一直以來我都蠻喜歡吃素食料，但在台灣來說素食的料理做法都比較傳統，所以吃起來都大同小異，沒有什麼創新的感覺。

今天要推薦給大家的這家阿潘家幸福蔬食，可以說是我們家最近的新歡， 不但料理好吃，也不同於一般傳統的製作方式，但是打開了我跟先生的蔬食生活 ，現在就一起來看看吧！



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阿潘家幸福蔬食

台中市北區太平路95號

04 22292058

11:30-20:00

附近有停車場、周遭有收費停車格、附近很多收費停車場(無特約，走路1~2分鐘)

位於一中商圈的阿潘家幸福蔬食，可以說是這附近現在蠻新穎的餐廳，當天我們一入座沒有多久，就陸陸續續來了許多客人。

整體空間的規劃來說也很舒服，醬料區的部分也可以自己取用， 我很推薦他們的辣椒，非常好吃。

小菜的部分也是自助式，可以自己取用來吃，四種都是很有誠意的，加上還有一款湯品，當天吃的是小米粥，沒有奇怪的味道，反而帶有一點甜甜的，很讓人喜歡🧡

黑松露箘菇雲吞湯麵

餐點上桌的時候有讓我嚇了一跳，份量上非常的多之外，味道上也很豐富！

第一口湯我們沒有將黑松露拌勻，就已經非常的清甜，把松露拌勻後裡頭的香氣更為濃郁，帶有一點點的松露奶香味，搭配上裡面的配料真的很好吃。

蒜香椒麻拌麵

使用花椒製成的椒麻醬很香，搭配上新鮮的大蒜一起拌勻後味道更為豐富，上面的花生粉更是畫龍點睛的存在，可以中和椒麻與大蒜的辛香，非常推薦！

川味紅油抄手

素食飽滿的紅油抄手我很喜歡，沒有過度的調味簡單吃就好吃！

但搭配上店家的紅油抄手醬後，美味更上一層，上面搭配的海苔絲更讓整體的風味帶有一股鹹香。

三味酥炸豆包

炸的超酥脆的豆包，淋上店家獨特的酸甜醬非常開胃之外，上面還有搭配特製醬料，不同的酸搭配起來更有層次。

泰式炸大蝦

簡簡單單的大蝦炸的好吃，外酥內軟的搭配直接吃也很讚，搭配上泰式醬成為我兒的最愛。



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阿潘家幸福蔬食

台中市北區太平路95號

04 22292058

11:30-20:00

附近有停車場、周遭有收費停車格、附近很多收費停車場(無特約，走路1~2分鐘)