除了參觀之外，也可以品嘗當地的美酒。

當天分別有水果酒、紅酒、白葡萄酒(無料)可以擇一選擇，座位有室內以及戶外雅座，一旁還有BBQ烤肉串，也可以買來配酒喝。

這裡每個歐式花園占地頗大，而且每個主題都色彩繽紛，總計有9個區域，還有各式各樣的大型花卉庭園景色，可惜下雨天一片霧濛濛~~噗~~不然一定粉殺相機、手機記憶卡空間。

▼SUOI MO GARDEN 裡面有美麗的孔雀造景，超美~~

巴拿山靈應寺THICH CA MAU NI BUDDHA STATUE 最有名的▼大佛像，下雨關係更加雲霧繚繞，粉有一股神聖莊嚴的氛圍。

越南有名的靈應寺粉分別在：巴拿山靈應寺｜五行山靈應寺｜峴港山茶半島靈應寺等3處，幸運這次中越之旅都有走到。

因為下雨的關係，高山雲霄飛車 Alpine Coaster｜LUGE滑車無法開放，▼巴拿山小火車保養日也不開放，殘念~~

因應萬聖節的到來，園區也有南瓜的應景裝置，造型都粉可愛。

午餐則是在法國鄉村美居酒店Mercure Danang French Village Bana Hills 內享用，採buffet 的方式，阿慧導遊建議我們先提早30分鐘用餐，以免中午時段人潮壅擠。

在入口處，服務人員會先給一個長條型的手紙環(不過容易撕開掉落，要注意！)，可以憑借手紙環，無限進入餐廳享用美食，直到餐廳營業時間結束，真是一個很貼心的服務。

這裡的美食種類繁多，有越式、中式、西式混搭，而且服務人員還會說中文，一定要吃越南法國麵包，可以自己DIY製作，好吃。

另外還有越南河粉也是超推薦！唯一的小缺點，那就是座位與座位之間有一點太狹窄，進出動線會稍微卡卡，需要挪一下座位。

真的每一道的美食看了就覺得十分的可口，感覺每一個都很好吃。

中午用餐時間到，瞬間湧入大量的遊客，整個餐廳也是包容的下，真是超大空間。

來到越南這幾天，除了山竹之外，幾乎在餐廳都有提供紅毛丹，這種水果在台灣比較少見。

這樣子一頓下來~~嗝~~滿足了，前往園區四處走走。

奇幻樂園Fantasy Park，是這裡最大的室內遊樂園，最吸引人的是這裡面大多遊樂設施，都是無料就可以玩~~

不管是碰碰車、自由落體、摩天輪、旋轉飛天椅、攀岩等等...， 都可以讓大、小朋友玩得非常開心。

▼這裡也有越南第一座蠟像館(右下圖)，館內都是世界名人的雕像，製作的栩栩如生，入館有料。

就這樣子一路摸索入園的導覽圖 在利用手語以及手機翻譯App，一路尋找地面索道纜車Funicular Rides前往月亮城堡Luna Castle。

這裡有B2 的4D劇場，每15分鐘一場，演出時間約10分鐘。

進入座位須配戴3D眼鏡，整場下來不輸給日本環球影城的蜘蛛俠驚魂歷險記‧乘車遊 4K3D，一樣會噴水、噴氣+座位起伏晃動，處處帶給人們小驚喜，值得一看，推薦！

後續因為麋鹿+摸索的時間，匆匆忙忙趕往搭乘地面索道纜車Funicular Rides ，返回集合處(下午2點集合)，抵達的時間是下午1點50分，呼~~

雖然說是下雨的法國山城，視野望去迷霧蔓延，這裡的建築風格更像是深山中的仙境，街道兩旁是歐式建築風格，拍起照來更添迷幻朦朧感~~

拍照起來粉有異國風，其次這裡的佔地頗大，還有許多的地方無法全部逛完，下次如果有機會再來，真的要在這邊住上一晚。

每個角落真的都太美了，為什麼~~時間不太夠~~我的老天爺啊！

再度的搭乘纜車，預備回到入口處，而此時的天空，依舊是小雨不斷。

這裡的每一處設計，個人覺得都非常的用心，不管是建築物，行走的走廊，或是抬頭仰望的天花板，都處處有巧思存在，每一處都讓人家覺得驚豔，難怪這裡是越南中部旅遊最出名的景點。

回到了入口處，準備要離開囉，再度回眸一看，入園處的仿越南順化皇城建造；皇城前的金水橋，處處帶點中國風。

第一美髮沙龍和水療中心Tiệm cắt tóc and Spa Jeil ▼，整體店面環境明亮，體驗過程中店家播放輕柔音樂；結束還招待一杯熱茶！舒服！

因為在洗頭的關係，無法拍照，以下僅用文字敘述個人的體驗。

來到了越南一定要來體驗越式洗頭，每人費用是台幣1,000元(包含小費)。

進入之後，服務人員先幫顧客洗腳、擦拭，後續前往剪髮椅躺下。

是的！沒錯！是躺下；而背包可以放在椅子前方的置物箱，這一次不用換衣服。

再來是頭部按摩，跟昨天越式按摩手法大同小異，依序是刮鬍子(熱敷)、剪指甲、掏耳、小黃瓜敷臉(冰敷)...等等服務。

比較special 的是臉部按摩手法和小黃瓜敷臉，一條條冰冷薄片小黃瓜，鋪天蓋地在臉上，感覺有一點像是 小黃瓜蓋飯，呵呵~~

最後才是去按摩區域，再度的全身按摩和洗頭，事後簡易吹髮+保養。

如果拿越式洗頭和越式按摩比較的話，各有千秋，而我比較喜歡的是越式按摩，讓人可以緩解壓力，全身舒暢！

晚餐來到Hương Cảng Restaurant 用餐，這裡主打海鮮料理，感覺他們這邊的海鮮料理，都要加王子麵才會讓客人有飽足感！

按慣例！也是每天晚上用餐，每人皆有*1罐啤酒｜可樂｜七喜可以無料擇一。

📌小提醒：餐廳都會提供▼冰塊服務｜無料。

來到峴港的最後一夜，我們即將來體驗觀光船遊瀚江 (每人費用是台幣500元) 。

晚上在碼頭這邊，可是人潮擁擠，有點像嘉年華會一樣，而這裡可愛的郵輪，佈置的十分的亮麗！

每一台都在比炫比酷，七彩霓虹燈佈滿船身，在夜晚的瀚江下，十分的搶眼。

還沒有開船，店家招待果汁或是汽水一瓶(無料、擇一)+水果，另外還有俏麗的女孩，在船上跳肚皮舞，動作十分的俏麗，舞畢，大家給予熱烈的掌聲。

峴港龍橋興建完工是2013年3月29日，是一座多跨式拱橋，也是峴港地標物！

在每週六、日的晚上9點，這裡還會有噴火+噴水秀演出，加上橋身七彩多變的燈光，因此在六、日時刻，總是吸引許多人前來朝聖。

不管您是坐船欣賞，或者是在橋上近距離的觀看，都是十分的精彩！

我們就站在甲板上，近距離的享受龍橋的噴火秀+噴水秀，不管是噴火或噴水，總是讓現場的遊客驚聲連連！

這也是來龍橋令人期待的一刻。

表演完畢，我們悠哉的坐在船上，欣賞瀚江都市的夜晚風情。

而在搭船的過程中，我們穿梭了龍橋以及瀚江橋，一旁附近的碼頭，也有一座類似新加坡的▲獅首魚身在噴水。

船隻靠岸完之後，我們前往峴港山茶夜市 Son Tra Night Market 逛逛。

這是一個小而美的地方，整條的動線類似十字型，如果單純只是逛街的話，可能15分鐘就逛完。

這裡販賣各式的服飾、零食、按摩、手工藝品和紀念品，我們購買了一些小零食，作為這一次的旅行紀念，後續準備回飯店休息！

今晚住宿的是峴港/黃金蓮花格蘭酒店 Golden Lotus Grand Hotel ，房間寬敞舒適，入住的時候依舊有小飲料迎賓。

本來入住是2人房，結果導遊跟我們說，我們這一間是蜜月套房，就連洗澡的區域也是開放式！真的是有點害羞。

明天準備回台灣了！6點半morning call ，預備8點出發前往下一個景點！

📌小提醒：房間內會招待*2罐礦泉水(無料)，其餘的飲料+零食都是有料，要注意！隔日退房的時候會檢查。

▼土地公｜財神爺

晚安 越南 Buổi tối vui vẻ Việt Nam

🏃10/20當日步數： 14,177步

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