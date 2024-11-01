來自四川老闆娘的好手藝，主打重慶道地的麻辣烤魚火鍋，獨家特選比臉大江團烤魚鮮嫩又很Ｑ，正宗四川菜炒料，讓湯頭香麻有勁不死鹹，涮肉燉馬鈴薯都超入味，內用白飯吃到飽，飯後來一杯隱藏版的手工爆打黃瓜果汁超清爽 撰文。拍攝／呂萱萱

高挑設計給人感覺很寬暢，加上川劇臉譜、高掛的燈籠…等，彷彿一秒來到四川的餐館 醬料有香料、醋、醬油、沙茶醬、蒜泥、青蔥，喜歡什麼自己調配，內用還有白飯吃到飽 招牌麻辣烤魚，裡面有一隻完整的魚，還有鴨血、豆腐、豆芽菜等配料，如果人數比較多，或想再吃得更豐盛，也可以跟我們一樣另加點肉片及蔬菜 魚肉很扎實，魚刺不多，吃起來很方便，吸飽湯汁的魚肉，吃起來更有味道了 裡面的鴨血好好吃，Q彈滑嫩、飽滿又多汁 ↑ 加點的肥牛 肥牛口感不會太油膩，我個人覺得不太需要沾醬，稍微涮一下就很好吃了 ↑加點的豬梅花 豬梅花有豐富的咬勁，沒有肉腥味，涮烤魚超級搭 加點的滷味拼盤，裡面有肥腸、牛肚、牛筋、牛腱，本身就有先滷過了，再放到湯裡稍微煮一下，多了麻辣鮮香的川味，更好吃了

綜合漿也是必點之一，口感彈牙，吃得到完整的蝦肉，好過癮

這是四川重慶受歡迎的民間小吃「苕皮」，用紅薯澱粉做的，口感軟嫩滑Q彈有嚼勁，配上麻辣湯底，真的很特別

肉吃多了，也可以了蔬菜盤中和一下，馬鈴薯建議早點下鍋煮，會更入味更好吃哦

口水雞：不用下鍋煮，可直接吃。口感不會太辣，鹹香麻麻的，會讓人一口接一口停不下來

酸辣粉：一樣不用下鍋煮，可直接吃。吃起來有點像台灣的粉條，QQ的有咬勁，微酸微辣很開胃

個人很推薦一定要品嚐店家特製的手工爆打黃瓜果汁，吃飽後來一杯，清爽解辣又解膩，還有手工爆打草莓西柚也很推薦，微酸微甜真的讚

最後來一份冰品，結束這美味回合

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